О книгах, тишине и о том, почему литература говорит на темы, о которых мы обычно молчим.

Эльке читает с карандашом. Отмечает важные места – и никогда к ним не возвращается. «Всегда думаю: когда–нибудь обязательно перечитаю», – говорит она и смеётся. Пока не перечитала ни разу.

Этим летом она приехала из Германии в Казахстан в качестве языкового ассистента. До сентября Эльке работала в Костанае. Её родители выросли в Советском Союзе и переехали в Германию, когда им обоим было по двадцать три года, с маленькой дочерью на руках. Эльке изучала философию и экономику в университете Манхайма.

Мы разговариваем о книгах, философии и о том, почему литература – единственное место, где можно говорить обо всём спокойно.

– Расскажи, пожалуйста, о книге, которая произвела на тебя самое сильное впечатление. Такой, после которой долго не получалось прийти в себя.

– Есть одна книга, о которой я часто думаю. Это роман Милана Кундеры «Невыносимая лёгкость бытия». Я читала его дважды, а я очень редко перечитываю книги. Значит, он действительно что–то во мне изменил. Мне понравилось, как в нём переплетаются история, политические события и любовь. Всё это существует одновременно, и именно такое сочетание меня очень тронуло. Мне сложно объяснить это словами, особенно по–русски. Такие книги я скорее чувствую, чем анализирую. Всегда боюсь неправильно сформулировать свои мысли, поэтому, когда советую их кому–то, описываю именно свои ощущения, а не пытаюсь разбирать их профессионально.

– Если бы ты советовала подросткам книги, что обязательно порекомендовала?

– В 16 лет меня очень впечатлил роман Германа Гессе «Степной волк». Он тоже оказался для меня важным. Это книга о человеке, о внутреннем «я», о поиске себя. Она непростая, тяжёлая, но именно такие произведения мне нравятся.

– Как складывается культура чтения в Германии?

– Все зависит от того, в какой школе человек учится. В гимназии мы читали Гёте, Шиллера, Кафку и других классиков, а потом обсуждали произведения на уроках. Чтение очень важно. Оно развивает воображение, помогает смотреть на мир шире.

Недавно я была в Болонье. Мы проходили мимо книжного магазина, и там продавалось много замечательных детских книг. Они рассказывали о самых разных людях, например, о Фриде Кало, о Симоне де Бовуар и других известных женщинах и мужчинах, которые повлияли на историю и культуру. Были книги о разных взглядах на общество, о гендере и других важных темах.

Мне больше нравятся обычные бумажные книги. Кажется, что они лучше запоминаются, становятся каким-то более личным опытом. Наверное, именно за это я люблю чтение. Никогда не знаешь, в какой книге встретишь мысль, которая останется с тобой на всю жизнь.

– Спасибо большое за интервью.

Беседовала Маргарита Бек.

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