По мнению практического психолога Валерии Шрейбер-Князевой, практикующей в своей работе полимодальный подход, подростковый суицид – результат наслоения множества тяжелых кризисов на еще не сформированную личность. В отличие от взрослых в период кризиса среднего возраста у подростков нет внутренних опор, жизненного опыта и устойчивой психики, чтобы выдержать такой натиск.

– Сегодня жизнь детей и подростков жестко и анархично регламентирована: в неограниченном доступе к абсолютно любой информации подростки ищут отвлечений от предопределенного взрослыми образа жизни. Доступность и даже навязывание рекламой энергетиков, сладостей, «безопасных» курилок, свобода в пользовании дешевыми синтетическими наркотиками и быстро возникающая зависимость от них – таковы современные реалии, – подчеркивает Валерия Шрейбер-Князева. – Жестокость по отношению к более слабым, непохожим, откровенная травля, психологическое и физическое насилие при молчаливом попустительстве, замалчивании или игнорировании взрослых. Еще страшнее, когда в происходящем обвиняют пострадавшую сторону. Ребенок часто остается с проблемой один на один, его не слышат, ему не верят, его игнорируют или не решают ситуацию в силу различных причин. Травля становится причиной суицидальных попыток. Все чаще подростки подвергаются и домашнему, сексуальному, психологическому насилию.

Иными словами, подросток оказывается в тупике, где эмоциональная пустота встречается с жестким социальным прессингом, а инструментов для внутренней саморегуляции просто нет.

– Очередная важная причина, о которой бьют тревогу психиатры, психологи, – рост психических отклонений. Мы получаем новости о массовых расправах в среде школьников, о патологической жестокости, об отсутствии эмпатии, сочувствия и сострадания. Многие моменты не диагностируются, не наблюдаются системно, не получают компетентной оценки специалистов и соответствующего лечения. Психологическая и психотерапевтическая помощь подросткам представлена крайне слабо, подготовка узконаправленных специалистов в этой области также оставляет желать лучшего. Это один из самых сложных сегментов в работе, так как требует большого внимания не только к подросткам, но и к их родителям. Невозможно помочь ребенку, если он ежедневно, ежечасно сталкивается с провоцирующими факторами в семье, – комментирует эксперт.

Как отмечает Валерия Шрейбер-Князева, системные проблемы общества требуют таких же системных решений, где на первый план выходит не контроль, а осознанность. Путь к исправлению ситуации начинается с внимательного наблюдения и поддержки: важно замечать малейшие нюансы в состоянии подростка и выстраивать диалог с ним как с личностью, а не как с набором функций и обязанностей. Ключевым этапом становится развитие эмоционального интеллекта – обучение ребенка навыку распознавать и проживать свои чувства, что в случае дефицита родительских компетенций требует привлечения специалистов. Параллельно с этой работой необходимо обеспечить базовую физическую безопасность, исключив доступ к любым токсичным веществам и опасным предметам. Необходимо учить ребенка обращаться за помощью, ограничивать сетевое время и качество информации, которую он получает. Важно, чтобы у подростка помимо обязательных занятий было еще и занятие для души – хобби и поддержка со стороны родных и близких, чтобы позитивные изменения, достигнутые работой специалиста не были обесценены деструктивной домашней средой.

Материал подготовила Марина Ангальдт.

