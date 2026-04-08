Состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Куантырова с Государственным министром Баварии по делам международного сотрудничества и Европы Эриком Байсвенгером.

В ходе встречи участники обсудили текущее состояние казахско-германского сотрудничества и возможности расширения двусторонних отношений.

Алибек Куантыров подчеркнул потенциал взаимовыгодного партнёрства в сфере добычи критического сырья и реализации промышленных проектов.

«Мы считаем Германию ключевым партнёром по модернизации нашего индустриального потенциала. Следует отметить тот факт, что порядка 90% германских инвестиций направляются именно в индустриальный сектор», – сказал заместитель министра.

Он отметил, что Казахстан последовательно укрепляет свою роль в системе международных отношений.

Казахская сторона подтвердила готовность к двустороннему взаимодействию с Германией по актуальной многосторонней повестке, включая сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Вследствие встреч на высшем и высоком уровнях и ряда двусторонних мероприятий, усиление политического диалога плодотворно влияет на развитие партнёрских отношений.

Эрик Байсвенгер обозначил перспективы сотрудничества двух стран в сфере развития продукции с глубокой переработкой и рассказал о положительном опыте Германии в части переработки сырьевых ресурсов.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию экономического партнёрства как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных форматов Европейского союза и Центральной Азии.

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/1196134?lang=ru

