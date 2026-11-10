Прошу помочь найти старого друга и однокурсника моего отца Бориса Алексеевича Чернова – Иосифа Рохусовича Фишера (возможно, Josef/Joseph Fischer), 1950 года рождения.

С 1968 по 1973 год они вместе учились в Казахском политехническом институте в Алма-Ате, на факультете автоматики и вычислительной техники, специальность «Автоматика и телемеханика» (инженер-электрик).

С 1973 года Иосиф работал в электротехническом отделе проектного института «Казграждансельпроект». Где-то в 1995 году он переехал с семьёй в Германию; его родители переехали туда раньше.

Отец очень хочет восстановить связь с ним или передать привет его близким. В нашем семейном архиве хранится фотография Иосифа и супруги, сделанная в 1977 году.

Будем признательны за любые подсказки. Информацию прошу направлять на E-Mail: nataliachernova93@gmail.com. С уважением, Наталья Чернова.

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia