Советское детство дало ему стержень, а Германия – имя, которое узнал весь мир бокса.

Сплав советской закалки и немецкой дисциплины – гремучая смесь, бьющая точнее и мощнее любого левого хука. Именно в этом кроется секрет триумфа Роберта Штиглица – многократного чемпиона мира по версии WBO и признанного «короля» второго среднего веса.

В Еленовке жили одни немцы

Сергей Штиглиц родился в советском Ейске, но новую главу своей жизни открыл в Германии. Там в процессе адаптации к местной культуре у него появилось второе имя – Роберт. С тех пор в паспорте титулованного боксера гармонично и официально соседствуют два имени.

Кстати, история семьи Сергея-Роберта Штиглица неразрывно связана с бескрайними степями Казахстана. Корни атлета уходят в Павлодарскую область, в село Еленовка – малую родину отца. Там жили в основном депортированные поволжские немцы. В Казахстане спортсмен бывал неоднократно, особенно в свои чемпионские годы. Здесь его принимали как почетного гостя: у нас бокс – это же практически религия. Наши люди разбираются в каждом движении на ринге не хуже заправских судей.

Продолжу: свою колоритную спортивную одиссею Роберт (буду называть его привычно – да и звучит по-чемпионски) начал в 2001 году – многие его будущие соперники тогда только учились завязывать шнурки на кедах. В 2002-м – победа над белорусом Караневичем принесла Штиглицу молодежный пояс IBF в полутяжелом весе. Уже через год он переиграл по очкам украинца Барашьяна. А к 2004 году в его коллекции красовался молодежный титул IBF, но теперь во втором среднем весе – Роберт коллекционировал пояса быстрее, чем некоторые собирают штрафы за парковку.

Однако настоящая драма разыгралась в декабре 2005 года: в жестком поединке Штиглиц буквально «выключил свет» Алехандро Беррио. Произошло это в одиннадцатом раунде. Колумбиец, конечно, затаил обиду, и в марте 2007-го они встретились снова. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира. Увы, в тот вечер удача была не на стороне Роберта: дважды поцеловав настил ринга в третьем раунде, наш герой уступил техническим нокаутом. В 2008 году мексиканец Андраде настолько настойчиво «угощал» Штиглица апперкотами, что рефери остановил бой…

Все мы знаем: настоящий чемпион падает лишь для того, чтобы эффектнее подняться – таков вселенский закон.

И против него не попрешь. Поражения лишь раззадорили бойца: он отправился в Будапешт и бесцеремонно отобрал пояс WBO у местного чемпиона Балжая. Дальше началась эпоха триумфа: Штиглиц пачками расстраивал непобежденных претендентов, пока не встретил Артура Абрахама. Противостояние превратилось в сериал: они передавали друг другу титул, как переходящий вымпел, обмениваясь щедрыми нокаутами и судейскими решениями. Поставив однажды точку в этих разборках, уроженец Ейска решил, что старый вес ему мал. Перешел в полутяжелую категорию и эффектно прибрал к рукам титул чемпиона Европы, победив француза Мехди Амара.

Свою тренерскую карьеру Штиглиц открыл работой с тяжеловесом Романом Фрессом, уроженцем Северо-Казахстанской области и, бесспорно, выдающимся спортсменом. Фресс и по сей день является гордостью боксерского клуба „Sport Event Steinforth“ в Магдебурге, где тренирует Штиглиц. Также в послужном списке Роберта сотрудничество с Михаэлем Айфертом и Рихардом Майнике – однако в силу определенных обстоятельств дальнейшее взаимодействие с ними не сложилось.

Когда всё хорошо – не пойдёшь под танки

– Роберт, оглядываясь назад, какую победу в своей карьере Вы считаете самой важной не с точки зрения титулов, а с позиции преодоления себя?

– В боксе каждый выход на ринг, определенно, маленькая война с самим собой. Перед боем приходится делать себе установки, в чем-то себя ломать, преодолевать – самая главная битва происходит задолго до гонга. Поэтому я не могу выделить какой-то определённый поединок – для меня они все одинаково важны и значимы.

– Ваша «квадрология» – эпичное противостояние с Артуром Абрахамом – вошла в историю бокса. Изменилось ли Ваше отношение к нему как к человеку за эти годы?

– Отношения с Артуром сейчас однозначно хорошие, дружелюбные, без каких-либо претензий. Мы через столько прошли вместе на ринге, пролили столько крови (смеётся)! Это связывает крепче любого другого дела… Вне канатов нам делить нечего. Это спорт: там мы соперники, здесь – коллеги, которые уважают путь друг друга. Я смотрю на бои с позитивной и чисто спортивной точки зрения.

– Вас называют ярким представителем немецкой школы бокса. В чем её главная сила и почему сейчас в Германии меньше чемпионов мира Вашего уровня?

– Честно говоря, впервые слышу, чтобы меня так называли. На самом деле моя база – это отличная школа бокса, которую я приобрёл ещё в Ейске. Это фундамент. А к нему уже добавились железная дисциплина и, что самое главное, характер. Без этого на ринге делать нечего. Что касается нынешней ситуации в Германии… Понимаете, сейчас у молодого поколения в общем-то всё есть, и они просто не хотят подвергать себя таким запредельным испытаниям и пахать до седьмого пота. А зачем? Когда у тебя и так всё в порядке, трудно заставить себя идти под танки. Молодежи не хватает стержня и желания грызть землю ради победы.

– Вы родились в СССР, но стали легендой в Германии. Кем Вы больше себя ощущаете внутри: «нашим» человеком или европейцем?

– Это вопрос с подвохом! Видите ли, фамилия у меня действительно немецкая, и характер, пожалуй, тоже немецкий – такой же сложный и дисциплинированный. Но душа – другая…

У меня правильные понятия, я бы сказал, советского воспитания. И это никуда не денешь! Европа тянется до самого Урала, а мой родной Ейск как раз находится в европейской части. Так что я считаю себя европейцем, но с русско-советской душой…

– Сейчас Вы занимаетесь тренерской деятельностью. Какой главный совет Вы даете ребятам, которые только приходят в зал?

– На самом деле я работаю с профессионалами – с теми, кто уже встал на этот путь. Моё главное пожелание и одновременно требование к ним очень простое – нужно хотеть быть успешным. Это ключевые слова. Я передаю свой опыт только тем ребятам, которые по-настоящему горят желанием быть таковыми в боксе. В нашем деле нельзя работать вполсилы. Если ты пришел в зал просто «попробовать», у тебя мало что выйдет. Я сам выступаю для них живым примером того, чего можно добиться, если пахать. Тренер может дать технику, тактику, поставить удар, но он не может вложить в тебя божью искру. Если у спортсмена есть это «хочу», мы свернем горы. А если нет – никакой опыт мира ему не поможет.

– Если бы не бокс, то какую профессию Вы выбрали бы?

– Скорее всего, вы бы видели меня на ковре – в вольной борьбе. Я ведь с нее и начинал – это была моя первая страсть.

В те годы и представить не мог, что надену перчатки и буду боксировать за мировые титулы. Но жизнь распорядилась именно так: произошел переезд в Германию, сменились обстоятельства, и я оказался в боксерском зале. Борцовская база, кстати, мне потом очень помогла…

– Благодарю Вас за интересную беседу.

Марина Ангальдт

