– Евгений Андреевич, Вы были в составе казахстанской делегации во время визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Германию. Какое впечатление на Вас произвела атмосфера переговоров и готовность немецкой стороны к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном? Что, на Ваш взгляд, стало главным результатом этого визита?

– На меня лично атмосфера визита произвела очень положительное впечатление. Это чувствовалось с момента встречи Главы государства в аэропорту и на протяжении всей программы. Переговоры проходили в дружественной и одновременно деловой атмосфере, с предметным обсуждением направлений сотрудничества. Особенностью визита стало посещение не только столицы ФРГ, но и одной из крупнейших федеральных земель с развитым производственным и аграрным сектором – Баварии.

В Берлине значительное внимание уделялось политической повестке, в Мюнхене – практическим вопросам экономического взаимодействия. Об этом шла речь на встрече нашего Президента с Премьер-Министром Баварии Маркусом Зёдером, а позже с его заместителем – Государственным Министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Х.Айвангером.

Деловые встречи и обсуждение совместных проектов занимали важное место в программе визита в целом. Два успешных бизнес-форума – в Берлине и Мюнхене – с участием первых лиц.

Также Глава государства встретился с ведущими финансовыми институтами Германии и с капитанами немецкого бизнеса. Среди них были как давние партнёры Казахстана, в том числе Siemens, Knauf, Linde, DB, так и компании, которые рассматривают возможности работы на нашем рынке. Обсуждались промышленность, транспорт, логистика, образование и подготовка специалистов. Особое место занимала тема сотрудничества в энергетической сфере, поставках казахстанской нефти на рынок Германии, а также потенциал в сфере критических компонентов, 21 из 34 позиций европейского списка имеется в нашей стране.

Отдельно отмечу парламентское взаимодействие – встречи с Президентом Баварии г-жой Ильзе Айгнер и коллегами из Бундестага, которые состоят в межпарламентской группе дружбы. К слову, это направление сотрудничества Глава государства поручил мне развивать в рамках вновь созданного Курултая. Такие контакты позволяют лучше понимать подходы друг друга, выстраивать диалог, обсуждать реформы и законодательные условия для успешного сотрудничества в разных сферах.

Главным результатом я бы назвал подтверждённую готовность обеих сторон развивать отношения через конкретную работу. Теперь важно, чтобы договорённости создавали возможности для предприятий и людей: новые производства, передачу технологий, качественное образование и квалифицированные рабочие места.

– Одной из центральных тем стало экономическое сотрудничество. Как Вы оцениваете интерес немецкого бизнеса к Казахстану? Какие возможности это открывает для казахстанских предпринимателей?

– Интерес есть, и он опирается на многолетний опыт работы немецких компаний в Казахстане. Для дальнейшего развития партнёрства важно, насколько успешно действующие предприятия реализуют свои проекты, находят местных партнёров и выстраивают долгосрочные отношения.

Для казахстанского бизнеса здесь открываются несколько возможностей. Это совместные производства, локализация оборудования и технологий, участие в цепочках поставок, развитие сервисных и инженерных компетенций. Сотрудничество может охватывать не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес – поставщиков комплектующих, подрядчиков, транспортные и сервисные компании.

Особенно перспективными считаю обрабатывающую промышленность, горно-металлургический комплекс, транспорт и логистику, энергетику и сельское хозяйство. Важно, чтобы инвестиции сопровождались передачей знаний и расширяли возможности казахстанских предприятий выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Для реализации таких проектов необходимы подготовленные специалисты. Поэтому сотрудничество в производстве и образовании должно развиваться вместе: предприятие приходит с технологией, участвует в подготовке кадров и формирует вокруг себя сеть местных партнёров. Тогда экономический эффект становится значительно шире одного инвестиционного проекта.

– Казахстанские немцы традиционно называют себя мостом между Казахстаном и Германией. Может ли эта историческая и человеческая связь получить новое практическое содержание? В каких сферах представители сообщества казахстанских немцев могли бы активнее участвовать в развитии контактов?

– Тема казахстанских немцев неоднократно звучала в ходе визита с обеих сторон. За это я безмерно признателен и чувствую большую ответственность. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчёркивал вклад наших соотечественников и в укрепление отношений между Казахстаном и Германией, и в развитие нашей страны.

Сегодня эта связь охватывает гораздо больше, чем только семейные и дружеские контакты. Она развивается через культурное сотрудничество, молодёжные инициативы, образование и предпринимательство. Благодаря многолетней грантовой поддержке германской стороны и поддержки со стороны Правительства Казахстана нашей организацией по всей республике реализуется ежегодно большое количество проектов, объединяющих тысячи людей разных возрастов и профессий. Люди, которые знают языки, понимают культуру обеих стран и поддерживают профессиональные связи, могут помогать партнёрам находить друг друга и успешно реализовывать совместные проекты.

Для меня участие в делегации имело и личное значение. В 2017 году, во время посещения Астаны Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой, я выступал перед гостями как представитель молодого поколения казахстанских немцев. Во время нынешнего визита удалось напомнить ему об этой встрече и вновь пообщаться. Его очень заинтересовало, когда я представился и заговорил с Федеральным Президентом на немецком языке.

Такие моменты позволяют увидеть, как личные знакомства со временем становятся частью устойчивого диалога между странами. Для нашего сообщества это также возможность рассказать о современном Казахстане, о своём участии в его общественной, экономической и культурной жизни.

Практическую же роль сообщества немцев я вижу кроме культурного обмена – в развитии деловых контактов, поддержке образовательных проектов, изучении немецкого языка и вовлечении молодёжи в совместные инициативы. При этом круг участников всегда был и остаётся открытым: наши связи могут и должны приносить пользу всем казахстанцам, заинтересованным в сотрудничестве с Германией.

– В ходе визита много говорилось об образовании, подготовке специалистов и молодёжных обменах. Какую роль здесь может сыграть немецкая община Казахстана – особенно в сохранении языка, развитии контактов с компаниями и привлечении молодёжи к новым проектам?

– Начинать нужно с языка и понимания профессиональных возможностей. Владение немецким расширяет доступ к образованию, научному сотрудничеству и работе с немецкими предприятиями. Поэтому наряду с общими языковыми программами полезно развивать профессиональный немецкий – для будущих инженеров, технических специалистов, предпринимателей.

Наш Фонд может помогать организовывать встречи молодёжи с работодателями, знакомить с образовательными программами и содействовать поиску партнёров для стажировок и обменов. Важно, чтобы молодой человек видел понятную связь между изучением языка, выбором профессии и дальнейшей работой.

Большие возможности связываем с проектом Казахстанско-немецкой школы, который реализуем в Астане. Наша долгосрочная цель – создать школу, сочетающую казахстанское образование с немецкими образовательными стандартами, и последовательно двигаться к получению статуса немецкой зарубежной школы.

Отдельная задача – выстроить признанную образовательную траекторию, которая обеспечит выпускникам необходимую языковую и академическую подготовку для продолжения обучения в ведущих вузах Германии.

Особое внимание планируем уделять естественным наукам, математике, инженерному мышлению и цифровым компетенциям. Рассчитываем на развитие сотрудничества с техническими университетами и предприятиями.

Школа создаётся для всех, кто заинтересован в таком образовании, независимо от этнической принадлежности. Для нас важно, чтобы выпускники могли уверенно строить профессиональную карьеру прежде всего в Казахстане, где спрос на специалистов со знанием немецкого языка растет вместе с количеством немецких фирм, которых насчитывается уже более 1 400. Международное образование должно укреплять нашу страну. Для этого нужно поддерживать связи студентов также и с казахстанскими работодателями, развивать совместные исследования, практику и стажировки. Интересная работа, достойные условия труда и возможности профессионального роста в Казахстане делают применение полученных знаний привлекательным выбором.

– Важное направление сотрудничества – дуальное обучение. Что из немецкого опыта особенно полезно Казахстану?

– Прежде всего – тесная связь подготовки специалиста с реальной работой предприятия. Студент осваивает профессию в учебном заведении и на производстве, а работодатель участвует в определении необходимых навыков и оценке результатов обучения.

В Казахстане уже существует собственная практика. Например, группа Alageum Electric сотрудничает с колледжами и готовит специалистов под производственные потребности. И также предприятий более 11 тысяч. Вовлекается все больше колледжей. Студенты получают практический опыт и возможность зарабатывать ещё во время учёбы. Эту практику нужно распространять и дальше, сделать участие предприятий в подготовке кадров более системным. Нужны согласованные программы, подготовленные наставники, понятные условия практики и ответственность участников за результат.

Полезен немецкий опыт участия торгово-промышленных и ремесленных палат в обеспечении качества профессионального образования. Не менее значим престиж рабочих профессий. Такое отношение формируется прежде всего через реальные условия труда и востребованность выпускников.

– Что необходимо сделать, чтобы достигнутые договорённости перешли в конкретные проекты?

– Прежде всего определить по каждому направлению партнёров, ответственных за дальнейшую работу и ближайшие практические шаги. Предприятиям нужны понятные условия реализации проектов, образовательным организациям – содержательные программы сотрудничества, молодёжи – доступная информация о возможностях участия.

Со своей стороны, в парламентской работе намерены уделять внимание инвестиционным условиям, законодательному обеспечению двустороннего сотрудничества. В конце концов, о результатах наши граждане будут судить по тому, какие предприятия появились, какие технологии освоены, какие карьерные возможности получили наши специалисты, какие перспективы появились у нашей молодежи. Именно на этом и нужно сосредоточить дальнейшую работу.

– Евгений Андреевич, благодарю за содержательную беседу.

Интервью: Олеся Клименко.

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