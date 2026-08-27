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Партия «Әділет» опубликовала список депутатов, избранных в первый состав Курултая — нового однопалатного Парламента Казахстана. В числе 110 депутатов от партии — Евгений Больгерт, председатель Попечительского совета Общественного фонда «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев».

Евгений Андреевич имеет значительный опыт государственной и общественной работы: ранее являлся депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, куда был выдвинут от Ассамблеи народа Казахстана.

Для немецкого общественного движения Казахстана избрание Евгения Больгерта в первый состав Курултая — важное событие. Его профессиональный опыт, знание вопросов общественного развития и многолетняя работа с этнокультурными объединениями будут способствовать представлению интересов граждан страны и дальнейшему укреплению общественного диалога.

Желаем Евгению Больгерту успехов в новой ответственной работе, сил и плодотворной деятельности на благо Казахстана и его граждан!

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