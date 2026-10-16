Уважаемые друзья, в общество немцев Жамбылской области обратился Сергей Владимирович Попов с просьбой о помощи в поисках информации о родственниках:

Мой дед Эмануилл Иванович (Иоганнес) Шнайдер родился 13.04.1910 в Гельцеле Саратовской области. Был репресирован и сослан сначала в Воркуту, потом в Джамбул. Бабушка Катарина Иоганн Петер Шнайдер (Лауманн) родилась 05.01.1912 в Мариенберге Саратовской области.

Если есть какая то информация – буду благодарен.

Просим всех, у кого есть информация или совет, где ее можно найти, обратиться к Сергею Владимировичу через почту редакции info@daz.asia.

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