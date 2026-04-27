22-23 апреля состоялся международный саммит AI FOR EDUCATION, собравший более 30 мировых лидеров и экспертов в сфере образовательных технологий. Актуальные темы, международный нетворкинг, разборы реальных кейсов, демонстрация AI решений и полный зал слушателей – это все стало отражением главного — влияния искусственного интеллекта на образование и мир в целом. Организатором проекта выступил Фонд «HOPE», при поддержке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Мы стоим на пороге такого уровня технологических изменений, когда инновации в области генеративного искусственного интеллекта стремительно развиваются, проникая во все сферы нашей жизни. ИИ стал персональным наставником каждого человека: он может обучать, составлять задания, планы тренировок. С каждым днем он все глубже интегрируется в повседневную жизнь. Но особенно это заметно в образовании, где искусственный интеллект уже занял свое место. Он помогает учиться, объясняет сложные темы. Но есть и другая сторона, все чаще школьники и студенты перекладывают на него выполнение заданий, отказываясь думать самостоятельно.

Как перестроить учебные программы и сами процессы обучения так, чтобы ИИ не просто прочитал все за студента и не выполнил за него задания? Именно для обсуждения этого вопроса и принятия решений прошедший саммит объединил известных спикеров мирового уровня. Алматы посетили менеджер каналов Google for Education Крис Блейни, технологический энтузиаст в Canva Томми Уилсон, автор мирового бестселлера «The AI Classroom» Дэн Фицпатрик, вице-президент и руководитель Everway в регионе EMEA Пэдди МакГрат, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, эксперт высшего образования Великобритании Касиа Трушковсткая и многие другие.

Как отметил в своем выступлении Дэн Фицпатрик, большинство пользователей используют ИИ примерно также, как два года назад — просто как чат для ответов. Но за последние 20 лет технологии уже вышли далеко за эти рамки — в сфере искусственного интеллекта все чаще звучит термин «агентный ИИ» (agentic AI), который может самостоятельно достигать цели, используя инструменты и принимая решения.

По словам спикера, искусственный интеллект станет той самой технологией, которая изменит наше поколение. Предстоит ещё долгий путь, но уже сейчас она заставляет нас переосмыслить навыки, взгляды на жизнь и даже философию.

Говоря об этом в контексте образования, следует отметить, что, во-первых, речь идёт о подготовке студентов к будущему, где умение работать с ИИ станет базовым навыком. Во-вторых, технологии уже меняют рынок труда, требуя от специалистов гибкости и быстрой адаптации.

Сегодня эксперты отмечают такое состояние, которое называют «паралич решений»: когда отсутствие полной уверенности мешает принимать решения, но нужно делать хотя бы маленькие шаги вперед. Потому что отсутствие решений — это тоже решение. Иногда кажется, что это нейтральная позиция, но чем дольше мы бездействуем, тем больше на самом деле отстаем.

Во время выступления Дэн Фицпатрик поделился своей историей из детства, которая вдохновила и показала как на самом деле выгодно мыслить сейчас: «Если ты сталкиваешься с препятствием – представь, что ты уже «бросил шляпу» на другую сторону. Теперь у тебя нет выбора, кроме как найти способ туда попасть. Если ты хочешь вернуть свою «шляпу» – ты обязан найти путь через стену. Да, возможно, ты попробуешь 20 раз. Да, ты можешь упасть, ошибиться, столкнуться с трудностями. Но если ты действительно хочешь туда попасть – ты найдёшь способ. И мой вызов сегодня такой: не подходите к этой стене и не начинайте её измерять. Не спрашивайте сразу: «А могу ли я через неё перелезть?» Просто бросьте свою шляпу за стену. А если начать с анализа всех рисков и ограничений — вы никогда её не бросите. Это естественно».

Эта история описывает идеальный подход к жизненным изменениям в эпоху ИИ. Мы никогда не будем в полной мере к ним готовы — но они неизбежно настанут.

Саммит AI FOR EDUCATION показал, что искусственный интеллект — это не что-то, что еще «только придет». Это уже здесь. И сегодня перед образованием стоит задача не сопротивляться этим изменениям, а научиться эффективно работать с ними, сохраняя при этом главное – развитие личности и мышления человека.

Вероника Либрихт

