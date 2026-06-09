Сегодня мне вспомнился один необычный случай. Много лет назад одной из знаменитых художниц сообщили об ужасной трагедии. Услышав, она медленно, без плача сделала только один жест — окунула пальцы в темно-красную краску и провела под глазами, показав людям свои «кровавые слезы». Таким образом смертельно раненое сердце выразило свою великую скорбь. Я поймала себя на том, что такой же жест хочется сделать и мне, когда я читаю и тем более пишу о страшных годах сталинского террора.

«Забвению не подлежит». Так назывался музейный урок, который организовали сотрудники Карагандинского областного музея изобразительного искусства для представителей немецкого культурного центра «Wiedergeburt».

Собравшиеся вспомнили о депортациях на территорию Казахской ССР, в результате которой почти полмиллиона немцев Поволжья остались без крова. Насильственное выселение и мобилизация в трудовую армию сводилось к тому, что ни в чем неповинных людей вынудили жить в условиях фактически лагерного режима. В суровом климате под комендантским надзором, голодая, испытывая тяжелейшие лишения, переселенцы строили шахты бассейна «Карагандауголь», железные дороги, Темиртауский металлургический комбинат и другие объекты ГУЛАГа по всей республике. Только в 1955 году был снят режим спецпоселения и высланным разрешили вернуться на родину.

Рассказав о тяжелых временах репрессий, модератор мероприятия научный работник музея Айгуль Омарова отдельно остановилась на судьбах творческих личностей немецкой национальности, отбывавших наказание на территории КАРЛАГа.

Никого из присутствующих не оставили равнодушными судьбы художников: Владимира Эйферта, Ирины Борхман, Павла Фризена, Артура Фонвизина (фон Визен), Генриха Фогелера и других. Многие работы хранятся в фондах Карагандинского музея изобразительного искусства.

Открывает список удивительных мастеров живописи яркое имя Вадимира Эйферта, который до депортации занимал высокие должности, был уважаемым человеком среди знатоков искусства. Как эксперт по антиквариату представля Советский Союз в торгпредствах Германии и Франции, работал директором Государст¬венного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Потом его вместе с другими этническими немцами депортировали в Казахскую ССР. В Караганде Владимир Эйферт организовал самую первую студию изобразительного искусства, в которой вырастил целую плеяду молодых художников.

Тем не менее, дали о себе знать пережитые волнения и великий учитель умер от инфаркта в июне 1960 года. Он был похоронен учениками на одном из карагандинских кладбищ в районе рудника № 2.

Еще один талант, подвергшийся политическим гонениям, — Генрих Фогелер, которому в Караганде установлен памятник. Это был известный мастер кисти, признанный в Европе и Германии. Однако в 20-е годы он серьезно заинтересовался революционными идеями, вступил в ряды коммунистической партии и уехал в СССР. Неожиданно для него самого по указанию НКВД его выслали из Москвы в село Корнеевка Карагандинской области. Мало того – в холодное время года без теплой одежды, плохо говорящего на русском языке, не приспособленного к тяжелой физической работе, его отправили в трудармию. Это стало огромным ударом для Генриха Фогелера. Московская пенсия до Корнеевки не доходила, жить было не на что. Что бы как-то прокормиться, он менял свои рисунки на еду, изображая карандашом на листках бумаги степь, аксакалов, местных жителей. Художник, не выдержав лишений, скончался в июне 1942 года, его прах покоится в казахской земле.

Художница Ирина Борхман была осуждена Особым совещанием НКВД на 10 лет лагерей и пожизненную ссылку, как «лицо немецкой национальности» и отправлена в поселок Долинка Карагандинской области, где находилось главное управление КАРЛАГа.

Она была вынуждена работать и поварихой, и на швейной фабрике, и даже кочегаром. Несмотря на тяжелую работу, падающее зрение, невозможность создания авторских работ, душа художницы тянулась к творчеству. Под рукой не было ни красок, ни холстов, и один из своих знаменитых рисунков она выполнила при помощи палочек и свиной крови, дав ему название «Поросенок Борька». Работа хранится в фондах карагандинского музея изобразительного искусства.

Необычной оказалась и судьба театрального художника Дмитрия Крейна, до ссылки занимавшего должность главного художника Одесского оперного театра. Дмитрий Григорьевич был осужден за то, что в кругу знакомых и коллег позволил себе заметить: «У немецких танков броня значительно крепче, чем у русских!» Неосторожное высказывание «потянуло» на 10 лет лишения свободы по статье «антисоветская пропаганда».

Впрочем, лагерные художники имели право выхода за территорию зоны, и Дмитрий Крейн организовал небольшую мастерскую, где работали Сергей Демидов, до ареста живший в Ростове, Борис Толмачев, отсидевший около 7 лет и впоследствии работавший оформителем недалеко от Долинки. Присоединились мэтры живописи: заслуженный художник России Разин, известный живописец Ждановский и художник «с воли» Дмитрий Попов, сын главного ревизора КАРЛАГа.

Дмитрий Попов – мой отчим, я его ученица, художник-дизайнер. Все события того времени пришли ко мне «из первых рук». Отчим рассказывал, как однажды Дмитрий Григорьевич Крейн написал его портрет, своего друга и ученика, но работа где-то затерялась. Прошло более 50 лет, и вдруг соседка Поповых находит этот портрет. Сейчас историческая ценность хранится в фондах Долинского музея памяти жертв политических репрессий.

О мероприятиях, посвященных памяти наших родных и близких, рассказала директор Карагандинского музея изобразительного искусства Бибигуль Кудабаева:

«Сегодняшний урок организован для того, чтобы все мы помнили годы, суровые для нашей страны. Для того, чтобы люди знали об истоках изобразительного искусства в нашем городе, которое начиналось с художников-немцев, репрессированных сюда, в КАРЛАГ. Мы очень рады, что эта тема привлекает большое количество слушателей. Наши постоянные посетители и партнеры — немецкий центр «Wiedergeburt». Мы сотрудничаем с ними уже более 30 лет, совместно организовали большое количество интересных проектов и благодарны за то, что они постоянно приводят к нам своих друзей, учащихся студий и курсов немецкого языка. Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество и надеемся на новые проекты на базе фондов нашего музея.

Сегодня было очень приятно видеть, что в команде присутствуют люди разного возраста, в том числе молодежь. Им было интересно послушать о судьбах художников, которые не сломались, а оставались в строю и делали свое дело качественно и профессионально. А самое главное в том, что великие мастера успели передать свои знания и открыли историю – страницу искусства в нашем регионе. Такие уроки дают нам надежду на то, что подобные события никогда не повторятся, что этих великих людей, немецких художников, никогда не забудут, а жизнь наша станет ещё лучше и трагические страницы навсегда останутся в истории».

После теплых слов директора музея мне захотелось совсем немного добавить — нам, не знавшим ужасов террора, необходимо сделать выводы из трагизма чужих судеб. Память – это не просто прошлое. Это сила, которая поведет наше подрастающее поколение достойными людьми в будущее. А в будущем, я уверена, наше небо всегда будет лазоревым, степи зелеными, вода изумрудной, и нам никогда не придется окунать пальцы в темно-красную краску…

Евгения Шульц

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