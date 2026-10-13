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Педагог из Павлодарской области и член Халық Кеңесі убеждена: настоящее единство страны и равенство возможностей начинаются не с отчётов чиновников, а в обычном школьном классе.

Почему сильные ученики из сёл не должны зависеть от географии, как разгрузить учителей от бюрократии и почему реальная инклюзия — это не просто право прийти в школу, а создание условий для каждого ребёнка? Об этом и многом другом — в интервью с Лилией Стадниковой.

“До школы я и не знала, что существует другая кухня, кроме немецкой”

Лилия Викторовна Стадникова (в девичестве Зандер) выросла в немецкой семье и сегодня является известным математиком в Казахстане — ее ученики регулярно становятся призерами международных олимпиад, поступают в престижные мировые вузы благодаря индивидуальному подходу и дифференцированному обучению. Достижениями Лилии Стадниковой гордится весь Павлодарский регион.

— Лилия Викторовна, как сегодня складываются Ваши отношения с немецкой культурой? Связь не потерялась?

— Ни в коем случае. Немецкий язык — важная часть моего детства, она осталась со мной навсегда. Тем более что сейчас все мои близкие родственники, включая маму и братьев, живут в Германии. Когда я приезжаю к ним в гости, всегда стараюсь заглянуть на экскурсию в местные школы. Там к этому относятся очень лояльно: мне разрешают прийти на уроки, посмотреть, как устроен учебный процесс изнутри. Конечно, я присутствую там просто как зритель, а не как педагог, но для меня это очень ценный опыт.

Начнем с того, что мои бабушка Мария и дедушка Александр вообще не говорили по-русски — только на родном, немецком. Мы жили вместе с ними, родителями отца, и с детства я называла их не иначе как “Фадер” и “Мудер”. Я выросла в поселке Майкаин — в школе немецкий язык мы учили как родной. Писали на нем сочинения, ставили театральные спектакли. Я была школьной олимпиадницей по немецкому и математике.

— А если говорить о быте, традиционных блюдах?

— Всё это сохраняется мною на сто процентов! Знаете, в детстве даже дошло до смешного: только пойдя в школу, я узнала, что вообще существует какая-то другая кухня, кроме немецкой. До этого дома у нас на столе была исключительно традиционная немецкая еда — бабушка с дедушкой строго за этим следили.

Уравнение справедливости

— Если бы Вы могли описать главную проблему современного казахстанского общества в виде математического уравнения или функции, как бы оно выглядело?

— Как учитель математики я бы предложила достаточно простое уравнение: доверие + ответственность = результат.

На мой взгляд, одна из главных задач нашего общества — научиться превращать доверие людей в реальные изменения. Константой в этом уравнении должны оставаться наши общие ценности: независимость страны, единство народа, справедливость и уважение к человеку. А вот неизвестная величина – наша общая ответственность.

Я каждый день работаю с детьми и вижу, как остро они чувствуют разницу между словами и делами. Мы можем сколько угодно говорить о справедливости, но эти принципы должны подтверждаться реальностью — важно, чтобы люди в городах и сёлах имели достойные условия для жизни и образования.

— Как бы Вы простыми словами объяснили своим ученикам или их родителям главную созидательную миссию Халық Кеңесі?

— Я бы объяснила это на примере школы. Представьте, что мы хотим сделать нашу школу лучше. Можно принимать решения исключительно на уровне администрации. А можно услышать учителей, учеников, родителей, обсудить разные предложения и вместе найти наиболее разумный путь. Причем важно не просто выслушать людей, а сделать так, чтобы их мнение действительно влияло на решения. Именно в этом я вижу главную миссию Халық Кеңесі – сократить расстояние между человеком, который сталкивается с проблемой, и теми, кто может повлиять на её решение.

Я вошла в состав Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению в комиссию по социальной ответственности. Направления нашей работы связаны с развитием территорий, поддержкой социальных инициатив, инклюзивных проектов и укреплением местных сообществ. И для меня это особенно близко, потому что за любыми показателями регионального развития стоят конкретные люди, семьи, дети. Например, если в небольшом населённом пункте ребёнок с особыми образовательными потребностями не может получить необходимую педагогическую поддержку, это не только вопрос образования. Это вопрос социальной справедливости, доступности услуг и качества жизни семьи. Если молодая семья вынуждена переезжать из села из-за отсутствия качественной школы, это уже вопрос устойчивого развития территории. Поэтому я вижу задачу нашего Комитета в том, чтобы такие проблемы не оставались исключительно местными, а получали системное рассмотрение и становились основой для конкретных предложений.

— На первой сессии Президента Токаева много внимания уделялось укреплению общенационального единства и поддержке государственного языка. Какие созидательные идеи в этих направлениях Вы бы поддержали от лица павлодарского педагогического сообщества?

— Для меня как педагога очевидно: единство страны начинается в семье и школе, а не на торжественных мероприятиях. Однозначно, казахский язык должен стать языком живого общения, науки и возможностей, а не страха перед ошибками. Также необходимо развивать межрегиональное сотрудничество через совместные проекты, турниры и научные школы для детей с разными языками обучения. Сильный педагогический потенциал Павлодарской области может стать базой для такого взаимодействия.

Важно создавать научно-популярный контент на казахском языке по математике, физике и технологиям, чтобы он уверенно звучал в цифровой и научной среде. Вообще, общество должно принимать людей с разными возможностями и потребностями. Настоящее единство — это когда каждый человек, независимо от языка, региона или особенностей развития, чувствует себя частью своей страны.

Теорему нужно доказывать делами

— В обществе иногда звучит скепсис по поводу различных советов — люди боятся, что они могут остаться лишь “диалоговыми площадками” на бумаге…

— Понимаю этот скепсис и считаю его полезным: как в математике, теорему нужно доказывать делами. Работая в школе-лицее для одарённых детей, вижу, что способности ребёнка и возможности для их развития совпадают далеко не всегда. Талант может родиться в любом селе. Необходимо создать доступную систему поддержки школьников из сельских и малокомплектных школ: сетевые программы, дистанционные занятия с сильными педагогами, наставничество и региональные центры. Нужна реальная, а не отчетная инклюзия.

Равные возможности — это создание условий, а не просто право прийти в класс. Важно гибко регулировать наполняемость классов, где учатся дети с особыми потребностями, а не смотреть только на общее число учеников. Школам необходимы педагоги-ассистенты, психологи, спецматериалы и подготовка учителей. Для сел важно развивать мобильные команды специалистов и дистанционные консультации. Предложения родителей и педагогов должны проходить экспертизу и внедряться на практике.

Время учителя должно уходить на подготовку к урокам и помощь детям, а не на заполнение бесконечных отчетов и дублирование информации. Необходимо, чтобы любые реформы и решения в образовании проходили обязательную практическую апробацию и содержательную экспертизу с участием действующих учителей. Мы должны спрашивать педагога не о выполнении инструкций, а о том, что мешает ему качественно учить детей. Я готова к дискуссиям, если они ведут к реальным решениям ради качества образования наших детей.

— Каким результатом деятельности Халық Кеңесі Вы как педагог и гражданин будете искренне гордиться по завершении этого созыва?

— Как учитель математики я привыкла оценивать результат по делам, а не по количеству заседаний и отчетов. Буду гордиться, если наши инициативы превратятся в реальные изменения. Например:

— Произойдет разгрузка учителя, чтобы он мог заниматься своим главным делом — обучением и воспитанием детей.

— Будут созданы равные возможности для сельских школьников, чтобы талантливый ребенок из села имел те же условия для развития, что и его сверстник из областного центра.

— Станет осуществляться реальная поддержка инклюзии, чтобы родители детей с особыми образовательными потребностями были уверены, что в школах созданы настоящие условия, а не формальный прием.

— Изменится качество жизни в регионах. Ведь региональное развитие — это не просто дороги и здания, а сильные территории, где молодым семьям хочется жить, растить детей и видеть перспективы.

— Действующая обратная связь, чтобы предложения граждан не терялись в кабинетах, а влияли на решения.

— Благодарю за интервью.

Марина Ангальдт

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