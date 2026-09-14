Немецкие архитекторы участвовали в проектировке инфраструктуры Астаны более чем в шести ключевых объектах столицы: от купеческого дома XIX века до сферы EXPO-2017. Бюро Albert Speer & Partner разработало генеральный план левобережья столицы в 2000-х годах, а его специалист Томас Шмитц лично курировал транспортную и урбанистическую форму нового города.

Хан-Шатыр, Дворец мира и согласия (также именуемый Пирамида), сфера Nur Alem — визитные карточки Астаны, которые принято считать символами молодой казахстанской государственности. Мало кто знает, что за обликом современной столицы стоят немецкие архитекторы, инженеры, имена которых почти не звучат в официальных повествованиях о городе. От купеческих домов XIX века до комплекса транспортных узлов столицы — немецкий след в Астане куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

Самый яркий пример этого общенационального объекта — сфера Nur Alem, построенная к выставке ЭКСПО-2017. Ее автор — немецкий архитектор Альберт Шпеер-младший, глава франкфуртского бюро Albert Speer & Partner. Именно он придумал создать здание «последней капли нефти» — метафору перехода к энергии будущего. Но сотрудничество бюро с Астаной началось задолго до ЭКСПО: AS&P разработал генеральный план левобережья, продумывая транспортные узлы, пешеходные участки и структуру городской среды, которую жители сегодня воспринимают как данность.

Томас Шмитц, один из ведущих специалистов, непосредственно курировал это бюро градостроительных проектов. Примечательно, что бюро к тому моменту уже имело опыт работы с крупнейшими мировыми событиями — ЭКСПО-2000 в Ганновере и чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре. Участие немецкой команды прослеживается и в других знаковых объектах — Хан-Шатыре и Дворце мира и согласия, возведенных с участием инженерных компаний Германии.

Однако, немецкое участие в развитии архитектуры Астаны началось задолго до появления независимого Казахстана. Всеми известное здание купца Кубрина, находящееся по адресу Кенесары 37 — неподалеку от городского парка Ататюрк и так называемого Арбата. Проект здания в стиле модерн был выполнен по заказу купца Кубрина. Согласно историческим архивам, чертежи и архитектурный надзор осуществлял городской архитектор немецкого происхождения: в ряде источников упоминается привлечение петербургских мастеров, опиравшихся на немецкие каталоги и чертежи купеческих зданий «штутгартского» стиля.

В этом списке и здание на улице Ауэзова, где сегодня располагается музей Сакена Сейфуллина, построенный русским мастером, но по немецким архитектурным каталогам, которые в то время были стандартным проектом по всей Российской империи.

В свою очередь, Хан-Шатыр и Дворец мира и согласия — объекты британского архитектора Нормана Фостера, однако их строительство велось с привлечением немецких инженерных и проектных компаний. Именно немецкие специалисты взяли на себя самую сложную задачу — адаптировать хрупкую геометрию модернизма к экстремальному резко континентальному климату Казахстана с его сорокаградусными морозами, летней жарой и ураганными ветрами.

Торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр представляет собой триумф немецкой канатной архитектуры. Генеральный расчет несущих конструкций и вантовых систем выполнило всемирно известное штутгартское бюро Schlaich Bergermann Partner в консорциуме с немецким офисом Buro Happold. Всё гигантское сооружение высотой 150 метров фактически «висит» на наклонной двухтысячетонной металлической мачте, от вершины которой к бетонному основанию натянута сложнейшая паутина стальных тросов. Немецкие инженеры полностью просчитали динамические нагрузки от ветра и спроектировали внутреннюю систему климат-контроля, которая направляет струи горячего воздуха вдоль купола и предотвращает обледенение и скопление тонн снега в зимний период.

Уникальный внешний облик «Хан-Шатыра» также стал возможен благодаря передовым технологиям из Германии. Вместо тяжелого и хрупкого стекла купол здания был обтянут трехслойной полимерной пленкой ETFE (этилентетрафторэтилен). Немецкие технологи разработали специальную систему подушек, в которые непрерывно нагнетается воздух, что позволило создать прочную и невероятно легкую мембрану. Этот материал весит в разы меньше стекла, но при этом обладает колоссальной прочностью и способностью удерживать тепло. Благодаря высокой прозрачности полимера для ультрафиолетовых лучей, на верхнем уровне комплекса удалось воссоздать круглогодичный тропический курорт с живыми растениями, надежно защищенный от сурового степного климата.

Не менее сложным, с инженерной точки зрения объектом стал Дворец мира и согласия. Основной вызов при возведении 62-метровой Пирамиды заключался в физических свойствах металла: при температурных перепадах погоды Астаны стальной каркас здания неизбежно расширяется летом и сжимается зимой, причем линейная деформация конструкции доходит до 30 сантиметров. Если бы сооружение не было зафиксировано жестко, оно бы неизбежно разрушилось. Немецкие специалисты из бюро Buro Happold блестяще решили эту проблему, спроектировав уникальное «плавающее» основание на подвижных шарнирных опорах, благодаря которому стальной скелет Пирамиды незаметно движется в зависимости от сезона, не деформируя здание.

Особое внимание немецкие фасадные инженеры уделили верхнему остеклению Пирамиды, где расположены знаменитые витражи художника Брайана Кларка с изображением 130 голубей. Чтобы стеклянные панели выдерживали колоссальное давление ветра и постоянное микродвижение металлического каркаса, немцы разработали специальные эластичные узлы крепления и инновационные герметики, сохраняющие свои свойства при экстремально низких температурах. Даже внутренняя механика здания, включая знаменитые наклонные лифты, которые плавно поднимаются под углом 59 градусов и повторяют внутреннюю геометрию стен, создавались под строгим техническим контролем европейских инженеров.

Архитектура Астаны давно привыкла удивлять формами, но ее истинная сила скрыта внутри, в ее исторических данных. Гуляя по набережной Ишима и видя грани Пирамиды или проезжая мимо «Хан Шатыра», мы видим не просто футуристические формы, а результат точной европейской инженерии.

Шмидт Анастасия

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