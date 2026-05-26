Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, закрепляет приоритет прав и свобод человека, принципы законности, справедливости и правового государства. Эти положения во многом перекликаются со взглядами немецкого философа Иммануила Канта, который считал человека высшей ценностью, а право — инструментом обеспечения свободы и ограничения произвола власти. Актуальность этих идей усиливается на фоне современных конституционных реформ.

Философия немецкого учёного оказала значительное влияние на развитие мировой правовой мысли. Его взгляды на свободу личности, верховенство закона, человеческого достоинства стали основой Конституционного строя и принципов правовых систем многих государств. Несмотря на то что правовая система Республики Казахстан формировалась в иных исторических и политических условиях, многие кантовские идеи нашли отражение в её Конституции.

Анализ влияния кантовской философии, в свою очередь, позволяет глубже понять основы современного казахстанского права и определить значение классической европейской правовой мысли для дальнейшего развития демократического и правового Казахстана. В условиях проводимых государственных реформ особую значимость приобретает изучение идей мыслителя о верховенстве закона, разделении властей и нравственной природе права.

Так, одной из центральных идей Канта является понимание человека как высшей ценности и носителя неотъемлемого достоинства. Немецкий философ считал, что человек никогда не должен рассматриваться лишь как средство достижения целей государства или общества. Он писал в своей книге «К вечному миру» (1795): «Использовать людей как простые орудия государства несовместимо с правами человека». Мыслитель рассматривал свободу как естественное право личности, которое должно сочетаться с ответственностью перед обществом. В Казахстане данная идея выражается через систему конституционных прав и свобод граждан: свободу слова, совести, право на образование, труд и судебную защиту. Следует отметить, что реализация свобод имеет ограничение: необходимо уважать права других лиц и интересы государства. Это соответствует кантовскому пониманию свободы в рамках закона.

Согласно статье 1 Конституции Республики Казахстан права человека признаются высшими ценностями государства. Вся вторая глава посвящена правам и свободам человека и гражданина. Человеческое же достоинство в соответствии со статьёй 17 является неприкосновенным: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

Следующее важное место в учении Канта занимает концепция правового государства. По мнению философа, государственная власть должна быть ограничена законом, а деятельность её органов -основываться на правовых нормах. В 1 статье нашей Конституции закреплено: “Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы”. Казахстан на конституционном уровне утверждает себя непосредственно правовым государством.

Современная политико-правовая система Казахстана также основывается на принципе разделения ветвей власти. Несмотря на особенности национальной модели государственного управления, сама идея распределения восходит к европейской философско-правовой традиции, частью которой является и учение Канта. Согласно пункту 4 статьи 3 Конституции «Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви… с использованием системы сдержек и противовесов».

Таким образом, философско-правовые идеи немецкого философа нашли отражение в современном праве и Конституции Казахстана через принципы верховенства закона, уважения прав и свобод человека, а также разделения властей. Хотя казахстанская правовая система имеет собственные исторические и культурные особенности, влияние классической европейской философии права остается видимым в современных условиях.

Автор — Алихан Кудайберген.

Портрет Канта взят из Википедии, картина Г. Беккера (1768)

