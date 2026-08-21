18 августа 2026 года в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан состоялась перерегистрация Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

В результате перерегистрации Фонд получил новое официальное наименование — Общественный фонд «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев».

Утверждено и сокращённое наименование: ОФ «РЭОКН».

Перерегистрация и изменение наименования проведены 18 августа 2026 года в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Фонд продолжит работу по сохранению и развитию немецкого языка, культуры и традиций, поддержке этнокультурных инициатив, а также укреплению межэтнического согласия и гражданского единства в Казахстане.

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