Сегодня Казахстан переживает один из наиболее значимых этапов своего общественно-политического развития. Конституционная реформа, модернизация системы государственного управления, расширение участия граждан в принятии решений, создание новых общественных институтов — все эти процессы объединяет одна ключевая цель: построение Справедливого Казахстана, в котором государство и общество являются равноправными партнерами.

Однако успешность любых политических преобразований определяется не только совершенством законодательства или эффективностью государственных институтов. Не менее важным остается состояние самого общества: уровень взаимного доверия, способность граждан вести конструктивный диалог, уважать позицию друг друга и совместно находить решения возникающих проблем. Именно поэтому сегодня медиация приобретает особое значение.

Еще несколько лет назад она воспринималась преимущественно как альтернативный способ урегулирования гражданско-правовых споров. Сегодня же ее значение существенно шире. Медиация становится важнейшим инструментом профилактики социальных противоречий, укрепления общественного согласия и формирования культуры мирного диалога.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что «единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики». Эти слова сегодня приобретают особое значение, поскольку именно доверие между людьми становится важнейшим условием успешной реализации политических и общественных реформ.

От «Слышащего государства» — к обществу, которое умеет слышать

Одной из ключевых политических инициатив последних лет стала концепция «Слышащего государства», предложенная Президентом страны. Ее главная идея заключается в том, что государственные органы должны оперативно реагировать на запросы граждан, вести с обществом открытый диалог и принимать решения с учетом общественного мнения. Но полноценный диалог невозможен только усилиями государства. Если оно должно слышать граждан, то и само общество должно научиться слышать себя. Именно здесь начинается пространство медиации.

По своей сути медиация представляет собой культуру общения, основанную не на поиске виноватых, а на поиске взаимоприемлемых решений. Она учит людей не побеждать друг друга, а понимать интересы другой стороны, искать точки соприкосновения и выстраивать доверительные отношения.

Поэтому медиация органично дополняет концепцию «Слышащего государства». Она формирует культуру диалога внутри самого общества — в семье, трудовом коллективе, образовательной среде, местном сообществе, между представителями различных этносов и религий. Именно такой общественный капитал становится залогом устойчивости государства в условиях современных вызовов.

Медиация как инвестиция в общественную стабильность

Мир стремительно меняется. Глобализация, цифровизация, высокая скорость распространения информации, активное развитие социальных сетей существенно изменили природу современных конфликтов.

Если раньше большинство спорных ситуаций возникало между конкретными людьми и ограничивалось их личными взаимоотношениями, то сегодня даже локальный конфликт способен за считанные часы выйти в информационное пространство и приобрести широкий общественный резонанс. В этих условиях возрастает значение профилактики.

Медиация позволяет выявлять потенциальные противоречия еще до того, как они перерастут в открытое противостояние. Именно поэтому во многих странах мира она рассматривается не только как способ урегулирования споров, но и как важный элемент системы общественной безопасности.

Для Казахстана, где общественное согласие и межэтническое единство являются важнейшими национальными ценностями, этот вопрос имеет особое значение.

Не случайно Глава государства неоднократно отмечал, что любые разногласия должны решаться исключительно в правовом поле, посредством открытого диалога и взаимного уважения.

Вклад АНК в совершенствование института медиации

История института медиации в Казахстане официально началась в 2011 году с принятием Закона Республики Казахстан «О медиации». Именно тогда были заложены правовые основы альтернативного разрешения споров, основанного на добровольности, конфиденциальности и равноправии сторон.

Однако настоящий импульс развитию медиации был придан в 2015 году, когда это направление стало одним из приоритетов деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

Ассамблея одной из первых выявила широкий общественный потенциал медиации, рассматривая её не только как механизм урегулирования конфликтов, но и как инструмент укрепления общественного согласия и стабильности.

Если первоначально речь шла преимущественно о разрешении гражданских споров, то Ассамблея предложила рассматривать медиацию как инструмент укрепления общественного согласия, профилактики конфликтов и формирования культуры мирного диалога.

По сути, была сформирована собственная казахстанская модель общественной медиации, учитывающая исторические традиции, полиэтничность страны и высокий уровень общественной ответственности институтов гражданского общества.

За цифрами — реальные человеческие истории

За годы работы Ассамблеей народа Казахстана была создана фактически полноценная инфраструктура развития медиации.

Во всех регионах страны начали работу кабинеты, а затем центры медиации при Домах дружбы. Были созданы Республиканский и двадцать региональных советов медиации, разработаны положения, регламентирующие их деятельность, заключены соглашения о сотрудничестве с судами, государственными органами, образовательными организациями и институтами гражданского общества. Одновременно велась масштабная просветительская работа. Под эгидой Ассамблеи навыками применения медиации овладели более 100 тысяч человек. По всей стране проведено свыше 50 тысяч мероприятий — конференций, семинаров, круглых столов, общественных консультаций, дней открытых дверей и информационно-разъяснительных встреч. Их участниками стали более 1,5 млн. граждан.

В период с 2016 по 2023 год включительно в кабинеты медиации при Домах дружбы поступило более 145 тысяч обращений. Из них по 76 тысячам случаев достигнуто урегулирование споров путём заключения медиативных соглашений, а более 69 тысяч разрешены на стадии консультирования.

Особое место в этой работе занимает общественный проект «Елдесу және татуласу». За годы реализации он стал не просто инструментом популяризации медиации, а площадкой формирования культуры примирения и профилактики конфликтов. Благодаря проекту по всей стране получили развитие центры медиации, укрепилось профессиональное сообщество медиаторов, значительно вырос интерес граждан к внесудебному урегулированию споров.

Но главный показатель эффективности — не количество проведенных мероприятий. Главный результат — это доверие людей к медиации как к цивилизованному способу разрешения конфликтов.

Только за период с 2016 по 2025 годы в центры медиации Ассамблеи поступило более 300 тысяч обращений. Около 60 процентов из них завершились заключением медиативных соглашений, а остальные были урегулированы уже на стадии консультаций.

За каждой из этих цифр стоят сохраненные семьи, восстановленные добрососедские отношения, предотвращенные трудовые и общественные конфликты, судьбы людей, которым удалось найти взаимопонимание без длительных судебных разбирательств и взаимных обвинений.

Особое значение имеет выступление Главы государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі 24 сентября 2026 года. Президент отметил важность поддержки института медиации в качестве универсального и действенного механизма предупреждения конфликтов, укрепления общественной стабильности и безопасности. Данная позиция определяет приоритетные направления его дальнейшего развития, включая совершенствование нормативно-правовой базы, повышение профессиональной компетентности медиаторов и расширение практики применения примирительных процедур.

В этой связи критерием эффективности медиации выступает достижение устойчивого примирения сторон, основанного на законности, добровольности и исполнимости соглашения, а также на способности выработанных решений минимизировать риск последующей конфликтной эскалации.

Талшин Италиева, главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім», магистр юридических наук, профессиональный медиатор, тренер

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