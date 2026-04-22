Прошел год с момента как казахстанцы впервые отметили новый государственный праздник — Национальный день книги. Как в современном обществе переосмысляется роль чтения и литературы, на какие нюансы в чтении стоит обратить читателям поколений «альфа» и «зет» и как укрепить всеобщий интерес к чтению рассказала ветеран библиотечного дела, Дариха Дюсибаева.

Дариха Туребаевна, почему именно сейчас происходит переосмысление роли чтения и литературы в обществе?

Переосмысление роли чтения и литературы в обществе происходит именно сейчас не случайно. Мы живём в эпоху стремительных технологических изменений, когда цифровые форматы и короткие формы контента всё активнее вытесняют вдумчивое, сосредоточенное чтение. На фоне этого ускорения особенно остро ощущается потребность в глубине, в осмыслении и в способности к критическому мышлению — тех качествах, которые формируются именно через взаимодействие с литературным текстом.

Кроме того, современный мир сталкивается с избытком информации и одновременно с дефицитом смыслов. Литература в этой ситуации вновь становится не просто видом досуга, а способом понять себя и окружающую реальность, выстроить внутренний диалог и найти точки опоры. Она возвращает человеку утраченный навык внимательного чтения и сопереживания, учит слышать разные голоса и точки зрения.

Наконец, важную роль играет и культурный контекст: общество всё чаще обращается к вопросам идентичности, памяти, ценностей. В этих поисках литература выступает как пространство диалога между прошлым и настоящим, личным и коллективным. Именно поэтому сегодня мы наблюдаем не угасание интереса к чтению, а его переоценку — попытку заново осмыслить, зачем и как мы читаем в XXI веке.

Кто он, новый читатель в эпоху реалий цифрового века?

Новый читатель цифровой эпохи — это человек, сформированный в пространстве непрерывного информационного потока и технологической доступности знаний. Он читает иначе: быстрее, фрагментарнее, часто совмещая несколько источников и форматов одновременно. Экран становится для него привычной средой, а текст — лишь одной из множества форм восприятия наряду с видео, аудио и интерактивным контентом.

Однако за этой внешней «рассеянностью» скрывается иная, более сложная модель взаимодействия с текстом. Новый читатель избирателен: он ценит не столько объём, сколько точность и актуальность содержания, стремится к смысловой насыщенности и возможности соотнести прочитанное с личным опытом. Он чаще вступает в диалог с текстом — через комментарии, обсуждения, социальные сети, превращая чтение из уединённого акта в коллективный процесс осмысления.

При этом сохраняется и потребность в глубоком чтении, хотя она требует сознательного усилия. В условиях информационного шума именно способность замедлиться, сосредоточиться и погрузиться в сложный текст становится новой культурной компетенцией. Таким образом, современный читатель — это не отказ от традиции, а её трансформация: он соединяет в себе навыки быстрого ориентирования в информации и стремление к глубине, когда речь идёт о действительно значимых текстах.

Задам важный, по моему мнению, вопрос: общенациональный опрос, который определил 100 популярных книг отечественной литературы, там почти нет современных авторов, как Вы думаете, о чем это говорит?

Это, на первый взгляд, парадоксальное обстоятельство на самом деле вполне закономерно. Преобладание классики говорит, прежде всего, о силе культурной памяти и устойчивости литературного канона. Люди чаще выбирают то, что уже проверено временем — классику. Такие книги все знают, их проходят в школе, они стали частью культуры, поэтому за них проще голосовать.

Современные же авторы просто не успели «закрепиться». Нужно время, чтобы книга стала по-настоящему значимой для большого количества людей. Ведь современных авторов, на самом деле, очень много, издать книгу стало проще, чем в доцифровую эпоху, и выделить в этом огромном, разнообразном потоке действительно качественные произведения не так-то легко. Это требует и времени, и определенного читательского опыта.

Возможно, поэтому не все активно читают новинки. Многие остаются с тем, что читали раньше, поэтому в опросах новые имена появляются реже. То есть дело не обязательно в том, что современных писателей нет или они хуже — просто классика пока занимает более прочное место в сознании людей.

Книгам очень сложно конкурировать с гаджетами, в этой связи что делать с чтением детей поколения «альфа» и «зет»?

Действительно, в условиях цифровой среды книга оказывается в заведомо более «медленной» позиции по сравнению с гаджетами, которые предлагают мгновенную смену впечатлений. Однако из этого не следует, что чтение проигрывает — скорее, меняются способы его присутствия в жизни ребёнка.

Прежде всего важно отказаться от логики прямого противопоставления: книга или экран. Для поколений «альфа» и «зет» цифровая среда — естественная часть реальности, и потому эффективнее не вытеснять её, а интегрировать чтение в привычные форматы. Электронные книги, аудиоформаты, интерактивные издания могут стать мостом к более глубокому, сосредоточенному чтению.

Не менее значима роль среды и примера. Интерес к книге по-прежнему во многом формируется через живое вовлечение — в семье, в школе, в культурном пространстве. Когда чтение не навязывается как обязанность, а переживается как ценность и удовольствие, у ребёнка появляется личная мотивация к нему возвращаться.

При этом важно учитывать и психологические особенности современного восприятия: детям сложнее удерживать внимание на больших текстах, и это требует постепенного «вхождения» в чтение — через короткие формы, яркие сюжеты, тексты, созвучные их опыту. Здесь принципиально не столько количество прочитанного, сколько качество контакта с текстом.

И, наконец, ключевой задачей становится не просто сохранение чтения как навыка, а развитие способности к осмысленному, вдумчивому восприятию. В мире, где информация доступна мгновенно, именно умение читать глубоко, сопереживать и интерпретировать становится тем культурным и интеллектуальным преимуществом, которое книга по-прежнему даёт человеку.

Что Вы читаете сейчас и находится ли время на чтение не специализированной литературы?

Читаю по-разному: многое — по работе, но стараюсь не отказываться и от чтения «для себя». Стараюсь найти возможность почитать что-то вне профессиональной темы. Сегодня особенно ясно понимаешь, что время для чтения — это не столько ресурс, сколько выбор. Даже в плотном ритме жизни возможность обратиться к художественной литературе или к книгам, не связанным напрямую с профессиональной сферой, остаётся важной формой восстановления — интеллектуального и эмоционального. Все зависит от состояния и потребности на данный момент — иногда это классика, иногда легкое чтиво для «освобождения» мозгов.

Книга, которую Вы посоветуете прочесть каждому из нас

С годами становится тяжелее сделать выбор — какую одну книгу посоветовать прочитать. Их очень много. Прежде всего это, конечно, классика — казахская и зарубежная, это книги из списка 100 популярных книг отечественной литературы. «Слова назидания» Абая, «Путь Абая» М. Ауэзова, «Кочевники» И. Есенберлина, «Свет очага» Т. Ахтанова, «Меня зовут Кожа» Б. Сокпакбаева, «Маленький принц» Экзюпери, «Гарри Поттер» Джоан Роллинг, «Два капитана» В. Каверина, «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя… И этот список можно продолжать очень долго.

