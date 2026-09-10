Президент Касым-Жомарт Токаев в преддверии заседания Совета министров внутренних дел стран ОТГ провел встречу с руководителями правоохранительных ведомств тюркских стран. Во встрече приняли участие министры внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов, Кыргызстана Улан Ниязбеков, Турции Мустафа Чифтчи, Узбекистана Азиз Ташпулатов и Казахстана Ержан Саденов.

В своей приветственной речи Глава государства отметил, что сотрудничество тюркских стран укрепляется из года в год, поскольку наши страны связывают историческое прошлое, схожие язык и традиции, общие интересы.

– Организация тюркских государств вносит огромный вклад в укрепление нашей дружбы. Казахстан придает приоритетное значение углублению всестороннего взаимодействия с этой авторитетной структурой. Государства-участники организации наращивают взаимосвязи в различных сферах, в том числе между силовыми структурами. С этой точки зрения встреча министров внутренних дел имеет особое значение, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на современных угрозах и вызовах, ставших следствием масштабных изменений в мире.

– Глобальная ситуация приобрела нестабильный, непредсказуемый характер. Несмотря на это, перед всеми странами открываются новые возможности. Если мы хотим быть в числе процветающих государств, идущих в фарватере прогресса, необходимо действовать решительно и оперативно. С этой целью в Казахстане были реализованы кардинальные реформы. В марте в стране прошел общенациональный референдум. Была принята Новая Конституция, в которой соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение Закона и Порядка определены в качестве незыблемых принципов нашего государства. В соответствии с Конституцией в нашей стране учреждена новая политическая должность – Вице-Президент. К работе приступил новый состав Правительства, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства также остановился на преобразованиях в структуре государственного управления и безопасности.

– В частности, создан новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности, в функции которого входят всесторонний анализ глобальных и национальных вызовов и координация работы в сфере национальной безопасности. Кроме того, в ближайшее время будет сформирован высший консультативный орган – Халық Кеңесі. Таким образом, происходит глубокое обновление системы государственного управления. Масштабные преобразования затронут все сферы, включая правоохранительную деятельность, – подчеркнул Президент.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия лидерам стран ОТГ, призвав неизменно сохранять дружеские отношения. В ходе мероприятия также выступил Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Источник: https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vstretilsya-s-ministrami-vnutrennih-del-stran-chlenov-organizacii-tyurkskih-gosudarstv-108185

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