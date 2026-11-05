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Постоянный заместитель посла ФРГ в Казахстане Ульрих Кинне совместно с делегацией Союза германской экономики проводит масштабную четырехдневную рабочую поездку по Павлодарской области. Визит, проходящий с 3 по 6 ноября 2026 года, направлен на укрепление торгово-экономических связей, оценку инвестиционных проектов и развитие промышленного диалога.

В рамках визита немецкая делегация посетила областной акимат, где состоялась встреча с заместителем акима Павлодарской области, на которой обсуждались перспективы регионального сотрудничества. Важной частью программы стало участие немецкой делегации в специализированном ESG-мероприятии «Устойчивая цифровая инфраструктура» на площадке НПП «Атамекен».

В программе поездки запланировано посещение местных ключевых индустриальных объектов: Павлодарский НПЗ, KSP Steel, Казахстанский электролизный завод, АО «Алюминий Казахстана», Аксуский завод ферросплавов, ТОО «Проммашкомплект», ГРЭС-2, «Восточный» и «Богатырь Комир», а также ряд таких крупных машиностроительных и инфраструктурных предприятий как «Рубиком», «Павлодаржолдары», Инструментальный и Машиностроительный заводы.

Помимо индустриального сектора, г-н Кинне уделил внимание социальным инициативам, посетив профинансированные ЕБРР проекты и благотворительную столовую для уязвимых слоев населения, историко-краеведческий музей. Особым пунктом программы стал визит дипломата в павлодарский Немецкий дом — центр сохранения традиций и объединения поколений.

Высокопоставленному гостю презентовали этнокультурную работу объединения, включающую мастер-классы по вокалу, прикладному творчеству и здоровому образу жизни, а также показали деятельность молодежного клуба «Ленц», выставку архитектурных миниатюр Павла Готмана и музейную экспозицию. Визит завершился круглым столом под руководством Вячеслава Руфа, председателя Совета учредителей «Республиканского этнокультурного объединения казахстанских немцев», учредителя ТОО «Рубиком», где предприниматели, активисты и немецкая делегация обсудили перспективы делового сотрудничества.

Особым акцентом встречи стала тема практического сотрудничества и эмоциональная значимость Немецкого дома для немцев Павлодарской области. В ходе круглого стола местные предприниматели и немецкая делегация наметили ключевые точки взаимодействия: развитие бизнес-контактов и обмен передовыми технологиями; подготовка специалистов и поддержка молодежных инициатив; реализация совместных проектов в сфере казахстанско-германского делового партнёрства.

Завершая встречу, представители ОО «Этнокультурное объединение немцев Павлодарской области «Возрождение» подчеркнули историческую важность появления собственного здания, приобретённого при поддержке Германии и местных меценатов.

Проводя параллель с романом Герольда Бельгера «Дом скитальца», активисты отметили, что обретение «Немецкого дома» стало для депортированных в прошлом немцев символом долгожданной гавани, стабильности и уверенности в будущем.

Рабочая поездка немецкой делегации завершится вечером 6 ноября.

Марина Ангальдт

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