О том, чего не хватает женскому футболу в Казахстане и о многом другом в эксклюзивном интервью с главным тренером ЖФК «Алтай» Екатериной Эрбес.

Екатерина поведала, что ее путь в большой спорт начался с дворовых матчей с мальчишками в Усть-Каменогорске. В те годы никто и представить не мог, что она не просто свяжет свою жизнь с профессиональным футболом, а возьмет на себя ответственность за развитие целого клуба в родном регионе.

– Женский футбол часто называют более эмоциональным, чем мужской. Как Вы находите баланс между дисциплиной и психологической поддержкой в команде?

– Женский футбол действительно обладает уникальной эмоциональной глубиной. И это его яркая отличительная черта. Фундамент успеха здесь строится на балансе между строгой дисциплиной и глубокой психологической связью, в основе которой – безусловное доверие между тренером и игроками. В моменты высокого напряжения, когда лидер команды теряет уверенность или выглядит подавленным, роль тренера становится определяющей. Вместо того чтобы усиливать давление критикой, мудрый наставник подставит плечо, давая игроку почувствовать его значимость и опору. Такая искренняя поддержка творит чудеса: она возвращает лидеру веру в собственные силы, а команда отвечает самоотдачей и сплоченностью как в решающие моменты на поле, так и за его пределами.

– Помните ли Вы свой самый яркий матч в качестве игрока?

– Пожалуй, матч 2012 года. Я тогда выступала за талдыкорганский «Жетысу» против карагандинского «Шахтера». Это была невероятная игра, закончившаяся нашей победой со счетом 4:2. Против нас тогда вышла Юлия Мясникова – настоящая звезда, блиставшая позже в российском ЦСКА и сборной Казахстана. В том противостоянии мне удалось отдать две голевые передачи. Это были мгновения высшего профессионального счастья, которые я бережно храню в сердце и делюсь ими со своими подопечными, чтобы передать тот драйв и чистую радость победы.

Такие истории – топливо для юных футболисток. Я хочу, чтобы каждая девочка, глядя на мой путь, сказала себе: «Если она смогла это сделать, значит, смогу и я!»

– Кто из Ваших личных наставников оказал на Вас наибольшее влияние как на профессионала?

– Моим первым наставником был Евгений Семенович Рыжов. К огромному сожалению, его уже нет с нами, но я храню о нем самую светлую память и бесконечную благодарность. Именно он в свое время настоял на моем поступлении в вуз и открыл мне двери в профессиональный спорт, приняв в команду «Восток». Его вера в меня стала фундаментом моего пути. Евгений Семёнович сформировал меня как игрока, а сегодня его уроки продолжают жить уже в моей тренерской работе. Я безмерно счастлива, что судьба свела меня с таким человеком и я оказалась именно в этом месте.

– Как Вы оцениваете уровень развития женского футбола в Казахстане? Что хотелось бы изменить?

– Сравнивая положение женского футбола сегодня с ситуацией пятилетней давности, можно выделить два фундаментальных этапа его трансформации. Первый – это интеграция специализированных футбольных центров (ФЦ) для девочек в структуру профессиональных клубов. Второй – знаковое расширение чемпионата Казахстана, стартовавшее в 2025 году. Я убеждена: мы выбрали верный вектор развития. Сейчас нет нужды в радикальных переменах. Необходимо лишь усилить фокус на детско-юношеском спорте. Мы видим небывалый ажиотаж: у юных футболисток сегодня гораздо больше рвения и искреннего интереса. Они стремятся расти профессионально, чтобы со временем занять свое место в основном составе чемпионата РК. Будущее нашего футбола закладывается именно в этой вовлеченности.

– Какие качества Вы хотите видеть в каждой футболистке ЖФК «Алтай»?

– Самое важное, что я хочу видеть в своих игроках, – горящие глаза и искреннее желание развиваться. Когда футболистка умеет слушать и слышать, когда она каждый день бросает вызов самой себе – результат не заставит себя ждать. С такими игроками успех неизбежен, потому что работа с ними – это чистое вдохновение для тренера. Я сама прошла этот путь и знаю: талант – лишь искра, а пламя разжигают трудолюбие и дисциплина.

– Что для Вас является мерилом успеха: количество кубков, число воспитанниц, попавших в национальную сборную или же что-то другое?

– Для каждого успех пахнет по-разному. Для меня он не в металле медалей, а в профессионализме и единстве команды. Это безусловная вера в ребенка и его возможности. Настоящее достижение – видеть, как маленькая личность растет, преодолевает себя, развивается и выходит на новый, недосягаемый прежде уровень. Когда этот внутренний рост становится очевидным, признание приходит само собой. Тогда и труд ребенка, и усилия тренера оцениваются по-настоящему, не баллами, а качеством человеческого пути.

– Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон? Есть ли «планка», которую мечтаете взять как тренер?

– Безусловно, мы всегда стремимся соответствовать самому высокому уровню. Ключевая задача на грядущий сезон – непрерывный прогресс. Мы хотим, чтобы команда росла и качественно менялась. Что касается моей личной «планки», она проста и амбициозна одновременно: превосходить самих себя в каждой следующей игре и бороться исключительно за максимальный результат.

– Спасибо за прекрасную беседу.

– Победа 1:0 при скучной игре или поражение 4:5, но в яркой борьбе?

– Я выберу поражение при яркой игре. Но расскажу и про обратную сторону медали – за этим выбором стоит одна история. В прошлом сезоне мы играли с «Жетысу». После первого тайма на табло горело катастрофическое 1:4. В раздевалке мы не стали требовать невозможного или давить на девочек грузом ответственности. Мы просто сказали: «Выходите и получите удовольствие от игры!» Произошло невероятное. Команда полностью перевернула ход матча, вырвав победу со счетом 5:4. Это было наше собственное «Стамбульское чудо». Помните финал Лиги чемпионов 2005 года, когда «Ливерпуль» горел «Милану» 0:3, но за шесть минут изменил историю? Вывод прост: никогда не сдавайтесь! При любом счете, в любой ситуации. Пока звучит свисток, чудо всё еще возможно.

– Лучший стадион, на котором Вам довелось побывать?

– Стадион «Восток» всегда будет занимать особое место в сердце – это живая история и родные трибуны. Однако если смотреть на современные стандарты, безусловным лидером является «Астана Арена». Это высокотехнологичный комплекс, полностью укомплектованный под европейские стандарты и готовый к матчам самого высокого уровня.

Приятно видеть, как футбольная инфраструктура в Казахстане обретает новое дыхание. Масштабные реконструкции в Актобе, Костанае и Алматы меняют облик нашего спорта. Даже соседний Семей активно включается в этот процесс. Мы стоим на пороге больших перемен: Европа становится всё ближе, и лучшие футбольные праздники на наших обновленных стадионах еще впереди

– Три слова, которыми Вы могли бы описать себя вне футбольного поля?

– Я бы сказала: отзывчивая, оптимистичная и добрая. Для меня важно быть тем человеком, к которому можно прийти за поддержкой. Я никогда не откажу в помощи. Я искренне верю, что в любой ситуации можно найти светлую сторону, и стараюсь фокусироваться только на хорошем. Ведь, в конечном счете, именно доброта спасет этот мир.

Марина Ангальдт

