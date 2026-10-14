Как укреплять взаимное доверие между представителями разных культур, предупреждать распространение языка вражды и создавать условия для конструктивного обсуждения сложных общественных вопросов?

Эти темы стали центральными на экспертной встрече в Алматы, объединившей представителей общественных организаций, научного и журналистского сообществ, Совета матерей и этнокультурных объединений. Участники обсудили значение межкультурного диалога, взаимного уважения и совместной ответственности за сохранение общественного согласия и общенационального единства.

Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Недопущение любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам в южных регионах», реализуемого Ассоциацией кафедр и центров «Шанырак» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки гражданских инициатив.

Модератором встречи выступила Наталья Калашникова, председатель РОО «Ассоциация кафедр и центров «Шанырак», директор научно-образовательного центра «Шанырак» Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, доктор политических наук.

От обсуждений — к практическим решениям

Открывая встречу, Наталья Павловна рассказала о задачах проекта и его практической направленности. Инициатива охватывает семь южных регионов Казахстана и объединяет партнёров, заинтересованных в профилактике языка вражды и развитии новых подходов к межкультурной коммуникации.

Среди партнёров проекта — республиканский Дом дружбы, Совет матерей, Клуб журналистов, институты прикладных этнополитических исследований и представители молодёжных организаций.

По словам Натальи Калашниковой, важно не ограничиваться традиционными форматами, в которых преобладают доклады и выступления экспертов. Не менее значимы практические занятия, тренинги и интерактивные мероприятия, позволяющие участникам самим искать решения и проверять их в конкретных ситуациях. В программу проекта вошли образовательные форматы для преподавателей, знакомство с возможностями искусства в формировании культуры общения, а также интеллектуальный квест для студентов нескольких казахстанских вузов. Такой подход позволяет не только обсуждать межэтнические отношения, но и вовлекать молодёжь в поиск ответов на актуальные общественные вопросы.

Ответственность начинается с каждого

О важности своевременного предупреждения дискриминации и недопущения разжигания межэтнической розни говорила Алина Кан, основательница школы Alash, член Казахстан Халық Кеңесі. Она подчеркнула необходимость формирования культуры инклюзивного общения, особенно среди молодёжи. В современном информационном пространстве публичным высказыванием становится не только выступление перед аудиторией, но и комментарий, публикация или пост в социальной сети. Поэтому важно понимать последствия собственных слов и не допускать переноса отдельных конфликтов на целые этнические или языковые группы.

Если спор возникает между конкретными людьми, он не должен становиться поводом для обвинений в адрес всего народа. Не менее важно своевременно реагировать на провокационные высказывания, не позволяя им перерасти в более масштабное противостояние. Участники встречи отметили, что защита достоинства человека независимо от его этнической, языковой или иной принадлежности — необходимое условие общественного согласия. Попытки противопоставить людей друг другу ослабляют доверие и подрывают единство общества.

Семья как основа культуры общения

Особое внимание воспитанию взаимного уважения уделила Гулмира Саудабаева, доктор педагогических наук, ассоциированный профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, представитель Совета матерей. По её мнению, основы культуры общения закладываются прежде всего в семье. Именно в повседневных отношениях ребёнок учится уважать окружающих, слышать чужое мнение и отвечать за свои поступки.

Обсуждая причины агрессивного поведения и проявлений нетерпимости, важно не ограничиваться поиском виноватых в государственных институтах или обществе в целом. Значительная роль принадлежит семейному воспитанию, личному примеру родителей и тем нравственным ориентирам, которые взрослые передают детям.

Формирование уважительного отношения к людям другого происхождения и языка начинается задолго до того, как человек сталкивается с общественными дискуссиями или конфликтными ситуациями. Поэтому профилактика нетерпимости предполагает совместную работу семьи, образовательных учреждений и общественных организаций.

Когда информационный повод становится источником напряжения

Роль средств массовой информации в профилактике языка вражды рассмотрел Алишер Сатвалдиев, общественный деятель, председатель Клуба журналистов. Он обратил внимание на то, что обычное информационное сообщение в социальных сетях может приобрести этническую окраску. Сокращённое видео, неточный перевод или эмоциональный заголовок способны изменить восприятие события. В результате поступок одного человека начинают связывать с целой этнической группой, а частный случай становится поводом для широких обобщений.

Дополнительные сложности возникают, когда русскоязычная и казахскоязычная аудитории получают разные объяснения одного события. Это может усиливать недоверие и создавать впечатление, будто речь идёт о принципиально разных версиях происходящего.

По мнению Алишера Сатвалдиева, важными задачами остаются оперативное информирование, содержательная согласованность сообщений на разных языках и внимание к социальным причинам напряжённости. Чувство несправедливости при трудоустройстве, некачественное обслуживание или отсутствие ответа от местных органов могут становиться почвой для недовольства.

Если такие проблемы своевременно не разъяснять и не решать, они рискуют получить дополнительную интерпретацию. В этих условиях журналистам важно проверять факты, учитывать контекст и не допускать, чтобы эмоциональная подача подменяла объективное освещение событий.

Этнокультурная журналистика как пространство диалога

Тему профессиональной ответственности СМИ продолжила Олеся Клименко, главный редактор немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung, выступившая с докладом «Профилактика языка вражды в СМИ: роль этнокультурных изданий».

Она отметила, что язык вражды не всегда проявляется в форме прямых оскорблений. Иногда он начинается с неосторожного слова, заголовка или привычки распространять мнение отдельного человека на целую группу. Поэтому профилактика языка вражды предполагает прежде всего ответственную работу журналиста с языком, контекстом и человеческими историями. Важно не говорить о людях без их участия, не превращать культурные различия в противопоставление и не создавать впечатление, будто у целого народа может быть только одна позиция.

Особая роль в этой работе принадлежит этнокультурным СМИ. Они рассказывают об истории, языке и традициях определённых сообществ, но при этом действуют в рамках общего информационного пространства страны. Их задача — не замыкаться на собственной аудитории, а помогать людям лучше понимать друг друга.

Для немецкой газеты Казахстана это означает возможность показывать историю и современную жизнь казахстанских немцев в широком общественном контексте. История депортации и трудовой армии, сохранение немецкого языка и культурного наследия, опыт нескольких поколений — всё это является частью не только семейной и этнической памяти, но и общей истории Казахстана.

Не менее важно расширять круг героев публикаций. Истории семей разных национальностей, совместные образовательные инициативы, дружба между соседями, работа учителей и молодёжные проекты помогают увидеть не границы между культурами, а точки соприкосновения.

Отдельно Олеся Клименко остановилась на ответственности за заголовки и публикации в социальных сетях. Даже корректный материал может получить конфликтное звучание, если цитату вырвать из контекста или сделать акцент на наиболее эмоциональной детали ради привлечения внимания. Поэтому редакционная работа должна учитывать весь путь материала — от выбора темы и формулировки заголовка до визуального оформления и обсуждения в комментариях.

Этнокультурная журналистика обладает возможностью не только информировать, но и выступать посредником между разными аудиториями: объяснять исторический опыт, раскрывать культурные особенности и помогать находить общий язык. В многоязычном обществе это особенно важно, поскольку переводить необходимо не только слова, но и смыслы.

Общая задача — сохранить доверие

Экспертная встреча показала, что профилактика языка вражды не может быть задачей только журналистов, педагогов или общественных организаций. Она требует совместных усилий семьи, системы образования, гражданского общества, СМИ и государственных институтов.

Каждый из этих участников влияет на то, как люди воспринимают друг друга, реагируют на различия и разрешают возникающие противоречия. При этом важны не только разъяснительная работа и обсуждение общих принципов, но и конкретные практические инструменты — от медиаграмотности и проверки информации до образовательных тренингов и открытого диалога.

В полиэтничном Казахстане уважение к языкам, культуре и достоинству каждого человека остаётся важным условием общественного согласия. И начинается оно с простых, но принципиальных вещей: точных слов, ответственных решений, готовности услышать другого и понимания того, что отдельный конфликт не определяет отношение к целому народу. Именно такая повседневная работа помогает формировать среду, в которой культурное разнообразие становится основой взаимного обогащения, а не поводом для разделения. DAZ

На казахском: https://daz.asia/ru/m-denietaraly-dialog-o-amdy-kelisimni-negizi/

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