С понедельника 30 марта западный христианский мир – католики, протестанты, некоторые православные – вступает в Страстную неделю, то есть в семь предшествующих Пасхе дней. Западные христиане отметят Пасху 5 апреля, восточные – неделей позже. В Казахстане западной традиции держатся католики, лютеране и все, кто называет себя протестантами. Сегодняшний собеседник DAZ – Епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Казахстана Ростислав Новгородов, который как раз на Palmarum, 29 марта, посетил Костанайский приход ЕЛЦРК.

— Ваше Преосвященство, мы вступили в совершенно особое время в году – под словом «мы» я разумею не только немцев, но всех христиан западного обряда. Какой смысл, религиозный и культурный, несут предстоящие семь дней для тех, кто придерживается этого календаря праздников? С каким настроением встречают эту седмицу, начиная с предшествующего ей воскресенья?

— Страстная неделя – особая часть Великого поста. На неё выпадает много памятных дней, которые отсылают нас к событиям из Евангелия. Начнём с Пальмарума или Вербного воскресенья, которое так, впрочем, именуется только на постсоветском пространстве – понятно, что пальмы на этом самом пространстве почти нигде не растут. Хотя я подумал, что к такому сочетанию мы, лютеране Казахстана, привыкли и кажется, что этот день всегда так назывался. И в этом что-то есть: верба – это ведь первые признаки возвращении жизни после зимы. Верба даже чем-то иносказательно похожа на людей, которые живут в нашем климате: вроде сухая веточка, и вот на ней появляются такие небольшие пушистые почечки – поэтому даже лучше, что не про пальму… Напомню смысл дня Пальмарум: минувшее воскресенье (29 марта в 2026 году) знаменует торжественное вступление Иисуса Христа в Иерусалим перед Его крестными страданиями, и символизирует признание Его Спасителем, победу жизни над смертью и признание Христа Царём, Который идёт на добровольную жертву ради людей (ср. Мф. 21:1-11 и в других Евангелиях). Ликовавшие жители Иерусалима кидали Ему под ноги пальмовые ветви в знак царского почёта – отсюда и западное название праздника.

— А если взять дальше, чем так значима именно Великая неделя?

— Тем, что в ней слово «праздник» неожиданно видоизменяет оттенок смысла. Ведь праздники этих семи дней – они не всегда весёлые. В Великий Понедельник мы вспоминаем проклятие бесплодной смоковницы как аллегорию души, не приносящей покаяния. В Великий Вторник перед нами притчи Христа о десяти девах, о талантах и о Страшном суде, которые зовут к духовному бодрствованию. Приходит Великая Среда, и вот Иуда уже предаёт Спасителя за тридцать сребреников. Чистый четверг, в свою очередь, символизирует духовное и телесное очищение перед Пасхой, установление таинства Причастия и смирение через омовение ног Христом Своим ученикам. Это весело? Важно задуматься именно о своей собственной чистоте, как Человека, своего «Я», и вообще посмотреть на себя со стороны – а нравится ли мне быть с самим собой?

— То есть главное не занавески постирать, а задуматься…

— И занавески тоже неплохо постирать! Дальше: Страстная пятница – самый скорбный день в христианстве, когда мы вспоминаем крестные муки, смерть Иисуса Христа на Голгофе, снятие с креста Его тела и погребение. Те, кто по каким-то причинам не придут на богослужение, тоже могут через эти евангельские события поразмыслить о тех людях, которые сейчас страдают в этом мире. И для этого даже не обязательно смотреть новости о грохочущих сейчас в разных местах военных конфликтах – достаточно прогуляться до ближайшей онкологической больницы или детприёмника. В мире вообще много страданий, и каждый может задуматься – если сейчас у меня их нет, то слава Богу. Не хотелось бы, чтобы они вдруг возникли, правда? И покуда у меня есть счастливая возможность жить без этих бед, я ведь способен подумать о тех, у кого они появились? И моя помощь в первую очередь откликнется на мне же – потому что мы приходим в этот мир без ничего, и так же без ничего уйдём.

— В чём сакральный смысл Страстной пятницы? Ваше Преосвященство, объясните это так, чтобы мог понять любой, не обязательно верующий христианин.

— Пока мы живы, нас сопровождают разные люди, и наше существование наполнено событиями. Это похоже на потрясающую картину или на величественную симфонию. Но когда жизнь рисует её последний штрих или играет финальный аккорд, нам кажется, что всё заканчивается. Нет. Всё обретает новый смысл, переходит в новую плоскость. Посему эта не столь весёлая, но, скорее, серьёзная и ответственная неделя и завершится Пасхальным Воскресеньем. И фраза «Христос воскрес!» для меня значит больше, чем историческое событие или радостное приветствие. Это та фраза, которую каждый человек должен услышать сам в себе. Поэтому для всех христиан Пасха – это не начало жизни «с чистого листа», а возможность, оглянувшись назад, иметь желание творить нечто большее.

— Чем пасхальное богослужение отличается от рядовых воскресных?

— Классическое построение: служба начинается вечером в субботу, это так называемое Навечерие Пасхи, затем идёт Всенощное богослужение, и уже утреннее, Пасхальное. Хотя в ЕЛЦРК это зависит от конкретной общины – станут ли люди собираться на ночь, или нет. Но утром в воскресенье большинство прихожан обязательно придёт. А сам порядок литургии меняется лишь в некоторых частях. Например, будут заменены отдельные тексты, не произносят трёх привычных чтений из Ветхого, Нового Завета и из Евангелия. Поются традиционные пасхальные гимны (хотя некоторые из них ещё не переведены на русский), обычные приветствия заменяются на «Христос воскрес!» Собственно, вокруг этой фразы всё и строится в этот день.

— Какие обычаи, связанные со Страстной неделей, существовали именно у немцев, шире – у лютеран?

— Это добрые народные традиции. Вот мы смеялись про шторы – а ведь приводить свой дом в порядок – позитивное дело. Или собраться и прочитать Священное Писание, устроить тёплые встречи в кругу самых близких родственников, друзей, соседей. Пасха – прежде всего церковное событие, но для верующих это отличный повод устроить праздник для детей с обязательным поиском раскрашенных яиц (которые, как известно, приносят зайчики), с народной выпечкой и песнями. Этого всего было особенно много в наших преимущественно немецких деревнях, тем более – среди пожилых. И прекрасно, что эти традиции сейчас чтутся и возрождаются.

— Мы вспоминаем, что так делали наши предки. Радуемся, а ведь при этом можно веселиться и телесно…

— Конечно. Пасха – это же праздник жизни. Представьте: самое необходимое для жизни и радости – вот оно, здесь, рядом со мной! И unser tägliches Brot на столе. Поэтому на всю неделю в ожидании Великого Дня я искренне желаю всем нам быть в добром здравии, в хорошем настроении, и Бог да оградит это время от трудностей, болезней, внутрисемейных конфликтов. И будьте в церкви, а если кто-то и не сможет прийти – пусть радость светлого Христова Воскресенья пребудет внутри вашего дома, вашей семьи, вашего сердца. Храни вас Господь!

— Спасибо, Ваше Преосвященство, за интервью. И да хранит Он всех нас.

Интервью: Игорь Нидерер, журналист, член информационной комиссии Синода ЕЛЦРК.

