Уже четвёртый год в Алматы проходит проект Jastar Generation, объединяющий молодых людей из разных регионов Казахстана и стран Центральной Азии. За это время образовательный лагерь расширил свои задачи: сегодня внимание уделяется не только развитию практических навыков, но и личностному росту, межкультурному диалогу и готовности молодёжи участвовать в жизни общества. В организации проекта большую роль играет алматинская команда «Ассамблея жастары». Её представители ежегодно привносят свои идеи в программу: готовят открытие, выбирают фирменный цвет сезона, продумывают оформление, экипировку, тимбилдинги и досуговые мероприятия. Финансовую поддержку проекту оказывает КГУ «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики Алматы.

О том, как менялся проект, какие возможности он открывает для участников и что помогает молодёжным инициативам выходить за рамки отдельных мероприятий, мы поговорили с Рустамом Кайрыевым, общественно-политическим деятелем и членом общественной группы «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі.

От обучения к личному опыту

Jastar Generation начинался в 2023 году как образовательный проект, ориентированный на формирование личных и командных навыков. Однако со временем организаторы поняли, что важно не ограничиваться тренингами: полученные знания должны находить применение в повседневной жизни участников.

«Молодёжи недостаточно просто дать знания или провести интересный тренинг. Важно создать условия, в которых эти знания превращаются в личный опыт, а опыт — в реальные изменения.

Поэтому мы стали уделять больше внимания не только развитию навыков, но и воспитанию личности: умению работать с эмоциями, уважать чужое мнение, выходить за рамки привычного мышления, принимать решения и нести за них ответственность. Ведь молодому человеку важно не просто знать, как устроен мир, но и понимать, какое место он сам хочет в нём занимать.

Для нас главный результат Jastar Generation — не количество проведённых мероприятий и даже не количество участников. Важнее изменения, которые происходят внутри самих молодых людей. Когда вчерашний участник сегодня увереннее выражает свои мысли, не боится предлагать идеи, умеет слышать команду и начинает верить в собственные силы, мы понимаем, что проект действительно работает», — рассказывает автор проекта Рустам Кайрыев.

Разные культуры — общие цели

Первый лагерь Jastar Generation был республиканским. Позднее к участникам из Казахстана присоединилась молодёжь из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Идею международного формата предложил председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

Совместные задания, тренинги и дискуссии помогают участникам знакомиться с разными взглядами и традициями, учиться взаимодействовать и находить общий язык. Особенно важно, что такой опыт молодые люди получают в период формирования мировоззрения и ценностей.

«Можно сколько угодно говорить молодёжи о толерантности, дружбе и единстве, но гораздо эффективнее создать условия, в которых она сама почувствует ценность этих принципов. Когда ты вместе с человеком решаешь сложную задачу, поддерживаешь его, работаешь в одной команде и достигаешь общего результата, этническая принадлежность, язык или регион становятся не барьером, а частью общей истории», — отмечает Рустам Кайрыев.

Когда молодёжь задаёт вопросы

Важная часть программы — встречи с известными представителями медиа, бизнеса, культуры, образования и общественной деятельности. Одним из спикеров последнего сезона стал эколог Евгений Мухаметжанов. По его словам, участников отличали заинтересованность и готовность разбираться в сложных вопросах.

«Для меня это был один из тех немногих молодёжных проектов, на которых было по-настоящему интересно общаться. У ребят пытливый ум, они задают конкретные вопросы: почему у нас нет раздельного сбора отходов, почему не работает та или иная переработка.

Если нам удалось заинтересовать этих ребят, они смогут поднимать экологические темы в своих сообществах и делиться полученными знаниями. И когда кто-то скажет, что в стране ничего не перерабатывается, у них уже будут факты и аргументы, чтобы объяснить, как обстоят дела на самом деле», — поделился Евгений Мухаметжанов.

Даже если не каждый участник в дальнейшем займётся общественной деятельностью, полученные знания могут повлиять на его окружение. Так информация о переработке отходов, экологической инфраструктуре и существующих инициативах выходит уже за пределы лагеря и становится частью повседневного общения.

Вклад каждого имеет значение

Связь с участниками не прерывается и после завершения лагеря. Организаторы приглашают выпускников присоединяться к экологическим инициативам, дебатам, интервью и политическим школам. Некоторые из них включаются в работу над инициативами, направленными на развитие своих регионов.

Для Рустама Кайрыева важно, чтобы молодые люди не ограничивались личными достижениями, а осознавали свою роль в жизни общества:

«Настоящий результат личностного развития начинается тогда, когда человек перестаёт задавать вопрос только: “Чего я могу добиться для себя?” — и начинает думать: “Что я могу сделать для других и для общества?”.

Когда молодой человек учится мыслить критически, работать в команде, свободно выражать свои идеи и брать на себя ответственность, он понимает, что может влиять на происходящее вокруг. Проблемы, которые раньше казались чужими или слишком сложными, становятся теми, в решении которых он сам может участвовать.

Кто-то хочет развивать волонтёрство, кто-то — создавать образовательные инициативы, кто-то — объединять сверстников вокруг экологических, социальных или культурных проектов. Иногда достаточно увидеть проблему, собрать единомышленников и сделать первый шаг».

Больше, чем образовательный лагерь

В дальнейшем Рустам Кайрыев хотел бы постепенно вывести Jastar Generation за рамки образовательного лагеря и создать на его основе полноценную экосистему развития молодёжи. По его замыслу, проект должен стать отправной точкой для новых инициатив и общественно полезных дел, помогая участникам пройти путь от идеи до её реализации.

«Сегодня молодёжи недостаточно просто дать знания. В современном мире информации очень много, но гораздо важнее научиться применять её, критически мыслить, работать с людьми и превращать собственные идеи в конкретные результаты. Как автор проекта, я бы хотел, чтобы Jastar Generation стал пространством, где молодому человеку не говорят: “Когда-нибудь ты изменишь мир”, а помогают ответить на вопрос: “Что полезного ты можешь сделать уже сегодня?”. Ведь большие изменения редко начинаются с огромных ресурсов. Чаще всего они начинаются с одной идеи, нескольких единомышленников и человека, который поверил, что способен сделать первый шаг», — заключает Рустам Кайрыев.

Екатерина Лойченко

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia