Президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал Послание народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В начале своего выступления Глава государства подчеркнул, что в столь турбулентное время Казахстан решительно вступил в новую эпоху своего развития, реализуя масштабные политические и социально-экономические реформы.

– Граждане должны быть всецело обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Это ключевое условие повышения качества жизни. Поэтому основное внимание уделим созданию такой инфраструктуры. Как я уже говорил, Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку. Речь идет не об отдельных проектах, а о начале полномасштабной стройки во всех регионах страны, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетной задачей построение Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана.

– Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации. Это наша главная задача, если хотите – миссия исторического масштаба, – сказал Глава государства.

Обращаясь к народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, модернизацию инфраструктуры, укрепление транспортно-логистического и энергетического потенциала, ускоренное индустриально-технологическое обновление, рост производительности аграрного сектора и рациональное использование водных ресурсов, улучшение инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, раскрытие потенциала города Alatau City, поддержку малого и среднего предпринимательства, реализацию стратегии Digital Qazaqstan и массовое внедрение искусственного интеллекта, формирование цифровой экономики, сдерживание инфляции, совершенствование финансовой, бюджетной и налоговой политики, модернизацию системы социальной поддержки и просвещения, повышение эффективности государственного управления, а также всемерное утверждение в обществе принципа «Закон и Порядок».

С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.

Источник: https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vystupil-s-poslaniem-narodu-kazahstana-289580

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