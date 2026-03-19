«Летят перелетные птицы ушедшее лето искать / Летят они в жаркие страны / А я не хочу улетать / А я остаюся с тобою, родная моя сторона, / Не нужно мне солнце чужое, / Чужая земля не нужна». Именно этот куплет из песни «Летят перелётные птицы» напевал Виктор Андреевич Деобальд, вспоминая прожитые годы.

Большую часть своей жизни он посвятил педагогической деятельности, а любовь к музыке унаследовал от родителей. Вместе с женой Галиной Викторовной прошел долгий профессиональный путь в сфере образования. Выйдя на заслуженный отдых, супруги стали выступать в народном хоре «Родные напевы» Сандыктауского районного Дома культуры Акмолинской области.

Виктор Андреевич родился в селе Зиновиевка (прекратило существование – ред.) Сандыктауского района Акмолинской области. Был старшим в многодетной семье поволжских немцев. Работал в поле, а позже за отличные успехи в учёбе его пригласили в школу в качестве учителя. «Учителем быть непросто. Нужно в совершенстве знать свой предмет, методику и систему подачи материала. Главное – заинтересовать ученика и оценить его знания. Дети полюбят предмет, если будет правильная подача», – говорит Виктор Андреевич.

В разных школах района он преподавал математику и физику, постепенно приобретая репутацию строгого, но справедливого наставника. Благодаря своим организаторским способностям не раз становился директором. За годы работы был удостоен ряда государственных наград. «В Балкашинской средней школе № 1 (ныне – КГУ Общеобразовательная школа № 1 с. Башкашино) я директорствовал 31 год. Повстречал здесь свою любовь. Для меня школа была целой жизнью», – отмечает Виктор Андреевич.

Супруга Галина Викторовна работала учителем начальных классов в той же школе, что и Виктор Андреевич. Их совместная работа и личная жизнь были тесно связаны с образованием, с воспитанием не одного поколения школьников района.

«Мы вырастили троих детей. Старший сын Виталий пошел по родительским стопам, работает учителем информатики в нашей школе. Дочь Ольга – врач, живёт и работает в Астане. Младший сын Николай – государственный служащий в сфере строительства. Есть внуки и правнучка», – с улыбкой рассказывает Виктор Андреевич.

К слову, ветеран педагогического труда не только поёт, но и играет на баяне. Также занимается пчеловодством.

«В нашей семье всегда звучит музыка. Часто собираются друзья и родственники. Многие уехали в Германию. Нас тоже как-то звали, однако ни у нас, ни у детей большого желания не было. Всё-таки столько лет тут живём. Но я хотел бы, чтобы мои дети и внуки побывали на родине моего отца», – сказал Виктор Андреевич.

Данияр Садвакасов

