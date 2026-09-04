Одна из самых романтичных историй Александра Грина — «Алые паруса» — впервые звучит на сцене Республиканского академического немецкого драматического театра на немецком языке.

Это спектакль о вере в чудо, которое начинается с одного человека и способно изменить целый мир. Ассоль верит – и постепенно её вера преображает целый город: исчезают серые тучи повседневности, люди становятся светлее и сами начинают верить в то, что невозможное возможно.

Это спектакль о вере в чудо, которое начинается с одного человека и способно изменить целый мир. История Ассоль и Грэя здесь раскрывается через выразительный пластический язык, хореографию, музыку и визуальные образы, наполненные символами. Важную роль играет и пространство спектакля, где маяк является не просто ориентиром для кораблей, а символом надежды и внутреннего света, указывающего человеку путь к любви и счастью. А над привычной жизнью героев словно появляется невидимый волшебник, который помогает чуду случиться именно с теми, кто умеет в него верить.

Постановка пронизана музыкой – увлекательной, завораживающей, эмоциональной – и наполнена движением, пластикой и элементами настоящего театрального чуда. Знакомая история приобретает новое звучание и приглашает зрителя вновь поверить в простую, но такую важную мысль: чудо становится возможным, когда в него действительно веришь.

Премьера состоится:

11 сентября в 19:00

12 сентября в 18:00

на сцене Республиканского академического немецкого драматического театра

по адресу: Алматы, ул. Папанина, 70/1

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