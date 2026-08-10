1

Есть люди, которых невозможно представить без любимого дела. Люди, для которых профессия становится не просто работой, а настоящим призванием. Для многих поколений воспитанников, педагогов, родителей и коллег Валентина Игнатьевна Разумова — именно такой человек.

10 августа Валентина Игнатьевна отмечает свой 70-летний юбилей. Учитель по призванию, талантливый методист, наставник, человек неиссякаемой энергии и творческого вдохновения, она посвятила свою жизнь детям, образованию и развитию немецкого языка и культуры в Казахстане.

Вся профессиональная деятельность Валентины Игнатьевны неразрывно связана с общественным движением немцев Казахстана, немецким обществом «Видергебурт» города Караганда и развитием языковых проектов. Многие годы она работала методистом языковой работы в регионе, стояла у истоков создания учебного центра «Эрфольг», внесла большой вклад в развитие дошкольного центра «Вундеркинд». Сегодня Валентина Игнатьевна продолжает активно работать: является членом экспертного совета Общественного фонда «Возрождение», методистом социальных и языковых проектов, а также методистом проекта «Вундеркинд». Ее профессиональный опыт, знания и преданность делу по-прежнему востребованы и служат развитию немецкого сообщества Казахстана.

При подготовке этого юбилейного материала своими воспоминаниями о Валентине Игнатьевне поделились ее коллеги и единомышленники: Фаина Николаевна Егорова и Мария Васильевна Нагих. Их рассказы помогли раскрыть не только профессиональный путь юбиляра, но и ее удивительные человеческие качества — творческий подход, доброту, требовательность к себе и умение вдохновлять окружающих.

Педагог, который открывает детям мир языка и культуры.

Для Валентины Игнатьевны преподавание всегда было гораздо большим, чем просто обучение немецкому языку. Она знакомила детей с культурой, традициями и историей Германии, превращая каждое занятие в настоящее путешествие.

Ее уроки наполнены творчеством, музыкой, играми и необычными идеями. Дети не просто учили новые слова — они погружались в языковую среду, раскрывали свои способности и получали удовольствие от процесса обучения.

Одним из важных этапов профессионального пути Валентины Игнатьевны стало создание на базе учебного центра «Эрфольг» немецкого центра для дошкольников «Вундеркинд». Как и любое новое начинание, проект требовал смелости, настойчивости и веры в успех. И именно эти качества всегда были присущи Валентине Игнатьевне.

Она умела видеть перспективу, не боялась трудностей и вдохновляла других своей уверенностью. Благодаря ее труду и профессионализму проект стал успешным, а многие дети сделали свои первые шаги в изучении немецкого языка именно в атмосфере «Вундеркинда».

Воспоминания коллег

Мария Васильевна Нагих вспоминает:

«Мне повезло, что моя профессиональная жизнь оказалась связана с общественным движением немцев Казахстана и работой в немецком обществе «Видергебурт». Именно здесь судьба свела меня с Валентиной Игнатьевной Разумовой.

Думаю, что именно благодаря ее вере в мои организационные способности я решилась два года возглавлять учебный центр «Эрфольг». Валентина Игнатьевна никогда не стремилась к руководящим должностям ради статуса. Мне кажется, она всегда точно знала свое предназначение — учить детей немецкому языку.

Когда по ее инициативе был создан центр для дошкольников «Вундеркинд», было много вопросов и сомнений. Но только не у Валентины Игнатьевны. Она всегда была полна энтузиазма, веры в успех и трудолюбия.

Валентина Игнатьевна — педагог с большой буквы, методист высочайшего класса, Учитель по призванию. Каждый раз, посещая ее занятия, я пыталась понять секрет, благодаря которому она зажигает огонь знаний в глазах детей. Кажется, что все происходит легко, но за этим стоят огромный труд, многолетний опыт и творческий подход».

Не одно поколение педагогов считает Валентину Игнатьевну своим наставником. Моё знакомство с ней состоялось еще во время учебы в университете в 1998г.

«Я познакомилась с Валентиной Игнатьевной на третьем курсе университета, когда проходила педагогическую практику в частной школе «Эйдос». Мы все стремились подражать ее манере работать с детьми. В студенческих сценках и скетчах даже изображали Валентину Игнатьевну — настолько узнаваемыми были ее движения, интонации и стиль преподавания.

Мы немного побаивались ее требовательности, но именно она научила нас ответственности и серьезному отношению к профессии. Позже жизнь снова свела нас: Валентина Игнатьевна пригласила меня в языковой проект, и мы стали работать вместе. Для меня это была настоящая школа педагогического мастерства».

Творчество, которое превращает обычное в необычное

Коллеги отзываются о Валентине Игнатьевне не только как о профессионале высокого уровня, но и как о человеке, который умел создавать атмосферу радости и праздника.

Фаина Николаевна Егорова делится теплыми воспоминаниями:

«В день рождения такой особенной, творческой личности хочется вспомнить много интересных моментов нашей совместной работы.

Однажды мы праздновали с малышами Weihnachten. По замыслу Валентины Игнатьевны, дети должны были отправлять в плавание зажженные свечи-кораблики, сделанные из скорлупы грецких орехов. И именно в этот момент появился пожарный инспектор. На вопрос «Что это?» Валентина Игнатьевна спокойно взяла его за руку и поставила вместе с детьми в хоровод. Через несколько минут уже сам инспектор отправлял вместе с ребятами кораблики и веселился от души.

А однажды Валентина Игнатьевна предложила украсить нашу столовую необычным способом — использовать одноразовые столовые приборы как элементы декора. Вскоре с потолка на ветках свисали ложки, вилки и тарелочки с рисунками. Получилось красиво, необычно и очень творчески.

Таких историй можно вспомнить еще много. Рядом с Валентиной Игнатьевной всегда были идеи, фантазия и желание сделать каждый день особенным».

Учитель, который остается навсегда

Наверное, именно в этом заключается главный секрет Валентины Игнатьевны. Она умеет находить возможности там, где другие видят сложности, поддерживать людей, раскрывать способности детей и вдохновлять коллег.

За годы работы Валентина Игнатьевна воспитала не одно поколение учеников и педагогов. Многие из тех, кто когда-то учился у нее или работал рядом, теперь сами продолжают ее дело.

И сегодня Валентина Игнатьевна остается активным участником жизни немецкого сообщества Казахстана. Ее опыт востребован, ее советы ценны, а ее любовь к профессии продолжает вдохновлять всех, кто находится рядом.

Дорогая Валентина Игнатьевна!

В этот замечательный юбилей примите самые искренние поздравления и слова благодарности за Ваш талант, мудрость, энергию и преданность любимому делу.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, семейного благополучия, новых идей и вдохновения. Пусть рядом всегда будут верные друзья, любящие люди, благодарные ученики и коллеги.

Спасибо Вам за то, что Вы умеете зажигать сердца и оставаться настоящим Учителем — навсегда.

Гульмжан Бертаева

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia