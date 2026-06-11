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Как немецкие имена вписали себя в историю Костанайской области.

Расскажу о людях, ставших живыми легендами, созидателями и главными драйверами развития региона.

Александр Альбрандт. Легенда целинной медицины

Представьте себе обычную советскую сельскую больницу: за сложных пациентов там, как правило, не брались – не рисковали. Их сразу отправляли в областной центр или столицу за сотни километров. Однако когда в Денисовском районе (в советские годы район им. С. Орджоникидзе) Костанайской области появился хирург Александр Федорович Альбрандт, привычный провинциальный уклад изменился.

Альбрандт родился в 1948 году в маленьком целинном поселке Котюбок в семье простого кузнеца. От отца он унаследовал уникальный сплав железного характера и невероятно сильных рук, который привел Альбрандта сначала в Карагандинский мединститут, а затем – к операционному столу. Возглавив хирургическое отделение, он проводил сложнейшие операции, внедряя передовые методы лечения и новейший по тем временам наркоз. Больше не нужно было терять драгоценное время на долгую дорогу в город – людей спасали здесь и сейчас.

За четверть века у операционного стола Александр Федорович провел свыше семи тысяч операций – каждый день без выходных и праздников он возвращал здоровье и жизнь людям.

В 1990 году за свой колоссальный труд Альбрандт получил высшую врачебную категорию и звание «Отличник здравоохранения СССР». Последние годы жизни доктор провел в Германии, а 22 октября 2022 года его не стало. Но в памяти тысяч спасенных пациентов он навсегда остался врачом с большой буквы.

Владимир Шуллер. Верность родной земле

Судьба известного казахстанского агрария Владимира Александровича Шуллера неразрывно связана с тектоническими сдвигами в сельскохозяйственной истории прошлого столетия. Он родился в самый разгар грандиозной эпопеи освоения целинных и залежных земель – 7 августа 1958 года в селе Окраинка Орджоникидзевского района Кустанайской области.

Окончив среднюю школу, Шуллер начал трудовую биографию с базовой ступени учетчика тракторно-полеводческой бригады. Этот опыт позволил ему до мельчайших деталей постичь логику крестьянского труда и экономику полеводства. Последовавшая затем обязательная служба в рядах Советской армии закалила характер, но не изменила стремления служить хлеборобскому делу.

Получив квалификацию агронома-семеновода, Владимир Шуллер окончил Казахстанский совхоз-техникум и поступил на заочное отделение Кустанайского сельскохозяйственного института. Сочетание природной интуиции, упорного труда и академических знаний привело к закономерному карьерному росту. Руководство совхоза Приреченский высоко оценило потенциал молодого специалиста, и в 1988 году Шуллер был назначен на пост главного агронома. Там он проявил себя как ярый сторонник прогрессивных методов земледелия и грамотный стратег селекционной работы.

Середина 1990-х открыла принципиально новую главу в биографии известного агрария. Владимир Александрович возглавил ТОО «Приреченское» в нелёгких условиях трансформации постсоветской экономики и становления независимого Казахстана. Это был жёсткий экзаменационный период, проверявший Шуллера на управленческую зрелость: разрыв прежних союзных связей требовал кардинальной смены парадигмы хозяйствования.

Под руководством Владимира Александровича ТОО «Приреченское» трансформировалось в один из флагманов агропромышленного комплекса Костанайского региона: высокотехнологичное, финансово стабильное и социально ответственное предприятие. Сегодня В. Шуллер – почетный учредитель агрокомплекса, сохраняющий статус главного хранителя его традиций.

За выдающиеся заслуги Владимир Шуллер удостоен орденов «Құрмет» и «Парасат», отмечен орденом Русской Православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского, а также многочисленными благодарностями Президента РК и руководства Костанайской области. Аграрий всегда уделял особое внимание комплексному развитию села, сохранению духовного наследия и межнационального согласия.

Почетный гражданин Денисовского района и заслуженный ветеран труда, Владимир Александрович Шуллер по-прежнему остается эталоном высокого профессионализма, а его биография служит ярким примером служения родной земле.

Генрих Шек. Архитектор костанайского образования

Генрих Генрихович Шек появился на свет в непростую эпоху послевоенного восстановления страны. Конец 1940-х и начало 1950-х были временем колоссального напряжения сил – разрушенный Великой Отечественной войной Советский Союз возвращался к мирной жизни. Генрих Шек родился в 1950 году в селе Шункуркуль Костанайской области. Получив образование в пединституте, он прошел образцовую профессиональную лестницу от скромного школьного учителя математики до руководителя областного департамента образования.

Генрих Генрихович смело внедрял передовые инновации и укреплял материальную базу сельских и городских школ. Будучи кандидатом наук, членом-корреспондентом Академии педагогических наук, он заложил прочный фундамент для развития современного дошкольного образования. Поистине колоссальный труд Генриха Шека получил высшее государственное признание. Наряду с орденом «Құрмет» и престижным нагрудным знаком имени Ыбрая Алтынсарина он завоевал Гран-при республиканского конкурса как лучший педагог.

Эрудированный, принципиальный специалист, чуткий человек, Генрих Генрихович Шек ушел из жизни в 2009 году, оставив после себя сильную образовательную базу и добрую память тысяч благодарных учеников и коллег.

Николай Шерер: полувековой подвиг на целинной земле

Жизненный путь авторитетного агрария Николая Николаевича Шерера – образец искренней преданности родине и труду. Он родился 9 декабря 1949 года в уральском селе Лебяжье Свердловской области, а судьба его неразрывно связала с казахстанскими просторами.

Трудовую закалку молодой Шерер получил на целинных полях зерносовхоза им. Свердлова в Кустанайской области, где работал простым механизатором. После службы в рядах Советской армии целеустремленный парень успешно окончил престижный в то время Целиноградский сельскохозяйственный институт. Молодой дипломированный специалист довольно быстро проявил себя в качестве главного инженера совхоза Перелески и в предперестроечном 1982 году возглавил легендарный совхоз им. Фрунзе, который позже трансформировался в успешное современное предприятие ТОО «Фрунзенское».

Общий трудовой стаж Николая Николаевича – полвека, из которых свыше 35 лет он бессменно руководит родным хозяйством. Обладая колоссальным профессиональным опытом и мощным управленческим талантом, Шерер сумел не только удержать предприятие на плаву в бурные годы рыночных реформ, но и превратил его в процветающего лидера аграрного сектора с устойчивым производственным ростом.

Как ведущий эксперт в сфере животноводства, растениеводства и сельхозтехники Николай Николаевич регулярно выступает в прессе, участвует в крупных научных конференциях и помогает разрабатывать важнейшие нормативные документы на республиканском уровне. Почетный гражданин Денисовского района и обладатель звания «Еңбек ардагері», Николай Шерер сочетает высокий профессионализм с искренней заботой о земляках, регулярно оказывая помощь жителям Красноармейского сельского округа. За многолетний созидательный труд и активное участие в развитии немецкого предпринимательского движения в составе областного общества «Возрождение» он удостоен государственного ордена «Құрмет».

Александр Фрайденберг. Созидатель животноводства

Александр Андреевич Фрайденберг родился в 1927 году в Поволжье, в живописном селе с символичным названием Фриденберг. В драматичном 1941-м его семья была вынуждена покинуть родные места и переселиться в колхоз им. Тельмана Орджоникидзевского района. Несмотря на суровые исторические испытания, целеустремленный юноша твердо решил принести пользу земле, которая его приютила.

Окончив ветеринарные курсы в селе Денисовка, Фрайденберг получил профессию ветеринарного фельдшера. Профессиональный талант и глубокое понимание своего дела позволили Александру Андреевичу быстро заслужить авторитет среди коллег. В 1956 году его пригласили на работу в село Чебендовка, а уже в 1960-м благодаря накопленному опыту он занял ответственную должность главного зоотехника совхоза им. Тельмана. Затем успешно окончил заочное отделение Троицкого зооветеринарного техникума.

Настоящий расцвет управленческой карьеры А. Фрайденберга пришелся на вторую половину 1970-х годов, когда после окончания специальных курсов он возглавил первое отделение совхоза. Под его мудрым и чутким руководством были достигнуты феноменальные результаты – в хозяйстве возвели мощнейший животноводческий комплекс, ставший одним из крупнейших во всей области. Созданное Фрайденбергом семейное звено комбайнеров, которое возглавил его старший сын Александр, несколько лет подряд завоевывало первые места в престижных областных соцсоревнованиях по уборке зерна.

За выдающуюся трудовую доблесть и перевыполнение госплана Указом Президиума Верховного Совета СССР в феврале 1982 года Александр Андреевич был награжден медалью «За трудовое отличие». В последние годы жизни, с 1983 по 1986 год, верный своему долгу труженик заведовал Тельманской нефтебазой. Он оставил о себе добрую память как выдающийся организатор и созидатель целинного края.

Марина Ангальдт

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