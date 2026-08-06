25–26 июля юная спортсменка из Жезказгана Виталина Риберг представила свой город и клуб спортивно-бального танца Ulytau Dance Team на международном турнире «Танцы в Или» — VIII Национальном открытом чемпионате по спортивным танцам и III Международном турнире в городе Или (Китай).
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