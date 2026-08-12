Пока одни обсуждают, как сделать общество более ответственным и сплочённым, молодежь Караганды уже действует. Она помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, объединяет сверстников вокруг экологических инициатив и доказывает, что гражданская активность начинается с готовности взять ответственность за происходящее вокруг. Этим летом сразу два проекта: «Ясный ум» (социальный) и „Youth Climate Talks – Civic activity“ (экологический) – стали примером того, как волонтёрские инициативы способны менять жизнь людей и формировать новое поколение лидеров.

В основу новых инициатив карагандинской молодёжи легли наиболее актуальные вызовы региона. Работа была разделена на два взаимодополняющих направления: социально-гуманитарную поддержку людей, нуждающихся в помощи, и развитие экологической культуры через гражданское участие.

Одним из ключевых событий лета стал проект „Youth Climate Talks – Civic activity“, объединивший молодых активистов, представителей общественных организаций и профильных экспертов.

В течение двух дней участники обсуждали современные экологические вызовы, учились выстраивать конструктивный диалог с обществом и государственными структурами, а также разрабатывали собственные инициативы, направленные на сохранение окружающей среды.

Организаторами диалоговой программы выступили Представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане в лице научного сотрудника Медета Сулеймена и лидер клуба немецкой молодёжи „Grashüpfer“ Евгений Андреев. Их общая цель заключалась не только в обсуждении экологических проблем, но и в формировании сообщества молодых людей, готовых брать на себя ответственность за будущее своего региона и воплощать идеи в реальные проекты.

Караганда – крупный промышленный и индустриальный центр, где вопросы загрязнения воздуха, утилизации отходов и изменения климата тревожат каждого жителя. Новое поколение тонко чувствует эти экологические риски, однако до недавнего времени молодым активистам не хватало знаний и навыков конструктивного ведения дискуссии. Данная программа помогла восполнить этот пробел и показать молодёжи эффективные инструменты для перевода экотревожности в реальные действия.

Участники учились искать пути решения проблем, развивая навыки, необходимые для современной общественной деятельности.

Одним из ключевых направлений стала тема межкультурной коммуникации. Под руководством референта Марины Шиллер ребята познакомились с основами кросс-культурной компетентности, выполняли практические задания и разбирали реальные ситуации, учась выстраивать диалог и эффективно работать в полиэтничной среде.

Продолжением программы стала климатическая игра «Центральная Азия: климат и общество», которую провела Рухшонахон Чимкентбаева. Интерактивный формат позволил взглянуть на экологические проблемы с разных точек зрения и убедиться, что эффективные решения рождаются только благодаря сотрудничеству и открытому диалогу.

Большой интерес вызвали встречи с экспертами по вопросам гражданской активности, изменениям в законодательстве РК и роли молодёжи в развитии общества. Владислав Вебер рассказал о возможностях участия молодых представителей немецкого сообщества в жизни страны, а Евгения Гизик говорила о том, как сохранение исторической памяти и семейных ценностей помогает молодому поколению формировать ответственное отношение к будущему.

Отдельным акцентом программы стало выступление Руслана Жубаныша, который через искусство показал, что экологическая повестка – это не только научные исследования и государственные программы, но и личный выбор каждого человека. Завершился образовательный интенсив подведением итогов и вручением сертификатов.

Совсем иной, не менее значимый вектор общественной работы представляет пилотный проект «Ясный ум». Его главная цель – поддержка когнитивного здоровья людей старшего поколения, сохранение их социальной активности и культурного наследия. Проектом были охвачены жители Караганды в возрасте от 69 до 86 лет, а организаторами выступили Людмила Галуцкая и Гульмжан Бертаева.

Каждая встреча проходит в интерактивной форме. Выполняются упражнения для развития памяти, внимания и логического мышления, идет работа с текстами, интеллектуальными задачами, позволяющими поддерживать когнитивную активность между занятиями.

Особое место занимает изучение немецкого языка. Через игровые упражнения, ассоциации и песни участники не только расширяют словарный запас, но и возвращаются к воспоминаниям о семье, детстве и культурных традициях. Важную роль в проекте играют представители клуба немецкой молодёжи, которые помогают старшему поколению во время занятий и становятся связующим звеном между поколениями.

Несмотря на то что «Ясный ум» пока реализуется как пилотная инициатива, проект уже показывает, насколько востребованы подобные формы поддержки. Он объединяет людей, помогает сохранить активность, укрепляет чувство общности и способствует сохранению немецкого языка и культурной идентичности.

„Youth Climate Talks – Civic activity“ и «Ясный ум» демонстрируют, что волонтёрство сегодня выходит далеко за рамки разовых акций. Оно становится инструментом развития общества, объединяя молодёжь и старшее поколение, экологическую повестку и социальную поддержку, стремление сохранять традиции и готовность менять будущее собственными силами.

Полина Шиллер

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