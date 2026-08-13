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13 августа 1961 года, 65 лет назад, началось строительство Берлинской стены — одного из самых известных символов холодной войны и разделения Европы. В ночь на 13 августа власти Германской Демократической Республики при поддержке Советского Союза перекрыли границу между Восточным и Западным Берлином сначала колючей проволокой, а затем приступили к возведению капитальных заграждений.

В последующие годы Берлинская стена превратилась в сложный пограничный комплекс общей протяженностью 155 километров, включавший бетонные ограждения, сторожевые вышки, инженерные сооружения и охраняемую пограничную полосу. Ее строительство было направлено на прекращение массового оттока жителей ГДР в Западный Берлин.

На протяжении почти трех десятилетий стена разделяла не только город, но и семьи, друзей и целый народ, став одним из главных символов идеологического противостояния Востока и Запада.

9 ноября 1989 года Берлинская стена пала. Открытие границы стало поворотным моментом европейской истории и предвестником объединения Германии, которое состоялось 3 октября 1990 года. Сегодня сохранившиеся участки стены являются памятниками истории и напоминают о ценности свободы, мира и единства.

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