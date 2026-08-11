Жаркое лето с тотальной засухой в Европе привело к обмелению даже больших рек, но не отменило красивой традиции.

Это вообще не о жаре

Rhein in Flammen (Рейн в огне) – вообще не о жаре. Это о разноцветных фейерверках, озарявших три ночи, 7-9 августа, Немецкий угол.

Оба названия – «Немецкий угол» и «Рейн в огне» — уходят глубоко в немецкую историю. Немецкий угол (Deutsches Eck) — знаменитая коса или мыс в Кобленце, где река Мозель впадает в Рейн. Одно из самых узнаваемых мест города и символ всей долины Среднего Рейна — объект ЮНЕСКО с 2002 года.

«Пока вы едины и верны»

В 1216 году архиепископ Трирский Теодорих фон Вид пригласил рыцарей Deutscher Orden — «Немецкий орден» в Кобленц. Им передали часть территории у базилики Святого Кастора вместе с больницей Святого Николая. Рыцари построили здесь свою резиденцию — Deutschherrenhaus Дом тевтонских рыцарей. Так и упрочились «Deutscher Ordt», а затем «Deutsches Eck» — «Немецкий/Тевтонский угол».

Сам же город Кобленц названием своим восходит к латинскому Castellum apud Confluentes -«крепость у слияния». Со временем упростилось до Koblenz.

Место слияния прекрасных рек будоражило немецкую элиту. После смерти кайзера Вильгельма I (1888) было решено именно здесь поставить ему монумент — в знак благодарности за объединение Германии после войн 1864, 1866 и 1870–71 годов. В 1891 году кайзер Вильгельм II (внук) распорядился засыпать старый порт-убежище в устье Мозеля, чтобы появилась площадка под монумент. Открыли его как раз в августе, в 1897 году: архитектор Бруно Шмиц, скульптор Эмиль Хундризер. 31 августа здесь находился и Вильгельм Второй. Как и сам величественный памятник, надпись на нем – возвышенная: цитата из Макса фон Шенкендорфа, кобленского поэта: «Никогда не будет разрушен Рейх, пока вы едины и верны».

В двадцатом веке

В марте 1945 года статую сильно повредила американская артиллерия. Её демонтировали, остатки частично отправили на переплавку — голова кайзера сохранилась, находится в Среднерейнском музее.

С 1953 года пустой постамент по инициативе федерального президента Теодора Хойса стал Мемориалом германского единства. Олицетворением единства стали гербы всех немецких земель, включая земли ГДР. После падения Берлинской стены нужен был другой смысл и памятнику.

Издатель Вернер Тайзен и его жена Аннелиза предложили полностью оплатить воссоздание статуи. В 1993 году дюссельдорфский скульптор Раймунд Киттль создал новую бронзовую копию — оригинальная была медной, её установили осенью 1993 года.

«Где отец Рейн встречается с матерью Мозель»

Сегодня Немецкий угол — один из главных туристических магнитов Кобленца (более 2 миллионов посетителей в год). С площадки открывается прекрасный вид на слияние Рейна и Мозеля, старый город и крепость Эренбрайтштайн на противоположном берегу. Рядом работает канатная дорога, соединяет угол с крепостью. Место популярно для прогулок, фотографий, мероприятий, в том числе, Rhein in Flammen. Здесь любят просто постоять там, «где Отец Рейн встречается с Матерью Мозель».

Непрерывная традиция

Традицию фейерверков на Рейне в районе Кобленца считают от 1756 года. Тогда в честь новоизбранного курфюрста Трирского Иоганна Филиппа фон Вальдердорфа город устроил большой фейерверк. Курфюрст наблюдал его с яхты у берега Эренбрайтштайна. Сами же огни запускали с кораблей и с берега.

В 1845 году во время медового месяца королевы Виктории и принца Альберта — они плыли по Рейну на пароходе, и вдоль берегов,включая район Кобленца и замок Штольценфельс — устроили особенно пышную иллюминацию и фейерверки.

В 1920–30-е годы во время Третьего рейха фейерверки использовали в пропагандистских целях, с началом Второй мировой войны в 1939 году традиция прервалась. Чтобы возродиться в 1956 году в Кобленце с финальным фейерверком над крепостью Эренбрайтштайн, «Rhein in Flammen» проводится ежегодно, 70 круглых лет. Уже на первом мероприятии 1956 года участвовали около 30 кораблей, а зрителей оценивали примерно в 150 тысяч. Прежняя столица ФРГ город Бонн присоединился в 1986г. – ныне 40-й юбилей.

В августе 2026-го

Rein in Flammen Koblenz 2026 прошёл с 7 по 9 августа (пятница–воскресенье) как трёхдневный летний музыкальный фестиваль на берегах Рейна и Мозеля вокруг Deutsches Eck.

Плюс дроны

Рейн в огне — одно из самых известных фейерверочных событий в долине Среднего Рейна (объект ЮНЕСКО). В Кобленце основной акцент — на большом финальном шоу над крепостью Эренбрайтштайн плюс насыщенная наземная программа: несколько сцен, живая музыка, DJ-сеты, еда, напитки и семейные зоны. Вход на наземную часть бесплатный. Новинка 2026 года — дрон-шоу.

В пятницу 7 августа примерно 12-минутное шоу с 400 дронами у Немецкого угла было доступно всем посетителям устроенной тут же вечеринки. 8 августа – центральное событие и 800 дронов за 12 минут, которое плавно перешло в высотный фейерверк над крепостью Эренбрайтштайн. В общей сложности шоу длилось около получаса. На следующий день праздник был семейным.

Природа корректировала

Традиционный корабельный конвой из района Boppard/Spay в Кобленц отменили из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне (прогноз 6–10 см у пегеля Кобленца при пороге безопасности 50 см). Вместо этого зарегистрированные пассажирские суда просто встали на якорь перед крепостью. Рейн в этот вечер частично закрывали для судоходства. Другие фейерверки вдоль маршрута и наземные программы в соседних населённых пунктах прошли по плану.

Несмотря на засуху

Засуха и опасения по поводу пожароопасности власти долго оценивали, страховали риски — фейерверк состоялся.

По данным организаторов, в субботу было около 80 000 гостей. Полиция отметила в целом спокойное и позитивное прохождение.

Как показала наша практика, пробраться к берегам рек, где наиболее зрелищные позиции, было невозможно – этому препятствовали многие-многие спины таких же как мы, любителей фейерверков, что не мешало погрузиться в романтическую атмосферу события.

Людмила Фефелова

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia