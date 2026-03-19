С 1 по 8 апреля на сцене столичного театра «Жастар» (ул. И. Есенберлина, 10) пройдут гастроли Республиканского академического немецкого драматического театра. Спектакли НЕМЕЦКОГО – для тех, кто ценит интеллектуальное искусство и европейский стиль.

Немецкий театр – это бренд, известный далеко за пределами Казахстана. Театр с 45-летней историей остается одним из самых молодых, дерзких и современных коллективов страны. Его спектакли – это культурные мосты между прошлым и будущим, между Европой и Азией.

Немецкий театр сегодня – это не просто сцена, это пример толерантности и содружества. В труппе работают люди разных национальностей, создавая общее пространство искусства. Театр активно поддерживает молодых драматургов, проводит читки и фестивали, занимается благотворительностью, доказывая, что искусство должно менять мир к лучшему.

Немецкий театр – театр-лаборатория, где академическая выучка (труппу регулярно пополняют выпускники академии искусств им. Т. Жургенова) встречается с авангардными поисками европейских режиссеров. Театр, который объездил с гастролями Германию, Австрию, Францию, Голландию, Чехию и Корею, везет в Астану свои знаковые постановки.

Афиша гастролей:

3 апреля (19:00) — «Wolgakinder»:

Глубокое погружение в историю поволжских немцев по роману Гузель Яхиной «Дети мои». Это история о Якобе Бахе, учителе из немецкого Поволжья, чью жизнь и любовь разрушили исторические потрясения начала 20 века. Спектакль идет на немецком языке с синхронным переводом на русский.

4 апреля (18:00) — «Г-н и г-жа Пичем»:

Европа, начало ХХ века. Улицы содрогаются от войны двух банд, а в самом центре этого хаоса вспыхивает запретное чувство. Красавица Полли и дерзкий разбойник Мэкки-Нож бросают вызов закону и собственным семьям. Против них — весь город: коварный клан Пичема, полиция и армия нищих. Удастся ли героям сохранить благородство и жизнь? Интриги, драйв и торжество справедливости в ритме текстов Бертольта Брехта и зонгов Курта Вайля. На немецком языке с синхронным переводом на русский.

5 апреля (17:00) — «Маленький король»:

Трогательная постановка по мотивам произведений Герольда Бельгера, человека-символа казахстанско-немецкой дружбы. Спектакль — живая исповедь о судьбе его отца и тысячах семей, прошедших через депортацию. На сцене оживут уникальные архивы: личные фото, видео и музыка семьи Бельгер. История о потере дома и обретении новой родины, о силе духа и переплетении трех культур. Это зеркало судьбы целого народа, нашедшего спасение в Казахстане.

На русском языке.

6 апреля (19.00) и 7 апреля (11.00) — «Щелкунчик»: Настоящая сказочная феерия Гофмана для всей семьи. Магия, которую стоит увидеть и детям, и взрослым.

7 апреля (19.00) — «Седьмой день» по пьесе казахстанского драматурга Александра Если. История о последнем «живом» сбое в системе — человеке, который ищет не спасения, а простого собеседника. В реальности, где забота превратилась в скрипт, а выбор — в правило пользования, герои пытаются нащупать границу между кодом и жизнью.

8 апреля (19:00) — Заключительный показ «Г-н и г-жа Пичем», в этот раз полностью на русском языке.

Билеты можно приобрести на билетной платформе Ticketon.kz

Для тех, кто предпочитает бумажные билеты – в кассе театра «Жастар» по адресу: ул. И. Есенберлина, 10

