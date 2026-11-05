С 27 по 30 октября в г. Актобе состоялся Совет Союза немецкой молодёжи Казахстана (СНМК). Представители региональных клубов, филиалов и молодёжных групп собрались, чтобы подвести итоги года, обсудить планы на 2027-й и определить дальнейшие направления развития организации. Встреча стала не только рабочей площадкой: участники познакомились с историей немецкого сообщества Актобе, его культурными инициативами и опытом молодёжной команды.

Проведение Совета в разных городах Казахстана позволяет организации выходить за пределы привычных площадок и знакомиться с молодёжной работой непосредственно в регионах. Для Актобе такая встреча стала особенно значимой: по словам организаторов, Совет СНМК здесь прежде не проводился.

Рабочая программа прошла на площадке КГУ «Қоғамдық келісім». Принимающей стороной выступил немецкий молодёжный клуб „Junge Sterne“, действующий при этнокультурном объединении немцев Актюбинской области, председатель которого – Елена Шинкаренко.

Для Данила Цоя, заместителя председателя объединения и одного из организаторов молодёжной программы, проведение Совета в родном городе стало возможностью показать регион с другой стороны.

«Прежде всего, это гордость за свой регион. Нам удалось показать его сильные стороны: наш театр, активистов, волонтёров и ребят, которые способны самостоятельно организовывать такие мероприятия», – отмечает Данил. За подготовкой стояла большая командная работа. Благодаря участию активистов встреча приобрела собственный характер, а Актобе стал для гостей не просто местом проведения заседаний.

От итогов года – к планам на будущее

Совет традиционно проводится дважды в год и служит площадкой для обсуждения результатов, обмена опытом и принятия организационных решений. Анна Блащишина, координатор по молодёжному сотрудничеству, и Артур Финдер, координатор по молодёжным проектам, представили итоги работы за 2026 год – реализованные инициативы, достижения и вопросы, требующие дальнейшего внимания. Затем состоялась презентация проектов на 2027 год.

Значительную часть программы составили образовательные блоки. Участники разбирали практические вопросы повседневной работы клубов: привлечение новых членов, мотивацию активистов и сохранение их интереса между мероприятиями. Важным элементом стало взаимное обучение: представители регионов рассказывали о собственных проектах, делились удачными решениями и обсуждали сложности, с которыми сталкиваются на местах.

Особое внимание уделили развитию региональных молодёжных команд. Вместе с Любовью Баевой представители филиалов и молодёжных групп разбирали вопросы самоорганизации, командной работы и реализации собственных проектов в рамках КНМ и СНМК. Любовь по собственной инициативе подготовила для них специальные практические материалы. Такой обмен знаниями – ещё один шаг к развитию внутри организации сообщества молодых тренеров, готовых делиться опытом и поддерживать инициативы других регионов.

Молодёжь как участник принятия решений

Отдельно обсуждались инициативы, способные объединить сразу несколько клубов. Заместитель председателя Галина Коптелова предложила провести совместные активности, приуроченные ко дню рождения СНМК, а также организовать рождественскую эстафету в социальных сетях. Её идея – передавать инициативу от одного клуба к другому, вовлекая в общую активность всё больше регионов. Подобные предложения показывают, что межрегиональное сотрудничество может развиваться не только во время общих встреч, но и в повседневной работе клубов.

Актобе: история, культура и живое общение

Культурная программа предоставила возможность познакомиться с деятельностью общества за пределами официальных заседаний. Первый вечер прошёл в формате Erntedankfest – праздника урожая. Во дворе Клуба немецкой молодёжи „Junge Sterne“ организовали тематическую встречу с осенним оформлением, гирляндами, фотозонами, польками, играми и костром. Неформальная атмосфера помогла участникам из разных регионов познакомиться и продолжить общение вне рабочей программы.

Гости познакомились с творческими коллективами этнокультурного объединения немцев Актюбинской области. Перед участниками выступили образцовый немецкий театр „Denk’mal“ и народный немецкий хор „Veilchen“. Театральная часть включала перформанс „Schreib mir“, а в музыкальной программе прозвучали „Gute Laune“, „Hey Leute“, „99 Luftballons“ и „Tanz mit mir (Hopsapolka)“. За творческую составляющую отвечал режиссёр Максим Винс (Гузенко). Ещё одной частью культурной программы стала экскурсия „Meine deutsche Stadt“ («Мой немецкий город»), посвящённая немецким страницам истории Актобе. Организаторы обновили маршрут и дополнили его историческими материалами, собранными к приезду участников Совета. В подготовке участвовали Данил Цой и Виктория Мохиборода. Вместе они исследовали архивные сведения, фотографии и материалы о немецком присутствии в регионе. Маршрут объединил несколько важных тем: историю римско-католического прихода Доброго Пастыря и священника Карла Томаса Гумпенберга, судьбы депортированных немцев и их участие в развитии промышленности Актюбинской области, в том числе строительстве завода ферросплавов. Благодаря Инне Волошиной участники познакомились с историей школы № 11, в которой преподаётся немецкий язык.

От встречи к совместным действиям

Заключительный день Совета был посвящён итогам групповой работы и дальнейшему планированию. Посланцы регионов представили свои предложения, определили точки взаимодействия и обсудили задачи на 2027 год.

Следующий Совет согласно представленным планам предполагается провести в Таразе. В Астане планируется отчётно-выборная конференция, на которой предстоит избрать председателя СНМК и референтов.

Актобе показал, что развитие молодёжного движения складывается из конкретных инициатив: от самостоятельной организации регионального мероприятия и исследования истории своего города до совместных проектов, новых знакомств и решений, принятых за одним рабочим столом. Именно такие инициативы связывают региональные клубы в единую организацию и задают содержание её следующего этапа.

Екатерина Лойченко

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