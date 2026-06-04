«Семенной картошки не было – Янцены клали в лунки картофельную кожуру. – И вы надеетесь что-то получить? – часто слышали они. Да, Янцены надеялись, и эта надежда, закрепленная упованием на благословение Божие, была вознаграждена. Осенью они сняли большой урожай картофеля».

Выше приведен отрывок из книги Ирины Фот. Мы нашли ее в музее села Научное (форпост Карабалыкской опытной станции). В книге – воспоминания переселенцев-меннонитов, сыгравших большую роль в истории Научного.

Для справки: меннониты – христианско-религиозная группа, основанная в XVI веке голландским священником по имени Менцо Симонс. Пацифисты, склонные к аскетизму, по крайней мере, исповедующие скромность и отдаление от соблазнов.

В XVIII-XIX веках течение распространилось и на немецкие территории, а заодно захватило немецкие диалекты. При императрице Екатерине Второй были приглашены в Поволжье, Причерноморье и в другие регионы, даже в Сибирь. А дальше исторические катаклизмы привели многие крупные общины в Латинскую Америку, но островки меннонитов остались в России и в Казахстане. В Костанайской области были небольшие хутора и поселения – занимались там земледелием, хозяйства славились ухоженностью и стабильностью. Не удивительно, что Карабалыкская опытная станция связана с меннонитами, музеем и экспонатами.

Ученый наблюдает за Научным

Мы только въехали в село. Центральная площадь неожиданно большая – с широким воздухом, высокими деревьями и какой-то не сельской дистанцией между зданиями. В центре стоит бюст Климента Тимирязева, ученого-естествоиспытателя. Позади трехэтажный корпус опытной станции – сейчас оно законсервировано. Первый и второй этаж скрыты цветущими яблонями. Из-за них вдруг ловишь на себе взгляд: будто кто-то стоит у окна и смотрит на площадь сквозь ветви и старое стекло. Оказалось, что к окну придвинут портрет Тимирязева. Ученый наблюдает за Научным. И вместе с ним на тебя смотрят эпоха и ее дерзкий замысел. Научиться управлять степью через долгий расчет – выводить сорта для местного климата, превращать рискованное земледелие в устойчивую систему жизни. Научное – место, где инерция этого большого проекта все еще чувствуется.

Живое дыхание прошлого

Смотрительница музея – Татьяна Адамовна Хамко, в девичестве Шперлинг. Говорит она и двигается быстро, между делом рассказывает, что поет в сельском хоре и что жаль, местный бар закрыли, теперь приходится ездить с подругами в Карабалык – «потанцевать хоть иногда». А еще они, подруги, занимаются скандинавской ходьбой.

Татьяна Адамовна показывает шпрухи с вышитыми изречениями. На одной такой табличке напоминание: „Streut Blumen der Liebe bei Lebenszeit – bewahret einander vor Herzeleid“! «Дарите цветы любви при жизни – берегите друг друга от сердечной боли». На столах и полках деревянные чемоданы переселенцев, Библии, керосиновые лампы, часы, утюги, рубель, посуда, швейная машинка… Татьяна Адамовна почти про каждый говорит не «экспонат», а чей он был, кто отдал, у кого стоял в доме.

На старой открытке письмо брату от неизвестного отправителя. Автор мелким бисерным почерком на немецком языке пытался вместить в квадратные сантиметры события. «Тапочки есть только на базаре по 70–80 копеек за пару, причём почти все уже разобраны. У нас в городе в ночь на прошедший понедельник произошла авария с автомашиной, которая вылетела с моста и перевернулась… В воскресенье мы были у моих свёкров. Лена дружит с одним высоким инженером, он хочет взять её в жёны. Детей у него нет, так что она, возможно, согласится». Живое дыхание человека из прошлого.

Умели обживать новые земли

Религиозные пожелания просят задуматься, остановиться: «Сердце ликует, хоть боль порой человеческое сердце ранит. Боль пройдёт. Жизнь пусть будет твоей радостью во Спасении». Для меннонитов важны общинная жизнь, дисциплина, скромность и непротивление злу насилием. Исторически они умели терпеливо обживать новые земли, организовывать быт и удерживать порядок. Даже землянки здесь строили не как временное укрытие. В воспоминаниях Ирины Фот подробно описано, как дымоходы делали с расчётом, чтобы в них можно было коптить колбасы, а крыши устраивали так, чтобы на них сушить фрукты. Люди ещё только закапывались в степную землю, но уже смотрели в длинный горизонт.

Татьяна Адамовна говорит, что летом в село волнами начнут приезжать гости из Германии. Семьи массово уезжали из Научного в 80-е и 90-е годы, но постоянно навещают свою малую родину.

Что оставил Арнольд

Павла Левина мы встретили у четырехэтажного дома. Этот дом заселен, а в соседнем таком же – жилой только один подъезд. Позже встретили Павла и в другой части Научного и в другой его эпохе. Он подъехал на небольшом мотороллере и показал село так, будто это экскурсия по исчезнувшему городу.

– Здесь была грязелечебница, профилакторий, почта, больница, АТС, освещённый хоккейный корт. При коммунизме жили, – усмехается Павел.

Вспомнил, как в Научное приезжал Хрущев, посещали иностранные делегации – опытная станция гремела на весь Союз. Сейчас Научное выглядит местом, которое строили с огромным запасом будущего. Уже нет больницы, профилактория, грязелечебницы, но инерция этой «второй Москвы» очень чувствуется. «В один из воскресных дней 1947 года директор опытной станции Магницкий собрал небольшую группу рабочих и повез их в степь в пяти километрах от села Белоглинка показывать место нового поселка. Он заявил: «Здесь планируется строительство второй Москвы».

Сам Павел работает водителем акима Белоглинского сельского округа, а в свободное время ухаживает за местным кладбищем. Павла считают «золотыми руками» Научного. По пути он часто вспоминает Александра Александровича Арнольда – одного из руководителей станции, при котором Научное стало тем самым «научным городком» среди степи. Почти каждую улицу Павел показывает, вспоминая имя: это при Арнольде построили, это при нём появилось, здесь он добился асфальта, тут – освещения…

Евгений Аман после окончания сельхозинститута на Карабалыкской опытной станции был на практике и начинал писать диссертацию. Сказал, что Александр Александрович действительно много строил в 80-е годы, но наукой здесь занимались задолго до его директорства. В разных источниках упоминается Лидия Васильевна Пименова – она руководила и начинала селекционно-семеноводческую работу. Среди ключевых руководителей станции – Генрих Петрович Классин (Классен).

Чтобы не забылось, надо вспоминать. В книгах, музеях, в газетах…

Фарид Дандыбаев, Людмила Фефелова

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