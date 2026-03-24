Юбилей — всегда невидимый и важный рубеж, где прошлое соприкасается с будущим. Для Катарины Мартин-Виролайнен этот волнительный момент наполнен особым созидательным смыслом. Писательница, чей голос звучит в защиту исторической памяти, журналистка, умеющая разглядеть человека за сухими фактами, театральный и общественный деятель, объединяющий судьбы, — она привыкла двигаться вперёд в ритме творчества.

Ее проекты часто называют “терапевтическими” и мостом между культурами. Но что стоит за столь неутомимой энергией? Каково это — каждый день выбирать путь искренности в мире, настойчиво требующем масок?

Накануне юбилея я побеседовала с Катариной о “промежуточных итогах”. В разговоре она поделилась мыслями о самом важном: как сохранять внутренний свет, находить вдохновение в корнях и какие цели ставит перед собой человек, для которого творчество и помощь другим стали делом всей жизни.

“Густав и Гузель”

— Я всегда активно занималась концертами, театром, международными проектами. Но прошлый год стал для меня временем трансформации. Накопив ценный опыт в организациях, осознала свою готовность к “свободному плаванию”, стала индивидуальным предпринимателем. Теперь я воплощаю идеи самостоятельно, при этом сохраняя тёплую дружбу и тесное партнёрство с прежними коллегами, например, с обществом немцев из России в Гессене, — поделилась своими мыслями Катарина Мартин-Виролайнен. — Задумалась: полжизни позади. Хочется верить, что впереди ещё столько же, но сейчас накрыли терзания: чего я добилась и куда двигаюсь дальше? Дети выросли, в театральной группе тоже перемены. Разрыв между участниками из-за расстояния (Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия) и взросление коллектива только добавляют мыслей о том, что всё меняется. Нами двигало общее желание сохранить театр: за 10–12 лет из танцевальной группы мы выросли в настоящую семью, где дети вместе с рождения, и нам важно продолжать рассказывать нашу историю. Прошедший год расставил всё по местам: я пересмотрела свои проекты, отсекла лишнее и четко поняла, куда идти дальше.

— Такая ясность дорогого стоит. Поделитесь: какие из ваших планов сейчас в приоритете?

— В этом году мы продолжаем развивать театр. В апреле едем в Румынию на фестиваль, организованный группой НИЛ и Немецким государственным театром Тимишоары. С НИЛ нас связывает многолетняя дружба: с 2022 года мы регулярно делаем общие проекты и ездим друг к другу в гости. Наше сотрудничество стало настолько тесным, что мы даже в шутку “поженили” наши театры, образовав крепкую творческую пару. Я давно хотела написать спектакль о кавказских немцах. После прошлогодней поездки в Казахстан, где нас тепло принимало татарское общество, у меня родилась задумка объединить историю немецких судеб и татарскую культуру. Так появился проект “Густав и Гузель” — сложная история любви, действие которой разворачивается в моей любимой Грузии, где также была большая немецкая диаспора.

— Что это за проект?

— Действие спектакля разворачивается в начале XX века: молодой музыкант Густав и красавица-татарка Гузель влюблены и мечтают о браке, несмотря на разную веру и культурные предрассудки. Оставшихся без родителей героев воспитывают близкие: Гузель — брат и няня Зорайда (ее играю я), а Густава — сестра и крестный отец Теодор (его играет Олег фон Ризен), прививший юноше любовь к музыке. В отличие от привычных трагедий, эта постановка получилась легкой, хотя и затрагивает сложные темы. Например, судьбу няни Зорайды, чье происхождение отсылает к набегам на поселение Катариненфельд в 1826 году. Для фестиваля мы подготовили компактную первую часть о зарождении чувств, но в будущем планируем расширить спектакль, глубже раскрыв историю кавказских немцев. Няня Зорайда сама является ребенком межнациональной любви, что дополняет тему спектакля, с которым мы едем в Румынию. В будущем мы планируем расширить эту постановку и показывать её в нашем регионе. В нашем репертуаре уже есть истории о поволжских немцах, о депортации в Казахстан и женских лагерях, но тема кавказских немцев пока оставалась незатронутой. Помимо театра, наша молодежь развивает медийные проекты, главный из которых — фильм о судьбе Александра Шмореля и Ганса Шолля. Эти смелые молодые люди, один из которых был российским немцем, создали группу сопротивления “Белая роза” и были казнены нацистами.

— Почему для медиапроекта была выбрана именно эта история?

— Я давно изучаю их биографию и считаю важным, чтобы молодежь знала не только семейные корни, но и историю страны, в которой живет. Символично, что наши актеры Кристоф и Марк внешне очень похожи на Александра и Ганса. Мы уже провели фотосессии и воркшопы, а сейчас готовим образовательную поездку и съемки, надеясь при поддержке спонсоров представить премьеру в следующем году.

Бешбармак, юрты и графический роман

— В сентябре мы планируем поездку в Грузию смешанной группой: нам важно объединить молодежь и пенсионеров для живого обмена опытом и историями поколений. Также в планах проект с партнерами из Восточной Европы и продолжение сотрудничества с Казахстаном. Наш прошлогодний визит в Уральск от Землячества немцев из России в Гессене, где мы с Олегом выступали экспертами по культурной работе с молодежью, оставил прекрасные впечатления благодаря удивительным людям и теплому приему. Мы намерены развивать это направление.

— В чем заключается главная цель расширения географии ваших поездок?

— Мой опыт выступлений за последние три года показал: когда мы открыто и достойно рассказываем свою историю, немцы подходят со слезами благодарности. Они узнают в нас своих соседей и коллег, открывая для себя правду о немцах из Казахстана, России или Украины. Наша идентичность — уникальное переплетение разных культур. И это наше огромное преимущество, а не повод для стеснения! Я вижу, с каким восторгом местные друзья моих детей пробуют тот же бешбармак и слушают истории о юртах и степях — для них это нечто захватывающее и прекрасное. Мы не должны прятать это “мультикульти”! Напротив: как мы себя преподнесем, так нас и воспримут.

В поездке в Уральск мы встретили талантливую художницу Екатерину Барбухину, ставшую идеальным иллюстратором для нашего нового проекта. Вдохновившись графическим романом Лены Вольф о детстве в Казахстане, который я переводила на русский язык, решила попробовать этот формат с нашей молодежью. Мы уже освоили подкасты, театр и кино, но графический роман — это новый, близкий молодым людям способ рассказать нашу историю. Сейчас мы активно работаем над проектом: я предлагаю идеи для текста, Катя создает потрясающие иллюстрации, а моя дочь Паулина, которая учится на медиадизайнера, занимается версткой. Проект планируем завершить к лету, чтобы представить его на крупном региональном мероприятии. Наш замысел вошел в пятерку лучших в Баден-Вюртемберге, благодаря чему мы получили не только средства на разработку, но и дополнительный грант на печать. Мы мечтаем организовать презентацию этого совместного с Казахстаном проекта в Германии, как только книга выйдет в свет.

“Екатерининский бал”

— В планах также — “Екатерининский бал”. Он пройдет в мае в замке Массенбах. Идея масштабного красивого праздника родилась еще три года назад после нашего успешного вернисажа в замке Бюдинген. Тот вечер с его особой атмосферой, спектаклем и нарядными гостями подарил мне невероятное воодушевление. Наша история часто бывает тяжелой, поэтому сейчас особенно хочется добавить в жизнь легкости и эстетики. Если в Бюдингене это было камерное событие для узкого круга, то в этот раз я мечтаю реализовать задумку по-настоящему масштабно.

— Что для вас означает “по-настоящему масштабно”? Речь о количестве гостей, сложности декораций?

— Наша цель — напомнить об истории народа без привычной тяжести, выстроив символический мост от непростого прошлого и долгой интеграции к светлой и эстетичной современности. Вдохновившись примером Ольги Мартенс и традициями Цербста, родины Екатерины Великой, мы решили организовать собственный Екатерининский бал. Дата выбрана неслучайно: в этом году исполняется 230 лет со дня смерти императрицы, чей манифест положил начало истории российских немцев. В программе будут фрагменты спектаклей, музыкальные выступления и передвижная выставка, созданная совместно с обществом немцев из России в Гессене. Мы пригласим немецких политиков и деятелей культуры, чтобы вместе оглянуться вокруг и увидеть красивых, успешных людей в вечерних платьях и фраках. Среди российских немцев из Сибири, Казахстана или Украины огромное количество тех, кто состоялся в Германии и смог себя проявить. Мы — живой результат нашей истории: умные и самодостаточные.

Наши предки были невероятно пробивными: их били по головам, а они вставали и шли дальше, начиная всё с нуля. В нас живет эта сила, и я хочу, чтобы наши дети чувствовали себя полноправной частью Германии, не забывая при этом свои корни. Повторюсь: цель “Екатерининского бала” — показать нас именно такими: талантливыми, успешными и гордыми своей историей. Мы — не чужие. Мы обогащаем это общество своим опытом и культурой.

Марина Ангальдт

