1

Творческий коллектив из Павлодарского Прииртышья под руководством Сергея Теренченко был отмечен за патриотическое творчество и вклад в культурную жизнь региона.

В Павлодарском Прииртышье есть люди, которые через музыку рассказывают о родном крае, его истории и людях, живущих рядом. Один из таких примеров — творческий коллектив Star Dostar, объединяющий представителей разных профессий и поколений. Руководит коллективом Сергей Юрьевич Теренченко, для которого музыка стала не только увлечением, но и способом говорить о важных для общества ценностях — дружбе, единстве и взаимном уважении.

Особое место в репертуаре Star Dostar занимают авторские патриотические и краеведческие песни. Одна из наиболее значимых композиций — «Казах и немец — Рахмет векам», посвящённая общей истории, дружбе двух народов и многолетнему опыту мирного сосуществования в Казахстане. Для Павлодарского региона, судьбы жителей которого тесно переплетены с историей разных этносов, эта тема особенно близка. Через песню коллектив напоминает, что взаимопонимание и уважение к традициям друг друга — основа общественного согласия.

Примечательно, что Star Dostar развивается исключительно на общественных началах, без бюджетного финансирования. Участники самостоятельно вкладывают в общее дело средства, время и силы. Сегодня у коллектива есть собственная сцена, звуковое оборудование, студия звукозаписи и вокальная студия. Всё это позволяет работать над новыми произведениями и совершенствовать исполнительское мастерство.

Активное развитие коллектива началось в 2024 году. Уже в 2025-м Star Dostar выступал на городских площадках, а летом 2026 года его участники выходили на сцену городской набережной Павлодара в рамках концертной площадки «Променад», знакомя жителей и гостей города со своим творчеством.

Важным событием стала встреча с руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Медетом Алпысбайұлы Тауасқаном. Представители коллектива рассказали о своей деятельности, авторских композициях и участии в культурной жизни региона. По итогам встречи Star Dostar получил благодарность за творческую и общественную деятельность.

Для Сергея Теренченко и участников коллектива это признание стало не только оценкой уже проделанной работы, но и стимулом двигаться дальше, создавать новые песни и участвовать в общественно значимых мероприятиях. Сегодня Star Dostar стремится не просто развивать музыкальное направление, но и через творчество укреплять единство народа Казахстана, сохранять историческую память и передавать молодому поколению ценности мира, дружбы и взаимного уважения.

История коллектива — пример того, как инициатива и талант неравнодушных людей могут обогащать культурную жизнь региона. Ведь музыка действительно не знает границ и национальностей: она помогает услышать друг друга и объединяет сердца.

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia