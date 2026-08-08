Уважаемые коллеги, дорогие друзья, артисты и руководство Немецкого государственного академического театра Казахстана. С глубочайшей скорбью и разрывающим сердцем Международная Творческая Мастерская VIKTOROMANO в лице режиссёра Виктора Претцера извещает театральный мир о невосполнимой утрате: . августа 2026 года в Мюнхене ушла в вечность легенда — Катарина Шмеер.

Заслуженная артистка Казахстана, великая актриса, режиссёр и драматург Катарина Шмеер (18.09.1957 – 07.08.2026) была великой Музой, родственной душой и соратником, чьё имя золотыми буквами вписано в историю национальной культуры.

Выпускница Щепкинского училища 1980 года, Катарина Шмеер отдала свои лучшие годы Республиканскому немецкому драматическому театру (1980–1994) в Темиртау и Алма-Ате.

Переехав на самый запад, она совершила творческий подвиг, став одним из создателей, режиссёром и бьющимся сердцем Немецкого национального театра в Калининграде в его великую эпоху (1995–2005).

Её земной занавес опущен, зал погрузился в тишину, но сцена не пуста — она заполнена нашей вечной памятью.

Наша Мастерская уже начала работу над грандиозным мемориальным проектом к 70-летию Катарины Шмеер в Алматы. Гала-концерт «АККОРД ЛЮБВИ» состоится в 2027 году, и её собственное поэтическое наследие прозвучит на сцене любимого ею Немецкого театра.

Мы выражаем соболезнования всем, кто знал, любил и преклонялся перед талантом Катарины. Свет её звезды не погаснет никогда.

С уважением и скорбью,

Виктор Претцер & Международная Мастерская VIKTOROMANO. Международное творческое объединение INTERBÜHNE Lübeck e.V. Фленсбург, Германия.

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