Экологические инициативы становятся все более значимым направлением деятельности гражданского общества в Алматы. Участие в раздельном сборе отходов, экологических акциях и просветительских проектах позволяет молодым людям не только формировать ответственное отношение к окружающей среде, но и вносить вклад в решение актуальных вопросов городской жизни. Об этом мы поговорили с Рустамом Кайрыевым, общественно-политическим деятелем и членом Общественного совета города Алматы.

— Рустам, почему экологические акции важно рассматривать не только как способ решения конкретной проблемы, но и как форму участия граждан в жизни города?

— Экологическая ответственность не заканчивается на уборке территории. Важно понимать, куда попадает собранный мусор и действительно ли отсортированные отходы отправляются на переработку или в итоге оказываются на полигоне. Без этого сложно оценить реальный результат экологических акций.

Посадка деревьев, уборка мусора и другие экологические инициативы помогают привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Но важно, чтобы они не ограничивались разовыми мероприятиями. Когда человек понимает последствия своих решений, он начинает осознаннее относиться к потреблению, реже использовать одноразовые вещи и искать способы сократить количество отходов.

При этом нельзя перекладывать всю ответственность на жителей. Невозможно требовать от людей сортировать отходы, если для этого нет удобных контейнеров, развитой инфраструктуры и прозрачной системы переработки. Здесь необходима совместная работа горожан, бизнеса, акиматов и государства. Эффективность экологических инициатив стоит оценивать не только по чистоте улиц после акций, но и по тому, сколько отходов удается сократить и вернуть в переработку.

— Как меняется участие молодежи в общественной жизни Алматы и какую роль в этом играют экологические инициативы, в том числе движение «Таза Қазақстан»?

— Раньше подобные инициативы у многих ассоциировались прежде всего с субботниками. Сегодня молодые люди интересуются раздельным сбором отходов, переработкой, озеленением городов и ответственным потреблением.

Отдельно отмечу роль социальных сетей. Молодежь умеет быстро объединяться вокруг полезных инициатив, привлекать внимание к проблемам и показывать личный пример. Один человек начинает сортировать отходы, другой подключается, третий организует акцию — так постепенно формируется сообщество неравнодушных людей.

Но я бы не стал говорить, что экологическая культура уже стала нормой для всех. Нам еще предстоит большая работа. Важно, чтобы участие в «Таза Қазақстан» не ограничивалось энтузиазмом отдельных активистов, а подкреплялось удобной инфраструктурой, экологическим просвещением и понятными результатами.

При этом молодежь не только участвует в готовых проектах, но и предлагает собственные решения, создает новые акции и экспериментирует с форматами. Это позволяет молодым людям становиться не просто участниками экологических инициатив, но и их организаторами.

— Сегодня есть разные форматы: от Plastic Hunt и Plastic-FREE Week до EcoQuest и «Эко-рейнджеров». Как это помогает молодежи объединяться, находить единомышленников и переходить к самостоятельной реализации проектов?

— Я бы выделил проекты, которые помогают создавать сообщества людей с общими экологическими интересами. Среди молодежи немало стартаперов, предлагающих интересные решения в сфере переработки мусора, очистки воды, повторного использования материалов и правильной утилизации отходов.

Молодежь привлекают проекты, где можно не просто послушать лекцию об экологии, а самому включиться в процесс. Например, «Эко-рейнджеры» дают молодым людям возможность стать проводниками экологической культуры: менять собственные привычки и вовлекать в это друзей, однокурсников и жителей своего района.

На мой взгляд, секрет таких проектов в сочетании действия, общения и понятного результата. Молодежи важно видеть, что ее участие действительно что-то меняет. Поэтому недостаточно просто собрать пластик — важно показать, куда он отправился дальше, сколько отходов удалось переработать и какую пользу это принесло городу.

— Какие примеры сегодня показывают изменения в отношении к переработке отходов?

— Один из примеров — фандомат в Молодежном комьюнити-центре Медеуского района, которым управляет наша общественная организация. В него можно сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. За каждую единицу тары начисляется четыре-пять тенге. Эти деньги можно перевести на банковскую карту или направить в фонд спасения Аральского моря.

Раньше фандомат заполнялся примерно раз в неделю, а сейчас — ежедневно. Значительную часть начисленных средств горожане направляют в фонд спасения Арала. Это говорит о том, что жители стали пользоваться им чаще и сдавать вторсырьё регулярно.

Другой пример: акция «Добрая крышечка», в проведении которой мы помогаем Эко-Хабу Алматы. Ежемесячно мы собираем и передаем на переработку 400–500 килограммов пластиковых крышек.

Из переработанного материала изготавливают подставки для телефонов, туристические брелоки, шахматные фигуры и игрушки. Такие проекты наглядно показывают, что использованные материалы могут стать сырьем для новых вещей.

— В Алматы работают Эко-Хабы. Какие возможности они дают в развитии инициатив молодежи?

— Прежде всего, это места, где можно познакомиться с принципами раздельного сбора, узнать больше о переработке и включиться в экологические инициативы. Эко-Хабы — не просто пункты приема вторсырья, но и площадки, где жители могут получать новые знания, знакомиться с единомышленниками и включаться в общественно полезные инициативы.

Мой друг и коллега Евгений Мухамеджанов, который инициировал создание этих Эко-Хабов, уделяет большое внимание просветительской составляющей. Я всегда рад поддерживать такие проекты, потому что одной возможности сдать отходы недостаточно. Для развития гражданской активности важно создавать условия, при которых человек может перейти от интереса к конкретным действиям.

Для этого проводятся дни открытых дверей, мастер-классы и другие образовательные мероприятия. Например, недавно Евгений проводил мастер-класс по культуре сортировки отходов в республиканском лагере Jastar Generation 2026. Такие встречи помогают разобраться в практических вопросах и понять, как применять полученные знания дома, в учебном заведении или на работе.

— Какие зарубежные практики в сфере экологии могли бы быть полезны Алматы?

— Алматы вполне может использовать опыт других стран, и некоторые подходы уже находят отражение в наших экологических инициативах.

Например, в Японии культура чистоты формируется с детства: детей приучают поддерживать порядок в школе и уважать общее пространство. В Южной Корее большое внимание уделяют раздельному сбору отходов, а в европейских странах активно развивают экологическое волонтерство, обмен вторичными ресурсами и образовательные проекты для молодежи.

Для нашего города особенно интересны практики, которые превращают экологию в часть повседневной жизни. Это могут быть удобные пункты сортировки отходов, обмен вещами, соревнования между университетами по сбору вторсырья, экологические квесты и цифровые приложения, позволяющие отслеживать собственный вклад.

При этом важно не просто перенимать чужой опыт, а адаптировать его к нашим условиям. Например, экологические соревнования между учебными заведениями могут стать дополнительной мотивацией для студентов, а обмен вещами — помочь сократить количество предметов, которые выбрасывают, хотя они еще могут кому-то пригодиться.

— Какие проекты вы планируете развивать в ближайшее время?

— Новые инициативы появляются постоянно. Наша команда продолжает проводить акции, среди которых «Сдай батарейку — сохрани здоровье Земли», «Искусство зеленого города», «Яркий камень Малой Алматинки», «Рақмет, жер ана!» и «Ағаштарға қамқор бол».

У каждой организации есть свои проекты, и, на мой взгляд, здесь не должно быть конкуренции. Кто-то занимается сбором вторсырья, кто-то — озеленением, кто-то проводит просветительские мероприятия или ищет новые способы повторного использования материалов. Все эти направления дополняют друг друга, и работы в экологической сфере хватит всем. Главное, чтобы экологические инициативы не оставались разовыми акциями, а помогали людям менять привычки и ответственнее относиться к окружающей среде.

Интервью: Екатерина Лойченко.

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