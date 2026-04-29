Семь лет назад первое, чему удивилась по дороге из Рейн-Майнского аэропорта в глубинку, – ослепительно желтые поля. Цветение рапса – явление сезонное, но значение культуры постоянно.

«…человек получает гораздо больше, чем ищет», – золотые слова сказал Джон Мьюр – естествоиспытатель, писатель, защитник дикой природы, идеолог заповедных территорий. Уроженец Шотландии таланты воплощал в американской Калифорнии XIX века и нескольких лет XX-го. Интересно, догадался бы, прогулявшись между рапсовыми полями в Германии, на какие нужды пойдет значительная часть урожая?

Не как тополиный пух

Когда рапс облетает, желтизна вьется в воздухе, оседает на лицо, на лобовые стекла автомобилей, на подоконники. Мало кому нравится. Примерно, как тополиный пух в моей родной Костанайской области. Ученые говорят, что он полезный, очищает воздух, но песню про «тополя-тополя» давно не поют в связи с их мизерным присутствием в городах. Рапс – другое дело. От него универсальная польза: на кухне – пищевое масло, на фермах – корм скоту, на стройках – лак и краски. И наконец, биодизель, экологическое топливо для нескольких актуальных видов транспорта.

В Казахстане или в России, где много относительно дешевой нефти, выращивать рапс ради биодизеля, мягко говоря, неинтересно. На наших полях – вспоминаю, когда только-только приступили к его производству, – рапс приживался с трудом. Селекционеры утверждают, что этой культуре высокая температура воздуха не нужна, но солнечный свет, влага и хорошая почва необходимы, как и специальная техника.

Наши аграрии если берутся, то с прицелом на экспорт – цены на мировом рынке доходят до 500 долларов США за тонну. В Германии, может, тоже есть бескрайние поля, но мне таких видеть не приходилось. Между тем официальная статистика дает огромную цифру – рапс в ФРГ возделывается почти на полутора миллионах гектаров. Германия – ведущий производителей этой культуры в Европе. Рапс – важнейшая масличная «королева» в стране включая миллионы тонн импорта.

Что значат технологии!

Рапсовые поля и в шутку и всерьез называют «нефтяными полями». Основной объем рапсового масла перерабатывается на технические цели. Фермеры помимо прочего сеют рапс как предшественник, чтобы через год получить на том же поле хороший урожай пшеницы. Ощущение, что никому не нужно столько масличных культур, сколько в них нуждаются немцы, обманчиво. В мире ежегодно производится 50 млрд. литров биотоплива. Соя в Бразилии и других странах Латинской Америки, пальмовое масло в США, в Индонезии, рапс в ЕС. В списке «подходящих» растений есть даже кофе, не говоря про кукурузу. Животные отходы тоже идут в дело.

У биотоплива есть много плюсов, есть минусы, есть пики и спады. Геополитика и конкуренция играют большую роль, а технологии – тем более. По долгосрочным прогнозам после 2040 года биотопливо может уступить свои преимущества водородным решениям. Но пока нефтяные поля не теряют своих красок в любом из смыслов.

Из открытых источников

По состоянию на весенние месяцы 2026 года субсидии на «зеленые инновации», экологически устойчивое сельское хозяйство в Германии составляли 550 млн.

евро. Для поддержания молочного сектора – 500 млн.евро. Субсидии фермеры получают не только от своих правительств, но и от ЕС. Надо сказать, что фермеры наряду с транспортниками – главные «бунтовщики» в Европе. Отмена льгот, снижение поддержки легко ни для кого не проходят. При этом в Германии сравнительно низкие розничные цены на продукты, тогда как фермеры требуют высоких закупочных. По данным на середину апреля пшеницу с протеином 13% закупают по цене около 175 евро за тонну; со стандартными показателями – от 150 е\т; фуражную – около 168 е\т. Рапс, как сказано выше, «заметно выгоднее пшеницы» – его закупочная цена в зависимости от сорта варьируется от 462 до 500 евро за тонну. А на обычных заправках, где торгуют дизелем из нефти, один его литр вечером 20 апреля стоил 2,06 евро, 95-й (Супер) бензин в течение дня снижался с 2, 14 до 2,05 евро за литр.

Людмила Фефелова

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia