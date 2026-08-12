В столичном Архиве Президента Республики Казахстан открылась виртуальная выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Герольда Бельгера. Экспозиция объединяет документы, фотографии, материалы жизненного пути писателя, переводчика и общественного деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие межкультурного диалога в Казахстане.

Каждое фото в архиве хранит свою историю. Гера-ага – так ласково называет Бельгера казахстанский народ. Маленьким мальчиком он жил на берегу Волги. Две дружные сестры, трудолюбивые родители и свежеиспеченные немецкие булочки – все это было обыденностью поволжских немцев.

С началом войны над неповинными жителями Поволжья нависли мрачные тучи. В июне 41-го немцев посадили по вагонам для скота и депортировали в казахские степи. Многие погибли на этом тяжелом пути. Семья Бельгер оказалась в казахском ауле, где мальчик вырос и обрёл настоящих друзей.

На другом фото радостно улыбаются молодые люди. Жизнь Геры-ага с детства связана с казахской землей. Именно на берегу Ишима будущий писатель усвоил азы нравственности. Там он окончил среднюю школу и впоследствии во всех произведениях тепло вспоминал Северный Казахстан. В ауле говорили только на казахском, и юноша быстро освоил язык, да так, что через годы знаменитые писатели признавались, что Бельгер знает казахский лучше, чем они.

Стремительно сменяются слайды. После окончания школы молодой немец пытался поступить в Казахский университет, но из-за статуса «депортированный» был отчислен. Осознав сложности мечты о карьере ученого, Герольд устроился работать педагогом. Его трудовая деятельность началась с преподавания казахского и русского языков в школе.

Спустя годы Бельгер снова попытался поступить в университет и поехал в Алматы. Там он встретился с казахстанским писателем Маликом Габдуллиным. Его поразило, как прекрасно немецкий парень владеет казахским языком. Он посчитал своим долгом поддержать талантливого юношу в его стремлениях.

Уже в годы учебы в институте молодой писатель увлекся работой с произведениями казахских поэтов. Его мастерство привлекло внимание местного издательства, и вскоре Герольд стал работать в редакции журнала «Жұлдыз», где переводил работы известных казахских авторов. Юношеские фото выставки сменились на взрослые кадры работы переводчика.

Во время переводов А. Нурпеисова Бельгер вникал в каждое произведение, пытаясь передать не только их дословный смысл, но и философский. Этот опыт оказался архиважным для развития казахской литературы на русском языке. Переводы Геры-ага помогли и нашим читателям, и зарубежным познакомиться с уникальной историей казахского народа. В своих книгах «Дом скитальца», «Казахское слово» он стремился создать достоверный образ Казахстана.

Кадры выставки все быстрее приближаются к современности. Герольд Бельгер активно проявлял себя и в общественной сфере. С 1989 года он возглавлял Немецкий национально-культурный центр, а в 1994-1995 являлся депутатом Верховного Совета Республики Казахстан. Также входил в Совет немцев Казахстана и был членом Комиссии РК по делам ЮНЕСКО.

Творчество Герольда Бельгера не ограничивалось только переводами и написанием книг. Он стал важной фигурой в культурном обмене между Казахстаном, Россией и Германией. Принято считать, что ни до, ни после него никто не перевел столько авторов казахской литературы – более 200 произведений.

Заканчиваются фотографии из жизни Герольда Карловича. Архив Президента РК хронологически сопоставил важные моменты памяти великого сына казахского народа. Так молодые немцы увидят пример жизни на стыке двух культур – казахской и немецкой – и глубокого к ним уважения.

Валерия Штаудакер

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