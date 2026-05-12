— Знаешь, в душе каждого человека живут два благородных лебедя. Черный лебедь — капризный и зацикленный на себе, любимом. Белый — светлый и чистый, несущий миру добро и счастье. Только враждуют они между собой, воюют не на жизнь, а на смерть, вызывая страдания в душе человеческой. Кто же из них победит, как ты думаешь?

— А я тебе подскажу — победит тот, кого ты кормить будешь…

С этой красивой легенды началось мое знакомство с фотохудожником Еленой Шандер. Мы увлеклись просмотром работ ежегодного проекта «Перспектива» фотоклуба «Караганда», погрузившись в чудесный мир остановившихся мгновений, запечатлённых через объектив наших художников. Мы именно так называли участников выставки, фотографии которых словно оживали в творческой атмосфере областного музея изобразительного искусства.

Елена рассказывала о выставке с точки зрения профессионала, который занимается художественной фотографией уже немалый срок — с 2018 года.

— Более 200 снимков самой различной тематики представили на суд зрителя мы с коллегами. Призовой фонд мероприятия составлял миллион тенге, высокая квалификация членов жюри известна далеко за пределами нашей страны. Это главный судья, обладатель звания EFIAR Юрий Варыгин, руководитель фотоклуба «Сплав» города Темиртау Сергей Кочмарев и руководитель фотоклуба «Караганда» Тимур Кудеринов.

Посетители высоко оценили работы не только участников, но и гостей выставки. В первую очередь Анны Строковой, корреспондента информационного агентства eKaraganda, ведущей радио «Жана FM» и телеканала «Новое телевидение», которая выступила в совсем иной ипостаси — в качестве фотохудожника. Меня покорил репортаж Анны, произведения которой напомнили остановившуюся поэзию – яркость театральных сцен или магию природы, где каждая травинка шепчет о любви к родной земле. Снимок всегда передает черты характера самого автора, и поэтому в работах Анны я увидела смелость, креативность, то самое великое умение передать зрителю красоту в застывшем мгновении.

Еще один гость мероприятия – журналист Руслан Телегин, который занимается фотографией более 45 лет. В серии снимков 2007-2008 годов зритель смог увидеть Караганду и другие города нашей области. Это уже прошедший период нашей жизни, исчезли дома и улицы, все стало более современным, и только где-то в уголке сердца прячутся тайны наших воспоминаний. В работах Руслана все отображено настолько реалистично, что я ощутила какую-то легкую ностальгию по тем местам, где я даже не была.

Я тоже стараюсь создавать свои композиции таким образом, чтобы зритель мог почувствовать себя участником сюжета. К примеру, за серию фотографий «Эмоции подростка» в Эстонии, городе Нарва, я получила сразу две номинации — за портрет и как лучший мастер черно-белой фотографии. Попытка передать все тонкости психологии ребенка получила массу положительных откликов.

Как я пришла к фотоискусству? Неожиданно для меня самой. Всю свою жизнь я работала бухгалтером и аудитором, и ничем судьба моя не отличалась от судьбы всех благополучных женщин. Семья, дети, чистота и свет в душе. И однажды я поняла, что счастливые мгновенья надо запечатлеть, чтобы наши дети учились хорошему, умели рассуждать о жизни, делать выводы для себя, получать позитивные эмоции. По моему мнению, подрастающее поколение воспитывается исключительно на положительном примере старших. Через добро и милосердие вырастают творцы, новаторы, учителя, врачи, инженеры — мирные, всеми уважаемые люди. Как гласит мудрая казахская пословица, «Сеющий добро пожнет благодарность» — «Жаксылык кылсан жарлы болмассын».

Подросток, у которого перед глазами нет позитивного авторитета взрослого, может пойти по кривой дороге. Именно это я отразила в моей персональной фотовыставке «Я выбираю жизнь», посвященной профилактике наркомании среди молодежи. Экспозиция объездила несколько городов Казахстана. Мне вручили премию как волонтеру года от Главы нашего государства, и это моя самая большая гордость.

В фотоискусстве для меня важен смысл, социальная нагрузка и результат проделанной работы. Посетителям выставки мои сюжеты оказались настолько интересны, что заставили задуматься о правильности выбранного жизненного пути. Даже зависимым это помогло найти организации, куда можно обратиться за помощью.

Когда я монтировала эту экспозицию, хотела только одного — чтобы все люди были счастливы, даже заблудившиеся. Счастье — это просто, это когда все близкие здоровы и есть возможность собираться вместе. Мы семьей отмечаем каждый католический праздник, на пасху я пеку немецкий пирог Kuchen, дети очень любят кроликов и овечек шоколадных, желаем друг другу «Frohe Ostern!»

Мои предки приехали в Казахскую ССР покорять целину, так и остались здесь. Прабабушку в1937 году раскулачили и выслали из Башкирии в Караганду. Обида ее была так сильна, что она до конца жизни не говорила по-русски и отказалась получать пенсию, как ни уговаривали. Дедушку моего расстреляли. Дедушка моего супруга Йоханнес Шандер был депортирован в Караганду из Поволжья в начале 40 годов. Я собираю все эти трагические материалы и обязательно сделаю хоть небольшую книжку с фотографиями.

Мы с семьей часто вспоминаем о страданиях наших родных во времена репрессий. Это невыносимо тяжело принять психологически, и я каждый раз осознаю, что я не хочу жить в несправедливости, без взаимопонимания и прощения, среди проблем и конфликтов. Я хочу простого женского счастья — мира в семье, здоровых детей, солнца, путешествий, пирогов на Пасху и чистого неба.

И еще должно быть что-то прекрасное, что на белых крыльях лебединых несет радость людям. Вероятно, это мое искусство…

Евгения Шульц

