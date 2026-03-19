Дарья Миллер, студентка третьего курса Казахстанско-Немецкого университета, успешно совмещает учебу с профессиональными занятиями легкой атлетикой.

Сегодня Дарья делится с читателями газеты итогами зимнего сезона, начало которого ознаменовалось чемпионатом Республики Казахстан, где спортсменке удалось выполнить норматив для участия в чемпионате Азии и установить личный рекорд на дистанции 1500 метров. Дарья финишировала второй с результатом 4:29, уступив семь секунд чемпионке и рекордсменке Казахстана Норе Джеруто. Спустя месяц на международных соревнованиях в Тяньцзинь (Китай) в составе сборной РК Дарье удалось улучшить свой личный рекорд, преодолев дистанцию 1500 метров за 4:27. Это были первые международные соревнования, на которых она представляла свою страну.

Завершился сезон своеобразной зимней традицией – забегом в Усть-Каменогорске. На турнире, посвященном Ольге Рыпаковой, в легкоатлетическом манеже имени олимпийской чемпионки на дистанции 3000 метров, несмотря на боль в боку, Дарья сумела сохранить лидерство и финишировать первой с большим преимуществом.

Но самым запоминающимся стартом сезона для спортсменки стал чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет. Вместе с тренером было принято решение провести своеобразный эксперимент и выступить сразу на трех дистанциях, хотя обычно участники ограничиваются двумя.

В первый день проходил забег на 1500 метров. Накануне старта Дарья почувствовала недомогание: поднялась температура, появилась слабость, поэтому казалось, что выйти на дорожку будет невозможно. Однако утром самочувствие улучшилось, и было принято решение стартовать. Главная задача — не просто пробежать дистанцию, а одержать победу. Дарье удалось справиться с ней, и на табло вновь появился результат 4:29, что подтвердило стабильность ее спортивной формы. Во второй день забег на 800 метров был отменен, что оказалось удачным обстоятельством, позволившим восстановиться перед следующими стартами.

Третий день соревнований стал самым напряженным. Утром Дарья бежала дистанцию 3000 метров, а уже через четыре часа снова выходила на разминку перед финалом на 800 метров. К этому моменту у нее уже было две золотые медали, и, конечно, хотелось побороться за третью. В итоге спортсменка стала серебряным призером, установив личный рекорд – 2:10. Отставание от победительницы составило всего 0,84 секунды.

По словам Дарьи, этот сезон стал отличной тренировкой и важным жизненным уроком. Он показал, насколько важно сохранять эмоциональную энергию перед соревнованиями, уметь абстрагироваться от внешних переживаний и концентрироваться на главном. Этот принцип применим не только в спорте, но и в повседневной жизни. Дарья верит, что это поможет ей добиться новых результатов летом. В ближайших планах – продолжать учебу и упорно тренироваться, чтобы достигать новых спортивных высот.

Мария Горбачева

