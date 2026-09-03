Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и саммит «ШОС плюс» состоялись на текущей неделе в Бишкеке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на мероприятиях, подчеркнул, что в условиях растущих геополитических противоречий и дефицита доверия особое значение приобретают диалог, взаимное уважение и совместный поиск решений.

По его словам, ШОС должна оставаться важной платформой для укрепления стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Среди приоритетов: развитие цифровой экономики, энергетическое и инвестиционное сотрудничество, охрана окружающей среды, туризм, искусственный интеллект и научно-техническое взаимодействие.

Президент Казахстана призвал участников объединить усилия перед лицом современных вызовов. Он подчеркнул необходимость укрепления международной безопасности и заявил, что многостороннее сотрудничество должно быть основано на принципах равноправия, доверия и уважения суверенитета государств.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, итоги Бишкекского саммита придадут новый импульс достижению общих целей и укрепят Шанхайскую организацию сотрудничества как одну из важнейших ключевых опор обеспечения стабильности на евразийском пространстве. Казахстан, в свою очередь, продолжает выступать за открытый диалог и практическое сотрудничество.

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia