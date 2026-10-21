Заместитель председателя объединения юридических лиц «Казахстанское этнокультурное объединение кыргызов» Манас Ташыбеков вошёл в состав Қазақстан Халық Кеңесі. В интервью Deutsche Allgemeine Zeitung он поделился своим видением работы нового органа, рассказал о возможностях развития общественного диалога, участии этнокультурных объединений в жизни страны и укреплении межэтнического согласия.

Манас Нурмаматович, что для вас означает вхождение в состав Қазақстан Халық Кеңесі? Какие задачи вы считаете приоритетными для себя в рамках нового органа?

Для меня это прежде всего большая ответственность и возможность внести свой вклад в развитие страны. Я воспринимаю своё участие не только как общественное признание, но и как обязанность внимательнее относиться к запросам людей, слышать разные мнения и участвовать в поиске решений актуальных вопросов.

Я представляю интересы кыргызского этнокультурного сообщества Казахстана и имею многолетний опыт общественной работы. Поэтому мне особенно близки вопросы межэтнического согласия, социальной политики, поддержки семьи и молодёжи, воспитания гражданской ответственности и сохранения культурного наследия.

В рамках Халық Кеңесі я вошёл в Комитет по развитию общественных инициатив. Хотел бы содействовать тому, чтобы предложения общественных организаций и обращения граждан не оставались только на уровне обсуждений, а становились основой для конкретных инициатив. Для меня важно, чтобы общественный диалог был открытым, конструктивным и ориентированным на результат.

Сильное государство строится не только на эффективных институтах, но и на доверии между государством и обществом, на активной гражданской позиции каждого человека.

Какие возможности создание Халық Кеңесі открывает для этнокультурных объединений? Как, на ваш взгляд, должен выстраиваться диалог между общественными организациями, гражданами и государством?

Создание Қазақстан Халық Кеңесі открывает дополнительные возможности для содержательного общественного диалога и участия представителей различных социальных и этнокультурных групп в обсуждении вопросов развития Казахстана.

Этнокультурные объединения работают непосредственно с людьми. Мы хорошо знаем их повседневные заботы, понимаем, что волнует семьи, молодёжь и представителей старшего поколения. При этом наша задача не ограничивается проведением культурных мероприятий. Мы также участвуем в общественных и благотворительных инициативах, образовательной работе и укреплении взаимопонимания между людьми.

На мой взгляд, эффективный диалог должен строиться на трёх принципах: открытость, взаимное уважение и обратная связь. Общественные организации должны иметь возможность свободно высказывать предложения, государственные органы — внимательно их рассматривать, а граждане — понимать, к каким результатам приводят обсуждения.

Важно, чтобы взаимодействие не было формальным. Необходимо выявлять реальные потребности людей, обсуждать возможные решения и отслеживать результаты принятых инициатив.

При этом этнокультурные объединения не должны замыкаться исключительно на интересах своего этноса. Мы являемся частью единого общества Казахстана и должны участвовать в решении общих задач: улучшении качества жизни, поддержке молодёжи, развитии образования и укреплении общественного согласия.

Вы занимаете должность заместителя председателя Казахстанского этнокультурного объединения кыргызов. Как сегодня организована работа объединения «Мурас» и какие направления для вас наиболее важны?

В работе объединения «Мурас» мы уделяем особое внимание сохранению кыргызского языка, культуры, традиций и исторической памяти, воспитанию молодёжи, а также общественной и благотворительной деятельности.

Мы проводим культурно-просветительские мероприятия, знакомим общественность с кыргызской литературой и искусством, взаимодействуем с образовательными учреждениями и другими общественными организациями.

Например, в декабре 2024 года совместно с Республиканским Домом дружбы в Алматы мы провели международное мероприятие «Чингиз Айтматов в наших сердцах». Оно объединило представителей культуры, литературы, науки и общественности Казахстана и Кыргызстана.

Для нас важно, чтобы «Мурас» не только сохранял национальное наследие, но и вносил практический вклад в развитие Казахстана.

Какие вопросы, связанные с сохранением кыргызского языка, культуры и традиций в Казахстане, сегодня требуют особого внимания? Как объединение работает в этом направлении?

Главная задача — обеспечить преемственность поколений, чтобы молодёжь сохраняла живую связь с родным языком, историей и культурой.

Язык сохраняется прежде всего в семье, повседневном общении, чтении и передаче опыта от старших к младшим. При этом важно представлять национальную культуру в современных форматах, интересных молодёжи, в том числе через образовательные проекты и цифровые ресурсы.

Наше объединение проводит культурно-просветительские мероприятия, знакомит общественность с кыргызским искусством и литературой, привлекает к этой работе молодое поколение.

Знание собственных корней помогает человеку уважать другие народы и осознавать свою гражданскую ответственность.

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia