Когда немецкая инженерная школа встречается с бескрайними степями Казахстана, рождаются проекты, меняющие масштаб сельского хозяйства. В Северо-Казахстанской области запущена одна из самых современных молочных ферм Центральной Азии — с крупнейшей в Казахстане и регионе доильной установкой немецкой компании GEAWestfalia.

В районе имени Магжана Жумабаева состоялся запуск первого этапа мегафермы ТОО «СК Агро 2050». Новый животноводческий комплекс рассчитан на содержание 12 тысяч голов крупного рогатого скота и стал ещё одним примером успешного сотрудничества Казахстана и Германии в аграрной сфере.

Сердцем предприятия стала современная доильная система типа «карусель» производства GEAWestfalia. Установка позволяет одновременно обслуживать 100 коров, обеспечивая высокую производительность, точность процессов и соответствие международным стандартам молочного производства.

Для немецкой компании это продолжение более чем вековой традиции развития технологий для молочной отрасли. Оборудование GEA Westfalia используется на фермах по всему миру, помогая автоматизировать процессы, повышать эффективность производства и улучшать условия содержания животных.

Новая ферма в Северном Казахстане создаётся как высокотехнологичный комплекс полного цикла. Здесь будут применяться современные методы управления стадом, цифровой контроль производственных процессов и передовые подходы к организации молочного производства.

Общий объём инвестиций в проект составит около 30 млрд тенге. После выхода предприятия на полную мощность здесь будет создано более 120 постоянных рабочих мест.

Важным направлением сотрудничества стала работа с немецкой генетикой животных. С начала года на ферму авиационным транспортом из Германии уже доставлено более 550 голов племенного скота. До конца года планируется завезти ещё 660 животных из европейских стран.

Северо-Казахстанская область в последние годы стала одним из центров внедрения европейских технологий в сельском хозяйстве Казахстана. Здесь реализуются проекты, где немецкое оборудование сочетается с природными ресурсами региона, опытом местных аграриев и государственной поддержкой развития молочного животноводства.

Одним из примеров такого сотрудничества является ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», где также используется оборудование GEA Westfalia, включая современную доильную карусель.

Сегодня в области действует 118 молочно-товарных ферм, более 50 из которых работают в формате «умных» предприятий. В рамках программы развития молочного животноводства реализуются 44 инвестиционных проекта общей стоимостью 144,5 млрд тенге.

Проект «СК Агро 2050» показывает новое качество сотрудничества Казахстана и Германии: речь идёт уже не просто о поставке оборудования, а о передаче технологий, обмене опытом и создании современной модели сельского хозяйства.

Андрей Кратенко

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