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Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Маттиас Кислер посетил Западно-Казахстанский город Уральск вместе с делегацией Союза германской экономики в Республике Казахстан (VDW).

Целью визита стало ознакомление с экономическим потенциалом региона, углубление существующих контактов и дальнейшее укрепление германо-казахского обмена в сферах бизнеса, образования и культуры. В рамках программы делегация посетила шесть крупных предприятий региона: компанию „Nostrum Oil & Gas“ (Жаикмунай), группу компаний «Конденсат», компанию „Ural Oil & Gas“, Западно-Казахстанский машиностроительный завод, уральский завод «Зенит» и консервный завод «Кублей». Гости узнали о производственных процессах, экономическом развитии компаний и их значении для региона.

Делегацию встретил заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов. В ходе обсуждения были затронуты текущие экономические проблемы и перспективы региона, а также возможности для дальнейшего углубления германо-казахстанского сотрудничества.

Также Генеральный консул посетил PASCH-школу в Уральске и ознакомился с ее образовательной деятельностью и продвижением немецкого языка.

Помимо экономической и образовательной повестки дня Маттиас Кислер встретился с активом регионального представительства Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». В ходе обсуждения были затронуты текущие проекты, работа фонда и положение этнических немцев в регионе.

DAZ

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