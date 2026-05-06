В Алматы состоялась информационно-разъяснительная встреча с трудовым коллективом Алматинского эксплуатационного локомотивного депо, организованная Ақсақалдар кеңесі Ассамблеи народа Казахстана города. Мероприятие прошло в рамках продвижения концепции «Заң мен тәртіп» и объединило более ста работников предприятия, став площадкой для открытого диалога о единстве общества, правовой культуре и вызовах цифровой эпохи.

Выбор площадки не случаен: железнодорожная отрасль является одной из ключевых сфер, обеспечивающих бесперебойную работу инфраструктуры и устойчивое развитие экономики страны. В начале мероприятия начальнику депо Алмасу Жанаткалиеву были вручены благодарственные письма от АНК, что подчеркнуло значимость вклада предприятия в укрепление общественной устойчивости и дисциплины.

В центре обсуждения оказались вопросы, напрямую связанные с повседневной ответственностью граждан — от соблюдения закона до поведения в информационном пространстве. Председатель Ақсақалдар кеңесі городской АНК Б. Оспанов отметил, что принцип «Заң мен тәртіп» начинается с личной ответственности каждого. По его словам, именно на уровне трудовых коллективов формируется культура уважения к закону, взаимопонимания и гражданской солидарности.

Особый акцент был сделан на теме общественного единства. Участники встречи подчеркнули, что межэтническое согласие и взаимное уважение — это не абстрактные ценности, а практическая основа стабильного развития Казахстана. В условиях полиэтничного общества именно такие площадки диалога позволяют укреплять доверие, предотвращать конфликты и формировать общее понимание национальных приоритетов.

Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности. Председатель Клуба журналистов АНК г. Алматы, главный редактор газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung» Олеся Клименко обратила внимание на то, что современное информационное пространство требует от каждого пользователя высокой ответственности. Она подчеркнула, что нормы Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» сегодня распространяются не только на традиционные медиа, но и фактически охватывают социальные сети.

«Каждый пользователь становится участником информационного процесса. Это означает, что ответственность наступает не только за публикацию, но и за распространение информации — включая репосты и пересылку сообщений», — отметила она. По словам спикера, в условиях роста фейковых новостей и деструктивного контента особенно важно критически оценивать источники информации и осознавать возможные последствия необдуманных действий в сети.

Тему профилактики правонарушений и укрепления общественной стабильности поддержали и другие участники встречи, включая представителей этнокультурных объединений. Председатель филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана М. Мансуров подчеркнул, что сохранение согласия в обществе невозможно без уважения к закону и традициям всех этносов. В свою очередь, член Ақсақалдар кеңесі А. Калдыбаев отметил важность системной работы с молодежью, направленной на формирование правового сознания и устойчивых нравственных ориентиров.

В ходе встречи также подчёркивалось, что современные вызовы — включая информационные угрозы — требуют не только усилий государства, но и активного участия общества. Именно поэтому профилактика правонарушений, повышение медиаграмотности и развитие культуры ответственного поведения в сети становятся ключевыми направлениями работы.

Завершая мероприятие, начальник депо Алмас Жанаткалиев поблагодарил представителей АНК за содержательный диалог и возможность обсудить актуальные вопросы с коллективом. По его словам, подобные встречи способствуют не только повышению правовой грамотности сотрудников, но и укреплению корпоративного духа, основанного на принципах взаимного уважения и ответственности.

Проведённая встреча наглядно показала: в условиях стремительных изменений и цифровизации именно единство общества, осознанное отношение к информации и соблюдение закона становятся главными факторами устойчивого развития. Формирование этих ценностей — задача, которая начинается с каждого человека и находит своё отражение в повседневной жизни трудовых коллективов.

Олеся Клименко

