5 мая 2026 года в школе № 4 г. Лисаковск были подведены итоги конкурса среди учеников 1–11 классов «Лучший читатель года». Конкурс стартовал в начале ноября прошлого года.

Инициатором конкурса выступил выпускник школы 1977 года Альберт Рау. Альберт Павлович – вице-спикер Мажилиса Парламента, доктор экономических наук, почётный гражданин города Лисаковска, член Совета учредителей Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

Альберт Павлович сам много читает, а также обеспечивает ценными книгами Лисаковскую центральную городскую библиотеку, библиотеку школы № 4 и Лисаковское представительство ОО «Костанайский областной национально-культурный центр «Возрождение»».

Основная цель, которую преследовал Альберт Павлович, объявляя эту акцию, это приобщение школьников в эпоху гаджетов и «нерегулируемого потока блогерской информации» к чтению художественной литературы. Именно книги помогают юным читателям развивать логическое мышление, испытывать чувство радости и сопереживания героям произведений, а также формируют патриотизм по отношению к своей школе, родному городу Лисаковску и Казахстану.

Отдельно следует отметить работу комиссии, перед которой стояла задача подобрать по шесть книг для каждой возрастной группы, и, что оказалось самым сложным, определить победителей на различных этапах конкурса. Важно подчеркнуть, что директор школы Салтанат Закировна Кенжина для объективного оценивания результатов включила в состав комиссии, помимо заместителя директора по учебной работе Инны Викторовны Буминой и заведующей школьной библиотекой Анны Юрьевны Дедовой, отличника и ветерана библиотечного дела Казахстана, координатора Центра встреч «Возрождение» Елизавету Викторовну Волокитину.

Комиссии удалось сохранить интригу до самого момента вручения победителям сертификатов и велосипедов от Альберта Павловича Рау. Среди учащихся 1–4 классов победил ученик 4 «Б» класса Андрей Власенко. В следующей возрастной группе (5–8 классы) победила ученица 7 «В» класса Акмарал Мирманова. В группе старшеклассников (9–11 классы) победил ученик 11 «Б» класса Роман Ткач. Чтобы никто не остался в обиде, ученицу 4 «А» класса Аймиру Бижанову и ученика 5 «В» класса Руслана Жоломанова, не добравших до победы всего по два балла, включили в очередную поездку учащихся школы № 4 в Астану.

Лилия Гербертовна Лескова, руководитель представительства ОО „Костанайский областной немецкий культурный центр „Возрождение“ в г. Лисаковск

