В современном арт-пространстве, где доминируют мощные графические станции и сложные технологии, Ювель Кац сознательно выбирает иной путь – путь цифрового аскетизма. Художница-самоучка создает свои работы на экране обычного смартфона, долгое время оставаясь вне публичного поля. Ее участие в выставке объединения «Манифест невозврата» в Петропавловске стало не просто дебютом, а ярким творческим заявлением автора, чей художественный язык сформирован эстетикой панк-рока и годами глубокой личной рефлексии.

Творческий фундамент Ювель был заложен еще в детстве. Музыкальные группы, такие как The Offspring и Limp Bizkit, помогли ей осознать искусство как мощный инструмент трансформации личных переживаний в созидание, способное преодолевать чувство одиночества. В подростковом возрасте она переводила тексты песен, изучала биографии музыкантов, анализируя, как их жизненный опыт влияет на содержание и эмоциональную подачу произведений.

Энергия и визуальная прямота панк-культуры легли в основу ее авторской стилистики, которую можно определить как модерн-панк. Это направление представляет собой своеобразное столкновение графики середины XX века с экспрессивностью плакатного искусства. Выбор смартфона в качестве основного инструмента продиктован не только привычкой и доступностью, но и внутренней установкой на минимализм. При этом Ювель успешно работает и в сфере дизайна печатной продукции, а ее художественные произведения нередко напоминают выразительные плакаты.

Каждая работа художницы – это исследование границ и внутреннего состояния человека. В произведении «Проекция», основанном на личных наблюдениях, изображена маленькая фигура ребенка под давлением гипнотических глаз и ртов. Этот образ символизирует влияние социума и попытки взрослых навязать собственные ценности, нередко оказывающие разрушительное воздействие. Изолента в руках героя становится метафорой стремления «починить» свою реальность, закрыть уязвимые места и защититься от внешнего давления.

Работа „Breaking the Chain“, выполненная в контрастной красно-черно-зеленой гамме, визуализирует отказ от навязанных массовой культурой стерео-типов и поиск внутренней свободы. Несмотря на то что первой выставочной площадкой для художницы стало индустриальное пространство старой мельницы, ее творчество выходит далеко за рамки локального контекста.

Объединение «Манифест невозврата» оказалось для Ювель Кац органичной средой. Его принцип автономности – работа художников над общей темой в изоляции друг от друга без демонстрации промежуточных результатов – позволил ей сохранить целостность и чистоту авторского видения.

В планах художницы на 2026 год – участие в новых циклах объединения и запуск персональных проектов. При этом смартфон в ее руках остается не просто инструментом, а способом выстраивания честного и независимого диалога с миром.

Эвелина Кац

