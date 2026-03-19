Много лет она учила детей грамоте и любви к литературе, а теперь сама взялась за перо, чтобы воспеть красоту родной земли. Стихи Натальи Фольман – это искренние признания в любви к Северо-Казахстанскому региону.

Для многих выход на пенсию – время отдыха и покоя, но для жительницы Петропавловска Натальи Фольман он стал началом нового творческого этапа. Женщина пишет стихи о красотах природы, простых радостях жизни, важности сохранения семейных традиций. Ее лирика пронизана душевным теплом и любовью, ароматом бескрайних степей, шепотом сосен и берёз. А жизнь Натальи переплетена с культурой трех народов: казахского, русского и немецкого.

Родина там, где сердце

На вопрос, как это сочетание отражается в творческом видении мира и что для Натальи значит понятие родная земля, поэтесса отвечает честно: это богатство, которое она впитала с молоком матери и старается передать в стихах.

– Я родилась и выросла здесь, в Северо-Казахстанской области, где веками мирно соседствуют разные культуры. В моих стихах звучат казахские мотивы, русская душевность и немецкая строгость. Это сплав, который формирует мою точку зрения на мир. Северный Казахстан – часть моей души, моя история, мои корни. Это запах степных трав после дождя, бескрайние поля золотой пшеницы, шум березовых рощ. Это лица людей, говорящих на разных языках, но объединенных любовью к своему дому. Я стремлюсь показать красоту и многогранность нашей земли, ее щедрость и величие. Хочу, чтобы люди, читая мои стихи, почувствовали гордость за свою Родину, осознали важность сохранения ее природы и культурного наследия, – говорит Наталья.

Надо сказать, что Северный Казахстан – край контрастов: суровый и безумно прекрасный. Здесь, где некогда кочевали гордые племена, колосятся пшеничные поля, золотом заливающие горизонт. А под высоким небом чувствуется дыхание вечности, нетронутая красота дикой природы, сохранившаяся вопреки времени.

– Наши озёра словно осколки неба, упавшие на землю. Их зеркальная гладь отражает облака и солнце, создавая неповторимые пейзажи. Здесь обитают редкие виды птиц и диких зверей. Озёра – это жизнь, источник воды и пропитания, украшение казахской степи, – рассказывает Наталья. – Я с удовольствием пишу о каждом времени года. Сейчас с нетерпением жду, когда первые цветы пробьются сквозь снег поверх прошлогодней травы, наполняя воздух сладким запахом. Прилетят птицы, возвращая жизнь и движение в замерзшую землю.

В творчестве Натальи Фольман наиболее часто, помимо описания природы, встречаются любовная лирика и философские мотивы. Поэтесса старается передать всю гамму чувств: любовь, страсть, горечь разлуки и утраты. Для неё важно размышлять о смысле жизни, судьбе и вечных вопросах бытия. Множество стихов посвящено вопросам православия и морали.

– Понятие родная земля для меня объемно и многозначно. Это не просто место рождения и взросления, а вся совокупность культурных ценностей нашей страны. Родная земля – это отчий дом. Наши родственники уехали в Германию, а мы – патриоты, поэтому здесь остались, – подчеркивает Наталья Фольман. – Кстати, у меня есть стихотворение, которое называется «Дорога домой», вот строки из него: «Тогда, казалось, все дороги к родному дому приведут, и эти встречи с милым домом из нашей жизни не уйдут. Теперь мы сами папы, мамы и также ждём детей домой. Пусть ожиданье станет явью, а не приснившейся мечтой!»

ИИ сочиняет на стихи музыку

Поэтесса уделяет большое внимание визуальным образам: закатам, рассветам, звездам, цветам, лесам, дуновениям ветра.

– Например, главный герой стихотворения «Восточный ветер» одушевлён: «А за окном восточный ветер не умолкает и свистит… Такой пронзительно холодный в степи он силу набирал, казалось, что колдун волшебный сильнее щёки надувал», – зачитывает строки Наталья и отмечает: – Недавно мой ученик, который является поклонником моего творчества, создал музыкальное сопровождение к трем стихотворениям с помощью искусственного интеллекта. И, надо сказать, стихи заиграли новыми красками. Строчки гармонично и мелодично сочетаются с музыкой. Как я отношусь к сотрудничеству человека и искусственного разума? Думаю, для довольно узкого круга людей, например, друзей, допустимы эксперименты. Естественно, при условии соблюдения моих авторских прав, которые защищены на литературном портале Стихи.ру, где я и публикую свои произведения.

И всё-таки, как признается Наталья Фольман, она продолжает отдавать предпочтение классическому искусству, где живые автор и композитор создают новые музыкальные произведения. Поэзия позволяет женщине выражать свои мысли, ощущения и эмоции. Она способствует развитию эстетического восприятия мира.

– Я вижу романтику во всём. Даже в обыденных вещах, – поясняет Наталья. – Надеюсь, мои стихи найдут отклик в сердцах читателей, помогут им увидеть мир вокруг себя с новой стороны. Может быть, кто-то тоже почувствует вдохновение и возьмется за перо, чтобы воспеть красоту родной земли. Ведь каждый уголок нашей страны уникален и достоин того, чтобы о нем узнали!

Марина Ангальдт

